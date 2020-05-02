「女性情慾自主」的時代？Dcard西斯板的性感裸露自拍現象

文：黃怡菁

N號房事件揭露了許多不情願、非法甚至是強迫性的色情素材，然而與之同時存在的，是近期Swag火紅的素人自拍A片，以及論壇裡自願公開的性感裸露自拍；後者如大學生論壇Dcard的西斯板，聚集一群勇於展露自己的身體、積極追求性伴侶的女性。

社會長期將女性刻劃為性保守或是幾乎是性冷感的存在，大眾並不鼓勵女性分享自己的性經驗，彷彿女生的話題一碰到性，就顯得自己很「隨便」。

然而，西斯板的女性為什麼願意將自己的照片放到網路上供人觀賞？她們是「浪女」嗎？如果單純看見照片，就以為這是「女性情慾自主」的時代，會不會言之過早？

為什麼願意發文？Dcard西斯板的性感裸露自拍現象

2011年建立的Dcard，迅速竄紅成為當今大學生活躍的社群平台之一。創辦初期，其下的西斯板曾因為一張穿著明星高中制服的性感自拍而爆紅。西斯板最初目的為「討論性事」，但是現今成為求意淫、分享性經驗與約炮的平台。

打開一滑，一張張年輕女生擺出性感撩人姿勢的照片便能呈現在眼前。不只如此，更有男男女女上傳自己嬌喘的聲音，或是性愛影片。若你熟門熟路，還有機會看見這些照片的無碼版本。

但是為什麼這些女生要自願發出這些照片呢？根據我的調查與訪談，這些女性分享圖文包括以下的動機：紀錄與分享自己的性經驗、伴侶間的情趣、為了發問與性相關的問題、渴望自己的身體得到讚美、找到潛在炮友，或僅是工具性地追求自慰的素材。

她們發布貼文的動機百花齊放，背後卻共同指出一個問題，即「性是一個禁忌的話題，無法隨便與別人分享」。

現實生活的限制？網路匿名為性提供保護的遮罩

性在台灣社會依舊是一個禁忌的話題，我們在大多數場合只能「點到為止」，遑論與別人分享性經驗的細節。

男性的成長經驗，或許還會被鼓勵與朋友開開黃腔，分享哪個妹子很正，好像表現出「對性很有興趣」是一件男生應該要做的事情。但是多數女生從小卻被教導要與性保持距離，缺乏探索、觸碰自己身體的經驗。

2016年情趣用品品牌Tenga進行的調查顯示，96.3%的台灣男性有自慰經驗，女性僅有65%。不僅如此，許多女性的自慰方式只有「用枕頭摩擦」、「隔著內褲觸摸」，不敢直接碰觸陰部。

對於女性而言，性成為了不能說的秘密，現實生活中對女性情慾的保守論述，將積極追求性的女生貶斥為「浪女」、「婊子」、「香爐」等。女性友人的談話，傾向討論感情裡的「愛」，漏掉了「性」，多數女性缺乏分享性事的管道。

西斯板的匿名性質，替這些女性提供了保護措施。她們可以在虛擬世界中，做一個「小騷貓」、「小母狗」，可以積極地追求自己想要的性愛方式與劇情腳本，而免於受到異樣眼光。虛擬世界裡的浪女，很有可能是在現實生活裡找不到發洩的出口，無人可講、無人可問，只好求助於廣大的鄉民。

然而，儘管西斯板的匿名性提供一個平台讓女性分享性感照片，現實世界的保守論述仍讓這些女性活在深深的焦慮之中，深怕一不小心就會成為「不守婦道」的女子。

她們的恐懼很多，例如害怕自己的身體被認出來，儘管已經馬賽克掉了背景還有身上明顯的標示；即便已經竄改了故事情節，依擔心自己的身份曝光。然而她們最擔憂的是，無意間讓朋友或是伴侶（部分未告知）知道自己曾經在西斯板發過文。

在訪談之中，這些女性告訴我，她們通常都在發文的一個禮拜之內就刪除貼文，或是在與男友見面前刪除掉自己的Dcard應用程式。她們擔心的不是網路上那些素未蒙面的網友可能帶來的傷害及謾罵，而是現實周遭的人，對於自己所做所為的指控。

被意淫了然後呢？西斯板男性性感照片的缺乏

2019年Tenga的調查顯示，83%的男性觀看A片自慰，女性則是62%；37%的男性透過想像與幻想，女性則高達49%。儘管色情產業裡有各式各樣身材的演員、故事劇情、體位等，提供給不同喜好的觀眾。但是，女性向A片還是廣大市場中的少數，有許多女性無法在既有的色情產業裡，找到自己喜歡的素材。

媒體廣告裡時常有穿著性感的女星，網路世界裡隨處可見美麗的女體，但是較少男星或是男性網紅、男模特兒，選擇展現自己具有性暗示的一面。西斯板的世界同樣如此，女圖非常多，但是男性很少發文讓別人來「意淫」，而是選擇在留言區傳送自己私密部位照片的連結。為什麼會如此呢？

異性戀性愛的需求市場裡男多女少的狀況，部分解釋了這個現象，然而另外一個原因是女性的身體在社會中，長期就被當成觀看的對象，無論是走在路上接受打量，或是在西斯板中成為女性追求性愛的資本，女性的身體往往處於在一個被觀看的位置。

部份的西斯板女性用戶，扭轉了被觀看的意義，主動發出自己的照片，將自己的身體作為工具，在虛擬世界裡主動去挑逗對方。

然而女性在網路上得到了「被意淫」的滿足，卻很少有她們可以拿來滿足自己慾望的影音素材。多數女性在西斯板中，享受的僅是留言區裡，與男性用戶共同想像出的性愛劇本。

相較真實性愛可能出現令自己不滿意的細節，虛擬性愛讓她們得以享受「安全的性」，她們在網路世界中可以選擇自己要的腳本，不滿意時也可以隨時離開。

然而，在異性戀為主的西斯板中，她們提供了自己的身體，卻未必得到、也未必追求看到男性的肉體照片。男圖少女圖多，反映了社會長期對於不同性別身體的接受程度的差異。

女性情慾自主的時代來臨了嗎？

網路論壇西斯板的出現，看似女性好像獲得了情慾自主權。她們可以選擇主動讓別人觀看自己的身體，並有了主動分享性事的機會，同時，卻也必須承擔在現實世界被發現的焦慮。

即便女性個人獲得了性慾的滿足，鬆綁了僵固的情慾腳本，獲得能動性。但是整體而言，男性與女性性感自拍數量的不對等，使得女性整體依舊被放在「被觀看」的位置。

最後值得一提的是，在西斯板的世界裡，對於男性的身體要求標準甚至比對女性要求還要高。儘管多數人還是偏好豐滿、有曲線的女體，但是在男多女少的虛擬性愛市場，非主流的女性身體依舊在西斯板上受到讚賞，許多西斯板用戶會說「肉肉女我愛」或是「小奶站出來」。

然而，沒有腹肌、沒有粗壯的手臂，或是沒有「足夠尺寸」的陰莖，其實沒有被西斯板接受。「To be a man」也成為台灣男性的焦慮來源。

西斯板裡的現象，並不能被單一化約成「女性自主」或是「男性凝視」如此簡單。隨著科技發展，網路色情有了更多元的面向，性別權力關係也更複雜。若是抓緊一個現象，便陷入二分的討論，很有可能太快下了定論，而未看見性別結構裡改變的可能。

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參考資料

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航