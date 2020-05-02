文：東山人言

自從今年初國民黨總統大選落敗，立委選情也是兵敗如山倒，如今得來不易的高雄市市長可能也將被罷免，國民黨至此可以說是陷入最糟糕的局面，也就是所謂「三殺」：同時失去總統立委席次與高雄市長。

反觀現在執政黨，讓人覺得人才滿滿，而且民心支持度持續高漲，各種棟樑之材撐住台灣命脈，走上世界舞台，除了經濟起飛、台灣錢淹腳目那段時間，台灣人對政府的支持度與人民信心，現在應該都是史上最高峰，長期執政幾乎已成必然。

到底是發生啥事情？本來2018年幾乎崩盤的民進黨，兩年後卻脫胎換骨迎向歷史高峰？

突然冒出了許多不同光環的明星可能是一個主要原因。

即使性質類似，民進黨就是比國民黨會包裝政治人物

不論藍綠，檯面上政治人物許多都是地方派系、政二代、或有一個政老闆，但是相較於大喇喇的國民黨，綠軍在政治人物的包裝跟人設上，的確比泛藍高明許多。

大家談論泛綠的政治人物，多半都會有XX女神、OO男神這種「顏值擔當」，或者像是天才IT大臣，順時中部長這種被當成為治世能臣形象的「能力擔當」，戰神跟開疆拓土的外交尖兵，還有守護台灣主權的明主小英。人設有力而且鮮明，當然會讓普羅大眾的選民充滿安心感，好像任何事情有它們扛下，台灣人就可以安居樂業，甚至可以抗衡中國走向國際舞台。

Photo Credit: 中央社

反觀泛藍幾乎都是人設模糊，你根本說不出泛藍有哪些「人物」，即便有也都是被貼上負面標籤，比如「草包」、「舔共」、「水準不高」、「政二代」等負面形象，當這種負面形象成形後，他不管怎說都變成錯的，而他的對手，怎麼說也都變成對的，更別說是已經被「神格化」的對手，就算是真的有問題，風向也很容易帶成「大家別計較」，「這樣可以幫台灣」這類的論述，不會引起民眾多大的漣漪。

上述的結果，導致泛藍政治人物面對各種攻擊時，越來越不願意去解釋或做處理，只求自保鞏固基本盤，也因為不敢去挑戰神格化的人物，在野黨無法甚至不敢去監督執政黨，然後讓泛藍更加邊緣，更沒聲音。

沒有神的國民黨，和一大堆神的民進黨

國民黨其實也擅長造神，否則就不會有「小魚向上游」或「南海血書」這種故事流傳。因為不管是泛綠或泛藍支持者，甚至是對岸的民眾也好，亞洲儒家文化下的國家人民總有嚴重的救世主情節，希望能出現一位「聖君」、「明主」，來帶領大家走向美好的應許之地。

真的要說成功的「神」，藍營近20多年來就出了一個前總統馬英九，但是對比現在執政黨的「抗中」主軸，馬英九允諾的經濟成就沒有達標，這其實也凸顯在政治議題上，不能選太容易量化的目標，不然很容易就會跳票而遭受批評。

而最近泛藍人設比較鮮明的人，就是高雄市長韓國瑜。他十分善於選舉和帶動氣氛，可說是藍營少見的戰將型演說家，但因為本質表現上沒有修飾，要當總統似乎也少了一些格位，所以落馬是意料中的事情，之後再相較於現今執政黨旗下可謂諸神環伺，沒有神的國民黨更加不知道該何去何從。

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時至今日，政治人物需要更符合現代的潮流，用大家——特別是年輕人——可以接受的方式來包裝，而不是繼續用40年前那一套，只會被做成迷因，至少要先學會化解被貼上的負面標籤。例如主張與對岸保持友好態度的政治人物，許多都被貼上「舔共賣台」的標籤，這時候論述上就必須清楚，告訴民眾友中路線好處在哪？為何要友中？友中不等於舔共賣台等等，只是大家都看不出來國民黨在論述上有何作為。

好不容易，最近國民黨選出一位年僅30歲的數位行銷科技長，上任後的他很明顯的想做出改變，找出一些新面孔、塑造一些新時代人物上神壇，應該會是他重要的任務。不可諱言，這是一個需要宣傳與行銷的時代，特別在政治上，泛藍更是迫切需要一個（其實應該是很多個）能夠統整網路事務而且善於行銷的人才，也才能在新的時代塑造出新的「神」。

不過國民黨一貫的思維，就是除了領導人外，皆不喜歡有過度功高震主的人出頭，從蔣介石開始都是如此，結果遇到短期之內大量產出各種神的執政黨，變成完全無法抗衡的情況，國民黨這種快要一個世紀之前的思維，該改一下了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航