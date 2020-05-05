《刺激1995》很好，除了女性的缺席？談我所期待的「政治正確」電影

文：廖育玫

《刺激1995》是許多影迷心中不朽的經典之作，長期以來在IMDb評分排行榜始終維持著第一、二名的位置，幾乎不曾被其他電影取代。適逢電影播出25週年，今年三月該片在台灣及世界各地重新上映，筆者與朋友也一同進戲院觀賞。

電影講述一九五零至六零年代，美國蕭山克監獄所的囚犯在長年監獄生活中，追求心靈上的自由與救贖的過程，故事展現不同角色面對相同的環境與遭遇時所做出的選擇，及其行為背後所信仰的生命價值，並圍繞著希望與體制化等核心概念。不落俗套又引人沈思的情節，的確值得被奉為影史經典。

Photo Credit: IMDb

走出戲院後，朋友卻和我分享了令人意想不到的見解：「這部片很好，除了女性的缺席」。

這不是一段關於男子監獄的故事嗎？我忍不住反問。這樣的質疑，是否與前幾年，女權主義者質疑以二戰軍人為主角的戰爭片《敦克爾克大行動》中，沒有女性出現而「淪為父權論述」一樣，太過嚴苛了呢？

回想《刺激1995》片中出現的女性，形象可概略分為兩種：一是主角妻子，僅出場幾分鐘，在與偷情對象約會時被殺害；二是為囚犯們所喜愛的性感女明星，出現在牢房的海報上，以及犯人觀賞的電影中。

這似乎是長期以來，影視作品無意間傳遞給觀眾的訊息：女性是無力抵抗的受害者、是被窺視的角色，是《金剛》中金髮碧眼，被巨獸抓住、等待救援的安達羅；是《麻雀變鳳凰》裡，在街邊被富商「拯救」的應召女郎薇薇安。

Photo Credit: 《麻雀變鳳凰》劇照

這樣的現象不只反映在性別上，聰明的亞洲數學天才、阿拉伯裔的肚皮舞女郎、危險而神秘的非洲大陸⋯⋯影視中呈現對於階級、種族、宗教的偏見，不論偏見是正面還是負面，都侷限了我們對於「多元」的認知。

觀眾的行為、審美與價值觀往往受到影視作品潛移默化的影響，這是無可否認的事實，因此「政治正確」在近年成為拍攝電影十分重要的考量。最明顯的例子或許就屬迪士尼的轉變，近年迪士尼《冰雪奇緣》等動畫電影中，女主角往往對於掌控自己的命運有更大的認知與的自主權，而不再是過去被動等待救援的「傻白甜」白雪公主形象。

另一方面，電影無疑也是一種反映社會集體思想的產物。因而在致力於消弭歧視、追求族群平等的今日，觀眾也期待電影世界呈現的這樣的價值。至於影視創作者要為傳達良善觀念負起多大程度社會責任、政治正確電影是否有其商業考量，又是另一個值得討論的議題了。

以好萊塢為首的西方電影產業，在強勢輸出電影到各國的同時，其實也在向全世界輸出以白人、中產階級、異性戀、基督教、男性為主的西方主流文化。而當電影界政治正確的意識抬頭，並嘗試除去劇情中的歧視和刻板印象，呈現不同族群的觀點時，也正是在回過頭，使觀眾反思並質疑這樣的價值觀。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

然而，當我們以政治正確之名，見縫插針的一一檢視電影情節，不正是在變相強調了歧視的存在嗎？正如國小的教課書告訴我們「男生不一定只能玩機器人、喜歡藍色；女生不一定只能玩芭比娃娃、喜歡粉紅色」的時候，正是再次強調了「藍色、機器人」與「粉紅色、芭比娃娃」的刻板印象存在。

電影工作者為了避免被扣上政治不正確的罪名，在劇情中刻意安插「反刻板印象」的情節；觀眾拿著放大鏡檢查，哪個聰明又幽默的角色正好是少數族群──政治正確，哪些角色太符合世俗既定印象──政治不正確。但越是刻意閃躲與檢驗，越是證明以及強調了偏見的存在。

可見「政治正確」概念的出發點良善，但當這個詞彙實際運用到社會運動、影視作品上時，往往變了調。它代表的意義不全然是正面的，許多影迷更以「太政治正確」來作為對一部作品的批評。

2017年「#Metoo運動」在社群媒體上發酵，世界各國的女性紛紛在網路上寫出自己受到性騷擾、性侵害的經驗，並鼓勵更多受害女性勇敢發聲。而這股以性別平權為訴求的運動風潮，也影響了影視產業。拍攝以女性或女權為核心主題的電影成為趨勢，好萊塢的《神力女超人》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《黑寡婦》等等讓「女力」延伸到了英雄世界，而韓國電影《82年生的金智英》，道出現代女性心聲，也獲得不錯的票房成績。

但即將上映的《花木蘭》真人版電影中，迪士尼刪除了木蘭軍中的長官李翔一角，原因是「在Metoo時代，指揮官與下屬談戀愛令人不舒服也不適當」，隨即引發矯枉過正、過度政治正確的批評。那麼在尊重多元群體與維持劇情合理發展之間，究竟該如何拿捏？

Photo Credit: IMDb

馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）以拍攝硬漢風格電影著稱，從教科書等級的《計程車司機》、《四海好傢伙》到去年推出的《愛爾蘭人》，他的作品不需要女主角，片中充斥暴力與髒話，卻依然受到影壇高度讚賞。

《魔鬼剋星》（2016）與《瞞天過海：八面玲瓏》兩部片皆是舊作新拍，在追求政治正確、女力崛起的結果下，把主要角色全部替換成女性，評價卻十分兩極。一部電影的價值，來自美學風格、來自劇情內涵，來自它傳遞了不同的人性價值，使觀眾感到共鳴、為之感動。在表面下了功夫，卻沒有打動人的內容，最終只是淪為政治正確的空殼。

在影視中展現「多元」，從來就不是讓亞洲人不再飾演數學家、讓女性不能再飾演受害者，非裔不能再飾演社會中下階層這麼簡單。多元的價值，是讓每個角色都適得其所，是讓觀眾發現，每個人都有機會成為任何一種模樣，不論你的性別、性傾向、身材、宗教、國籍、種族⋯⋯。

Photo Credit: IMDb

是的，人與人之間的差異確實存在，歧視與偏見不可能突然消失。我所期待的政治正確電影，是發自內心展現對於不同群體的尊重，是真正關注過去被忽略與誤會的人們，不需要利用在電影中突兀地置入特定族群的表象來展現。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航