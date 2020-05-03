《簡愛》小說選摘：紅房間的神祕感正是源自「已故」二字，似有魔力

文：夏綠蒂．勃朗特（Charlotte Brontë）

我一路反抗，破天荒第一次，卻大大加深了貝西和艾波特小姐本來就對我抱持的壞印象。事實上，我是有點失控，或是像法國人說的那樣：失心瘋了。我很清楚，一時的叛逆已讓我不得不遭受稀奇古怪的懲罰，於是，我像所有造反的奴隸那樣索性豁出去了，在絕望中決定死撐到底。

「抓住她的胳膊，艾波特小姐，她簡直像隻瘋貓。」

「太丟臉了！太丟臉了！」女僕叫道，「愛小姐，妳怎麼做得出這麼嚇人的事，竟然敢打少爺！他是妳恩人的兒子！妳的小主人。」

「主人！他怎麼會是我的主人？難道我是僕人？」

「不，妳連僕人都不如。妳什麼也不做，白吃白住。好了，在這裡坐下，好好反省妳有多壞。」

這時，她們已把我拖進了里德夫人指定的那個房間，按在一張凳子上，我忍不住像彈簧一樣跳起來，但立刻被她們的兩雙手按住了。

「要是妳不肯乖乖坐好，我們就得把妳綁起來，」貝西說，「艾波特小姐，把妳的吊襪帶借給我，我的那副會被她一下子就掙斷的。」

艾波特小姐側過身，要從結實的大腿上解下那條必不可少的綁帶。這些準備動作讓我想到捆綁後必會帶來另一番恥辱，激憤之情才稍稍平息了一點。

「別解啦，」我叫道，「我不亂動就是了。」

作為保證，我用雙手緊抓凳子。

「記住了，別亂動。」貝西確定我真的安靜下來了，這才鬆開手。隨後，她和艾波特小姐就抱著胳膊站在那裡，用陰沉又猶豫的眼神瞪著我，好像很不放心，不確定我已恢復正常了。

「她以前從來不會這樣做。」看了半天，貝西轉身對艾波特小姐說道。

「但這就是她的本性，」艾波特小姐，「我經常跟夫人說起我對這孩子的看法，夫人也很贊同。這小東西表面一套，背後一套，從沒見過這樣年紀的小女孩有這麼多鬼心眼兒。」

貝西沒有接口，但沒過多久就對我說：「小姐，妳應該明白，里德夫人對妳有恩，是她在收養妳。要是她把妳趕走，妳只好進救濟院了。」

這番話讓我無言以對，也不是第一次領教，自從我有記憶以來，就常聽到這類影射我寄人籬下、靠人養活的指責，儼如含混的雜音在耳畔迴蕩不休，令我痛苦地似懂非懂，卻甩不掉。

艾波特小姐附和道：「夫人好心讓妳和里德家的少爺小姐們一起長大，但妳別以為自己就能和他們平起平坐了。他們將來會有很多很多錢，妳什麼也不會有。妳得學會謙恭，盡量討好他們，這才是妳的本分。」

「我們跟妳說這些，全是為了妳好，」貝西的語氣不那麼嚴厲了，「妳應該讓自己有點用處，討人歡喜，那樣，妳說不定還能在這個家繼續住下去，要是妳愛發脾氣，粗暴無禮，我敢肯定夫人會把妳攆走的。」

「還有呢，」艾波特小姐說，「上帝也會懲罰她，也許就在她耍脾氣的時候要了她的小命，看她還能去哪裡！貝西，我們走吧，隨她去。反正，她無論如何也不會把我們當自己人的。愛小姐，妳獨自待著的時候，好好祈禱吧。要是妳不懺悔，說不定會有可怕的東西從煙囪裡下來，把妳抓走。」

她們走了，關了門，上了鎖。

紅房間是空置不用的一間屋子，難得有人在此過夜。要我說，其實從來都沒有。除非蓋茨黑德府上偶爾來了一大群賓客，才有必要動用所有可供寢居的房間。這間房算是府上最寬敞、最堂皇的臥室之一。一張大床赫然置於房間正中，粗粗的桃花心木床柱上垂掛著深紅色錦緞帳幔，儼如一座神壇。 兩扇大窗的窗頁終日緊閉，半掩在純色織物製成的流蘇、彩結墜飾和窗幔之後。地毯是紅色的，床腳邊的小桌上鋪著暗紅色的台布，牆壁是柔和的黃褐色，帶著一抹粉紅色調。衣櫥、盥洗架和椅子都是拋磨出幽暗色澤的桃花心木做成的。在周遭深紅色系陳設的映襯下，高高疊起的白色褥墊、枕頭和雪白的馬賽布提花床罩就顯得格外耀眼。同樣醒目的是床頭邊那張安樂椅，也是白色的，座墊很厚實， 前面擺著一張腳凳；在我看來，它就像一尊慘澹失色的王座。

這間屋子很冷，因為難得生火；也很安靜，因為遠離兒童房和廚房；更顯得肅穆，因為很少有人進來。只有女僕每週六會進來一次，抹去一週內靜悄悄落在鏡子上、家具上的灰塵。至於里德夫人， 她隔很久才進來一次，查點衣櫥裡某個祕密抽屜裡存放的各類羊皮文契、她的首飾盒，以及她已故丈夫的小肖像。紅房間的神祕感正是源自「已故」二字，似有魔力，令其富麗堂皇，卻分外淒清。

里德先生故去已有九年，他就是在這個房間裡嚥氣、在這裡停靈的，他的棺材也是從這裡被殯儀館的人抬走的。從那時起，始終縈繞不去的陰沉、神聖的氛圍似乎一直在守護這裡，以免眾人出沒帶來侵擾。

我的座位，也就是貝西和刻薄的艾波特強迫我一動不動地坐著的地方，是靠近大理石壁爐的一張軟墊矮凳。我正對著那張高聳的大床，右面是黑漆漆的衣櫥，鑲板在斑駁的柔和反光中顯出搖曳變幻的光澤，左面是關得嚴嚴實實的窗子，窗和窗之間有一面大鏡子，鏡面中再現了空蕩蕩的床、富麗堂 皇的房間。我不確定她們是不是真的鎖了門，等了一會兒才敢走動，便起身走到門邊看個究竟。好吧！鎖了，鎖得比牢房還牢。返回原地時，我必須面對大鏡子，目光就此被吸引住了，不由自主地探究起鏡中深邃的映射。空洞虛幻的景象比真實世界更陰冷、更幽暗，那個陌生的小傢伙盯著我看，慘白的臉上、胳膊上都蒙上了斑駁的陰影，一切都凝滯般靜止時，唯有那雙明亮的眼睛閃現著恐懼，真像個鬼魂。我覺得她就是貝西晚上講的故事裡那些半仙半人的小精靈，從沼澤地帶山蕨叢生的荒谷中 孤零零地冒出來，現身於摸黑趕路的旅人眼前。我坐回到我的矮凳上。

那時候，我迷信起來，但還沒到完全聽任妖魔擺布的地步；我依然熱血沸騰，心胸中依然滿溢著奴隸造反時那種苦澀的激憤之情。屈服於悲楚的現實之前，我得先克制自己，不要被湧上心頭的新仇舊恨沖昏了頭腦。

書籍介紹

本文摘錄自《簡愛（精裝版）》，時報出版

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作者：夏綠蒂．勃朗特（Charlotte Brontë）

譯者：于是

感動全球億萬讀者的女性成長小說

簡愛，是個平凡的人，卻有著超凡的生命力。

在從孤兒成長為一名家庭教師，並與莊園主人相戀的過程中，

艱難險阻重重，但她勇敢地活出自己的樣子。

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「難道您以為，我貧窮、卑微、樸素、渺小，所以也沒有靈魂、沒有心嗎？您想錯了！我和您一樣，有完美的心靈！……以我的靈魂與您的靈魂對話，就彷彿我們穿過墳墓，平等地站在上帝腳下──我們本來就是平等的！」

Reader, I married him（讀者，我和他結婚了），作者以這句話作為終章開頭，在女性地位遠較今日低下、女性被視為男人附庸和動產，以及宗教氛圍濃厚的時代，簡愛宣示了她為自己的人生做主，把握住自己的幸福。

《簡愛》，是愛情故事、女權宣言，以及維多利亞時期哥德式小說的經典範例，但更多是作者的人生經歷。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航