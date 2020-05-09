《細江英公自傳三部曲》：我打算以「對攝影的愛與尊敬」為原點，持續攝影直到死去

文：細江英公

攝影的領域不像繪畫，有「西洋畫」與「日本畫」的區分。因此，攝影沒有所謂「西洋攝影」與「日本攝影」，擁有充分創作的自由。我處於如此自由的氛圍下，不斷思考何謂攝影。

以前三島由紀夫先生曾為我的攝影集《薔薇刑》撰寫攝影論，我一再重複閱讀該篇文章。透過文學家、而非美術與攝影評論專家撰寫的攝影論，竟然如此明快又確實，真的令我驚嘆不已；再加上該篇公諸於世的攝影論，又是特別為我撰寫的「細江英公序說」，這一點更讓我覺得驚喜。

三島先生撰寫的攝影論，如下：

「所謂的攝影，我認為在稱之為藝術之前，必須在記錄性與證明性兩者間做出選擇，這也是攝影的宿命。無論使用何種特殊的鏡頭、拍攝對象的畫面如何扭曲，就算不知道拿著相機拍攝的人是誰，或採用何種抽象的構圖，攝下事物本身的意義依舊存在。攝影家必須透過二選一的抉擇創作藝術作品，而所謂的二選一，就是在記錄性或證明性中做出選擇。」

此外，三島先生也寫下：「諸位報導攝影家的傑作屬於前者，」三島先生認為我將三島先生當成被攝體拍攝之《薔薇刑》，呈現「證明性的極致」。雖然當初三島先生將之區分為「記錄性」與「證明性」，但現今談論同樣主題時，一般則採用「記錄性」與「表現性」的說法。

三島先生的攝影論在一九六三年發表，在十五年後的一九七八年，紐約近代美術館攝影部長（當時）約翰．沙考斯基（John Szarkowski）舉辦了「Mirrrors and Windows」（多稜鏡與窗戶）攝影展，將一九六○年代後發表的代表性攝影作品，區分為「self-expression＝表現自我」與「exploration＝探究、調查」，提出了相當有趣的問題。

然而，將攝影區分為兩類的爭論並未就此定論，雖然我並不打算將三島先生與沙考斯基先生的論點加以比較，但身為攝影家，對於這種略帶僵化的二元論區分法，我總覺得有些不對勁。因為攝影技術發明至今僅一百五十年，現在這些尚未成熟的攝影表現手段，或許在未來不再只有二元論的區分方式，也有可能出現更加複雜、微妙的領域。

對我來說，所謂的「攝影」，提及「記錄」時，即想到「表現」；而提及「多稜鏡」時，則聯想到「窗戶」。兩者之間的關係就像「莫比烏斯帶」（Möbius strip），呈現表裡如一、變幻自在的境界，至少我希望自己的攝影技術，能夠擁有如此的自由。

以上內容是我於一九八八年提出的論點。那麼二○○○年的現在，我的想法又如何呢？在提出希望獲得攝影自由後，我持續思考，怎樣才能獲得自由的攝影論？

我認為「所謂的攝影，是被攝體與攝影家兩者關係的藝術」。若從攝影的角度觀看兩者之間的關係，越接近被攝體，代表重視客觀之記錄性，相反地越接近攝影家時，則代表重視攝影家主觀之自我表現性。此外，由於攝影必須以被攝體為拍攝對象，因此當攝影家與被攝體相遇時，攝影才得以成立，這也是攝影的宿命。無論被攝體是人也好、是物品也罷；相遇是偶然也好、必然也罷，攝影都必須在相遇以後，才得以成立，也因此我將此定義為「所謂的攝影，是相遇的藝術」。

以往的攝影二元論，將觀點區分為「記錄性＝客觀」、「自我表現性＝主觀」，將兩種觀點放在對立的角度思考，因此兩者互相對立、無法統一。然而，這樣的觀點未免太過牽強，因為這只是詞彙上的運用，在實際的攝影表現上，兩者既可融合也可獨立，甚至可以互相結合、共存共榮，存在著複雜又多樣性的攝影表現。

為了解決矛盾的觀點，我想到了一種模式。若以地球的球體加以思考，試著將「客觀」當成北極，將「主觀」視為南極。在球體上，「攝影」這位旅人的目標是前往另一處極點，在經歷困苦的旅行之後，總算到達極點，如果打算繼續旅程，則有可能再次回到原來的出發點。旅人可以隨意留在某處、或長久停留在喜歡的地方，也可以自由自在的移動，繼續探索未知的領域。

比方說，雖然《薔薇刑》、《鎌鼬》被稱為「主觀性的記錄」作品，然而這些攝影作品是我結合「自我表現」之「主觀」與代表「記錄性」之「客觀」的作品。這些作品位於「北極」與「南極」之間的亞熱帶，儼然存在於毫不矛盾的球體上。

現今，電子攝影、數位影像處理技術等新技術日新月異，強烈刺激所謂的攝影表現，我認為今後攝影將出現更多自我表現。屆時，針對南半球出現的現象，感到危機的北半球，或許又會再次提出「回歸攝影」的呼籲。然而，爭論的結果也將提升球體的能量，當球體膨脹、表面積擴張時，在北極與南極之間，將出現幾處大陸和大大小小的島嶼，和寬闊的海洋，創造出多樣的空間，讓各種各類的攝影表現得以棲息其中。

當多樣性的自由拓展時，若想拘束自由，將變得相當困難。這時想透過一種價值觀、一種思想、一種原理支配世界的文化帝國主義，將成為上一世紀的遺物。相對的，文化鎖國主義也會出現同樣的狀況，最終將遇上激烈又變幻自在、形式不一的能量，在激烈的摩擦、爭執之後融入其中。

在多樣性的空間中，存在著豐饒、未知的土地，來自世界各地的勇敢開拓者，將來必定會把目標放在這些荒野上。想必屆時我也將透過日本攝影家或開拓者的身分，展現拓荒者的勇氣吧。

我將這些能夠產生多樣攝影可能性的球體論，稱之為「細江英公的球體寫真二元論」，打算在其中探索屬於我的攝影自由。美國歷史心理學家羅伯特．利夫頓（Robert Jay Lifton）在近作《The Protean Self》（變幻自在的自我）中提到，能夠變幻自在的生存方式，稱之為「普羅透斯的自我」，該名取自於希臘神話中能夠自由變化的神——普羅透斯（Proteus），指出持有「Protean Self」＝「普羅透斯的自我」的智慧，才能在激烈變化的世界中生存。

我想要更自由地思考攝影，也希望更多攝影家的想法能夠變得更柔軟，讓攝影家從不幸、僵硬的原理主義理論束縛中獲得解放，一起朝豐富的攝影可能性前進。身為一位攝影家，我打算以「對攝影的愛與尊敬」為原點，持續攝影直到死去。

這個攝影結構論——「球體二元論」，是我根據個人的經驗與直覺所產生的想法，雖然目前理論尚且粗略、不成熟，但我希望未來能夠將之精緻的理論化、普遍化。因此，我希望現今「古典、直線式的攝影二元論」能夠早點成為過去式，擴展更加自由、具創造性的攝影表現領域。

然而，光靠我個人構築「球體二元論」並不容易，我期望對此想法產生共鳴的「攝影哲學家」能夠早點出現，讓我們共同思考攝影的現在與未來。

書籍介紹

《細江英公自傳三部曲》，臉譜出版

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作者：細江英公

譯者：廖慧淑

細江英公日本國寶級攝影大師，戰後第一代現代攝影教父，崇高地位如暗黑舞踏宗師大野一雄、圓點教母草間彌生，也是知名攝影家森山大道的啟蒙恩師。一生充滿精采傳奇，有「攝影界鬼才」之稱。

【關於本書】

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Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航