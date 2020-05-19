中國農村的「網紅夢工廠」：貴州曾經有茅臺，如今有了「三支花」

打麻將、廣場舞曾經是中國農村人的主要娛樂方式，如今他們又多了一項活動——拍攝手機短視頻。除了手機短視頻，還有社交軟體、網路購物、移動支付等新事物，這一切都源於智能手機在廣大農村地區的普及。

2010年上海世博會有一句響亮的宣傳口號：「城市讓生活更美好！」 近些年，由城市興起的數字科技和商業模式正在逐漸下沉到中國廣闊的農村大地，深刻地改變了農村人的生活。根據馬斯洛（Abraham Maslow）的需求層次理論，如果社交軟體、網路購物滿足了人們低層次的生理、安全和社會交往的需求的話，那麼今天方興未艾的手機短視頻，則滿足了人們高層次的尊重和自我實現的需求。

作家張愛玲曾經說過：「出名要趁早。」 「一朝成名，一夜暴富」是不少中國人的夢想，對於農村人來說這也是他們擺脫土地的束縛，實現向上流動的方式之一。十年前，中國從中央到地方的電視臺都流行選秀節目，什麼挑戰主持人、超級女生、超級男生、中國好男兒，不一而足，主考官問選手最多的一句話是：「你有什麼夢想？」

在那個大談理想、追求夢想的年代，有不少人能脫穎而出，但是也有很多人猶如曇花一現、流星一閃。而今天手機短視頻猶如一個造星夢工廠，普通人在上面只要敢演，就有人願意看，網路紅人如過江之鯽般湧現。手機短視頻真正打破了年齡、顏值、學歷、財富的界限，貴州三位年過半百、其貌不揚的農村婦人組成的「三支花」組合，成為這場中國短視頻風口的現象級人物。

貴州曾經有茅臺，如今有了「三支花」

貴州是中國西南的一個邊遠省份，和湖南、廣西、雲南等省接壤，它最為外人道的地方是遵義和茅臺。1935年中共在遵義召開了在其黨史上有第一次重要轉捩點意義的「遵義會議」，這場會議確立了毛澤東在黨內的領導地位，今天它被譽為著名的愛國主義紅色教育基地。茅臺鎮今天是遵義市懷仁市下轄鎮，當年紅軍長征曾路過此地，並與當地土產茅臺酒結下了不解之源。中共建政後，茅臺酒被中共高層領導在國宴上用來招待海內外賓客，一時間被譽為國酒，今天依然風光無兩。

提起貴州的名人，很多人可能會腦中一片空白，但是對手機短視頻的觀眾來說，來自貴州遵義農村的「三支花」組合已經是圈內炙手可熱的網紅。她們三人分別叫玉花、火花、桂花，合稱「三支花」，論長相、身材、穿著、年齡、才氣，她們都不佔優勢，也名不副實。在沒有成名之前，她們可能就是農村裡無時不刻不散發著土味的大媽。

俗話說：有心摘花，花不開；無意插柳，柳成蔭。一輩子在窮山溝裡生活的三姐妹不會想到自己有朝一日會成為手機銀幕前的寵兒，但是命運偏偏眷顧了她們，給了她們一個舞臺。三姐妹最早發跡於一個叫做「山支花」的帳號，當時三人並不是主角，而是以配角或群演的身份出鏡。而三人真正作為主角是從2019年12月開始，當時「山支花」帳號發布了一組對比35年前後「姐妹情」系列視頻，在抖音上獲得57.7萬個點讚，由此一炮而紅。此後又發佈了「上才藝」、「憋笑」系列，圈粉百萬。

據中國互聯網絡資訊中心（CNNIC）發布的第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據，截至2020年3月，中國網民規模達9.04億，手機網民規模達8.97億，網民使用手機上網的比例達99.3％。網絡視頻用戶規模（含短視頻）8.50億，其中短視頻用戶規模為7.73億。農村網民規模達2.55億，農村地區互聯網普及率為46.2％。

手機網民龐大的規模基數為短視頻行業帶來了巨大的用戶市場，目前抖音和快手是該行業的雙寡頭。據抖音發布的《2019抖音數據報告》披露，截至2020年1月5日，抖音日活躍用戶數（DAU）已經突破4億，為國內最大的短視頻平臺。快手在2019年5月公佈的日活躍用戶也超過了2億。

二者的定位和用戶群也有著不同，抖音的口號是「記錄美好生活」，快手的口號是「記錄世界紀錄你」。抖音以一、二線城市年輕人為主，85％的抖音用戶在24歲以下，主力達人和用戶基本都是95後，甚至00後，而快手則是以三、四線小鎮青年為主。此外，抖音的國際化程度高，截至2018年10月，該應用程式已被超一百五十多個國家的超過8億全球用戶下載。

三姐妹在兩個平臺上通吃，關注量和點讚量驚人。截止5月9日，她們在抖音平臺上，獲得579萬人關注，5046.6萬個讚，在快手上也獲得了超過120萬個粉絲。在抖音上，3月26日發佈的「上才藝6，EG埃蒙」單個視頻獲得了357.9萬個讚。他們還在視頻中誇下海口，誰能逗笑她們，就送10個「嘉年華」（虛擬遊戲幣，折合人民幣3萬元）。4月9日至18日，抖音官方還舉辦了「憋笑直播大挑戰」，連麥5分鐘內逗笑「三支花」或發布高讚作品都可獲得官方獎勵。後來一大波網紅、喜劇明星輪番上場逗笑她們，可是最後都無功而返，她們不僅一絲不笑，還現場打起了瞌睡。有喜劇明星挑戰失敗後，調侃道：「三位大姐氣場太強大，我要退出喜劇江湖了。」

三姐妹的走紅，也引來了一大波人的抄襲和模仿，比如有三個大爺組成的「三支樹」、三個青年男子組成的「三支老表」，還有同樣來自農村的三位婦人完全copy她們的橋段。這些給人的感覺都好像是東施效顰、邯鄲學步，三姐妹的成功是偶然的，但是她們娛樂逗笑的精神卻是專業的。她們雖然是鄉村洪流裡不足為道的小人物，但是每個人都個性格鮮明，又不是那麼臉譜化。

玉花「溫柔美貌」，最愛笑場；火花容易睡著，最為蠢萌；據C位的桂花因為長相酷似曾志偉，脾氣最爆，人稱「志偉姐」。嚴肅時，她們不怒自威、雷打不動；開心時，她們笑容綻放、和藹可親。她們一開始就沒想到要出名，所以出名後也更容易沉得住氣，百萬粉絲、明星追捧在她們眼裡可能都是浮雲，而腳下的土地、田裡的莊稼才是每天生活中最實在的東西。

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網紅夢工廠讓農村找到了自己的舞臺

拍手機短視頻對三姐妹來說可能是農閒時放下鋤頭的自娛自樂，但是對不少人來說，這件事不僅有著實現夢想的崇高使命，也是為了在這場風頭正盛的網紅經濟大潮中分一杯羹。

網紅經濟是伴隨網路發展而起的，而人又是其中的關鍵因素。如果我們將中國的網紅劃分一個階段的話，大概可以分為三代：一、文字時代的網紅；二、圖文時代的網紅；三、視頻時代的網路紅人。文字時代裡，芙蓉姐姐、鳳姐這樣的草根人物靠著跳脫框架的言論撈走了網紅經濟的第一桶金。圖文時代裡，吳曉波、獸獸憑藉著自身的個性文化吊足了大眾的胃口。今天的視頻時代，湧現出了帶貨直播李佳琦、薇婭、辛巴，「牆內開花，牆外香」的美食主播李子柒，還有像「三支花」這樣來自各行各業的手機短視頻網紅。

今天中國的網紅經濟早已不是小打小鬧的娛樂經濟，據《新華網》報導，2019年參與天貓「雙11」的商家中有超過50％的收入都通過直播獲得了增長，帶動成交額近200億元。從目前的行業實踐看，網紅經濟主要有三個盈利來源：直播平臺上粉絲打賞、社交媒體上植入品牌商廣告、電商平臺上向粉絲銷售商品。無論哪種模式，「人紅好賣貨」都是「網紅經濟」變現的普遍路徑。

根據研究機構克勞銳的預測：2020年，中國網紅經濟中的電商市場規模將達3000億人民幣。另據研究機構Frost&Sullivan預測，中國網紅經濟的總規模（包括電商收入、線上打賞、知識付費、代言商演等），將達到3400億人民幣。

網紅經濟蓬勃發展，在中國經濟中越來越佔有一席之地，中國政府也開始規範、引導、扶持這一行業的發展。2019年中國的政府工作報告首次提到了要促進深化大數據、人工智慧等研發應用，培育新一代資訊技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業集群，壯大數字經濟。2019年1月1日開始實施的《中華人民共和國電子商務法》也對網紅經濟作出了規範。

中商產業研究院發佈的《2020年中國網紅經濟市場前景及投資研究報告》顯示，目前網紅經濟的商業模式主要有兩種，一是網紅+直播+電商，另一種是網紅+孵化器+供應鏈。截至2019年6月，中國網路直播用戶規模達4.33億，較2018年底增長3646萬，占線民整體的50.7％。

報告提到：「中國網紅經濟產業鏈已不斷完善，網紅經濟產業鏈主要經過上游內容生產－中游內容傳播與分發－下游變現三大環節，其中網紅經濟產業鏈核心角色為MCN機構。」

2020年，突如其來的新冠疫情給中國的實體經濟帶來了衝擊和挑戰，但是全民宅在家中，也給網紅經濟帶來了機遇。在實體店被迫關閉的時候，一些店主通過視頻直播推銷產品，有些做服裝生意的人願意花數萬元去學習網路直播技術，還有農戶通過視頻直播推銷自家農產品。

網紅經濟的發展也催生了網紅孵化公司，它也是工業化生產網紅的夢工廠。網紅孵化公司與網紅在初期是休戚與共的關係，網紅利用自身魅力與特色在網絡平臺上積聚人氣，形成粉絲群體，網紅孵化公司作為網紅經濟的商業樞紐，既是網紅經紀人又是網紅商業價值開拓者。

幾年前，一位名叫周立其的廣西男子因為偷盜電動自行車被員警逮捕，她在接受媒體採訪時，爆出「打工是不可能打工的，這輩子不可能打工」的言論而大紅網路。4月18日是他的出獄日，網傳數十家網紅公司要與其簽約，多家公司宣稱開出數百萬到上千萬人民幣報酬邀其簽約直播，他也因此被中國網友稱為「竊瓦格拉」。

網紅孵化公司和網紅的關係，很多時候因勢而聚，也因利而散。「山支花」和「三支花」只有一字之差，背後還有一段故事，前者的所有者是一家網紅孵化公司，從「山支花」帳號公佈的視頻顯示，三姐妹的侄子李某曾經代表三姐妹和該公司簽約。後來侄子李某帶三姐妹出走，開了新帳號「三支花」。此後，「山支花」帳號連續發佈了多個「打假維權」視頻，原公司還以侵犯肖像權為名，欲將此事訴諸平臺和法律。

網紅夢工廠的神奇之處在於，一個再平凡的人，只要身上有一個再微小的與眾不同之處，在閃光燈下都可以被無限放大、渲染，甚至扭曲，只要有關注、有市場，他們就可以是貧民窟裡走出的百萬富翁。中國的農村就像孕育我們的母體，很多時候，我們敬重她、感激她、熱愛她，但是有時又因為她的衰老、頹敗、壓抑，而疏遠她，我們宏大敘事的舞臺很少有她的角色，網紅夢工廠暫時能讓她找到一個發光的舞臺。

農村的精神世界是一片荒原

毛澤東曾經說過一句很經典的名言：「文化思想陣地我們不去佔領，敵人就會去佔領。」

在後工業化的時代，中國農村空心化的問題越來越嚴重，農村不僅在經濟上遠遠落後於城鎮，在思想文化上也越來越空虛和貧瘠，手機短視頻似乎暫時搶占了這個位置。

從「山支花」和「三支花」帳號公佈的視頻，不難發現那裡的農村是一個山清水秀、風景秀麗的地方，但是入鏡的人卻很難看到青年人，幾乎是清一色的中老年婦人，老頭都很少看到。而這些婦人經常戴著白帽子，根據三姐妹侄子的披露，這是當地仡佬族的風俗。三姐妹火了以後，她們的侄子也開了抖音賬號，分享幕後花絮視頻，在一則視頻中，他在給一群參演的老人發錢，並寫道：「讓留守老人有Q賺，變小孩一樣的開心，關愛留守老人落在實處，你也可以。」

貴州和很多經濟欠發達地區一樣，是一個人口流出大省，留守兒童、老人、婦女的現象很普遍，它已經成為中國的一個社會問題。根據民政部的數據，2018年城鄉空巢家庭超過50％，部分大中城市達到70％，農村留守老人約4000萬，佔農村老年人口的37％。

據臺灣陽明大學醫學院精神科副教授范佩貞的研究顯示，中國老人的自殺率正在持續上升，而隨著中國老齡化程度不斷加深，這個問題將越來越嚴重。 2015年，中國65歲至85歲、85歲以上老人的自殺率是一般人的2.75至7.08倍，其中農村自殺率顯著高於城市。范佩貞指出，總體而言，心理因素對老年人自殺率影響較大，孤獨、焦慮、對生活可控程度的降低等都有可能成為老人自殺的原因。

除了留守老人，農村還有一群留守兒童和青年，他們也是手機短視頻的主力軍，他們的大本營快手，因為他們的存在，被外界貼上了「低端」、「土氣」的標籤。一群人如果在政治、經濟、文化上被邊緣化，那麼他們一定要在夾縫中找回自尊和話語權，手機短視頻似乎為他們提供了這樣的舞臺。他們不像城市精英那樣有豪宅、名車、沙龍、奢侈品可以拿來炫耀，他們擁有的只是一副好皮囊，所以我們經常看到他們各種自殘式的表演，有人活吞蜈蚣、蠍子，有人瘋狂霸凌同伴，還有人直播自殺……

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社會主義的烏托邦還是籠中的金絲雀

中國三十多年的改革開放，物質文明不斷豐富，精神文明卻沒有一起進步，人們普遍精神虛無、價值扭曲，有返祖的趨勢。

對致力於建設一個社會主義烏托邦的中共來說，這是一個挑戰，雖然它有時也是一個不好的示範。早在1986年，中共十二屆六中全會就通過了《中共中央關於社會主義精神文明建設指導方針的決議》，到2012年的十八大，它已經提升為「五位一體」總體佈局，涵蓋了政治、經濟、文化、社會和生態。每年國務院出臺的關於「三農」問題的一號檔也提到了豐富農村精神文化的內容。

當網路上的低俗、色情、暴力文化開始充斥農村的時候，中共一方面要拔除這些「思想的毒草」，另一方面用它以為的先進思想文化去佔領陣地。

首先，加強中共黨員的思想文化教育。中共建政之初的「黨員冬訓」活動延續至今，每年的冬季來臨，各地的黨支部會組織黨員進行為期一個星期的集中學習。隨著網路的普及，中組部開展了「黨員遠程教育學習周」，去（2019）年中宣部還開發了「學習強國」手機APP。

其次，針對廣大農村群眾的思想文化教育。近些年，農村各地陸續建立起了文化廣場、農家書屋，早已走入歷史的鄉村大喇叭也重新煥發了生機。記得有一部叫做《荒原紀》的電影，講述的是民國「新生活運動」期間的故事，一位村裡的保長為了騙取縣裡撥發的巨額救濟糧和銀元，將修建「禮義廉恥堂」聽成了「李憶蓮祠堂」，而他們村裡正好有一位寡婦叫李憶蓮，結果上演了一出活人獻祭的鬧劇。這個故事雖然是經過藝術加工來諷刺當時的社會亂象，但是對今天的中國依然有參考意義。

再者，中共對於網路資訊的審查日趨嚴格。低俗、色情、暴力有時只是嚴格審查的幌子，真正要壓制的是民間爭取自由民主的社會思潮，以及呼籲政府開放、透明、廉潔的政治訴求。加拿大公民實驗室（Citizen Lab）的調查發現：新冠肺炎大爆發期間，中共對社交媒體的資訊進行了嚴格審查，其中微信上有561個關鍵字被封鎖。12月31日，也就是李文亮在群組中發出警告訊息的隔天，中國直播平臺「YY」的言論審查清單，就新增了45個關鍵字。中國武漢人間資料庫，記錄了自2月3日微博開設「肺炎患者求助超級話題」到3月14日關閉期間，超過1300條武漢民眾的求助信息。另據「中國文字獄事件盤點」所做的統計，截止到4月5日，有將近500人因為發表關於新冠肺炎疫情的言論，受到公安機關不同程度的懲戒。

抖音為了應付國內的審查制度，也為了滿足國際市場的需求，開發了兩個不同的版本。儘管如此，就像大部分中國人所有的公司一樣，依然不能打消國際社會關於其獨立性的質疑。澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）發佈的報告稱，抖音母公司字節跳動「與包括新疆公安局在內的中國各地公安局進行合作，在新疆傳播共產黨中國宣傳方面發揮了積極作用。」據澳洲ABC報導，2019年美國一位女子將一段視頻偽裝成美妝教程發上抖音海外版，鼓勵大家關注發生在新疆的「大屠殺」，這段視頻很快爆紅，她的帳號被封，抖音因此捲入爭議風波。

此外，中國各級黨組、政府職能部門、有官方底色的企事業單位也紛紛在手機短視頻平臺註冊賬號，弘揚主旋律，共築中國夢，而那些網紅們也是這萬紫千紅的盛世長卷裡的星星點綴。

籠子裡的金絲雀，每天想到的是如何用美麗的羽毛和動聽的聲音取悅主人，換取餐食。會飛的金絲雀不討主人喜歡，也不聰明，那還不如假裝自己沒有翅膀。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航