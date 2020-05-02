《傷心咖啡館之歌》小說選摘：賽馬騎師已經離開那面牆，朝角落的這張桌子走來

文：卡森．麥卡勒斯（Carson McCullers）

賽馬騎師（節錄）

賽馬騎師來到餐廳門口，停頓了一下，便走到一邊，背靠著牆一動不動地站著。房間裡很擁擠，因為是賽季的第三天，城裡所有的旅館都住滿了。餐廳裡，白色亞麻桌布上散落著八月玫瑰的花瓣，隔壁酒吧間裡傳出一陣陣興奮、醉意盎然的喧鬧聲。騎師背靠著牆等著，瞇著眼角帶皺紋的眼睛仔細打量著房間，他巡視著餐廳，目光最終落在了斜對角的一張桌子上，桌旁坐著三個男人。騎師看著他們的時候，抬起下巴，把頭往後側仰，矮小的身體繃直了，雙手也僵硬起來，手指向裡彎曲，像一對灰色的爪子，繃直的身體緊貼在牆上，他一邊觀察一邊等待著。

那天晚上，他穿著一件綠色的中國絲綢外套，裁剪得十分合身，像一件兒童的外套那麼大。襯衫是黃色的，領帶上有淡色的條紋。他沒戴帽子，溼漉漉的頭髮往前梳，直直地貼在額頭上。他的面容灰白、憔悴，看不出年齡，太陽穴處有塊凹陷的陰影，嘴上掛著一絲冷笑。過了一會兒，他意識到自己正在觀察的三人中有一個看見了他。但騎師沒有朝他點頭，他只是把下巴抬得更高了，用僵硬的拇指勾住外套的口袋。

角落桌子旁邊坐著的三個人分別是賽馬訓練師、賭注經紀人和一個有錢人。訓練師叫西爾維斯特——一個身上的肉鬆鬆垮垮的大塊頭，長著酒糟鼻子和一雙遲鈍的藍眼睛。經紀人叫西蒙斯。有錢人是一匹名叫賽爾策的賽馬的主人，那天下午，騎師騎的就是那匹馬。三個人在喝摻了蘇打水的威士忌，一個穿白外套的侍者剛把晚餐的主菜端上來。

西爾維斯特是最先看見騎師的。他迅速地把頭扭向一邊，放下手中的威士忌酒杯，用大拇指神經質地按了按自己的紅鼻頭。「是比岑．巴羅，」他說，「就站在對面。在看我們呢。」

「哦，騎師。」有錢人說，他面對著牆，轉過頭來看他的身後，「叫他過來。」

「千萬別叫。」西爾維斯特說。

「他瘋了。」西蒙斯說。經紀人的嗓音平平的，沒有起伏。他長著一張天生的賭徒面孔，經過精心調整的表情在恐懼與貪婪之間相持不下。

「嗯，我不完全這麼認為，」西爾維斯特說，「我認識他很久了。直到半年前他還沒什麼問題。不過要是一直這樣下去，我覺得他堅持不了一年。我真是這麼覺得。」

「是因為邁阿密的那件事。」西蒙斯說。

「什麼事？」有錢人問。

西爾維斯特瞟了一眼對面的騎師，伸出紅色多肉的舌頭舔了舔嘴角。「一場意外。一個年輕人在賽道上受了傷。摔斷了一條腿和髖骨。他是比岑最要好的哥們。一個愛爾蘭年輕人。也是個不錯的騎手。」

「太可惜了。」有錢人說。

「是呀。他們是很要好的朋友，」西爾維斯特說，「在比岑旅館房間裡總能見到他。他們要不玩紙牌，要不一起躺在地板上讀報紙的體育版。」

「嗯，這種事情時有發生。」有錢人說。

西蒙斯在切牛排。他手裡的叉子叉尖朝下，另一隻手裡的餐刀在把蘑菇小心地堆起來。「他瘋了，」他重複道，「他讓我起雞皮疙瘩。」

餐廳裡的桌子都坐滿了，中間的大宴會桌上有一群人在聚會。綠白色的飛蛾想方設法飛進來，繞著明亮的燭光撲打著翅膀。兩個穿法蘭絨寬鬆褲和運動上衣的姑娘手挽著手，穿過餐廳走進酒吧。大街上傳來節日喧嘩的回聲。

「他們號稱八月的薩拉托加是世界上人均最富裕的城市。」西爾維斯特轉向有錢人，「你覺得呢？」

「我怎麼知道？」有錢人說，「有可能吧。」

西蒙斯用食指指尖優雅地擦了擦油膩的嘴唇：「那好萊塢呢？還有華爾街——」

「等等，」西爾維斯特說，「他決定到這邊來了。」

騎師已經離開那面牆，朝角落的這張桌子走來。他昂首闊步，一本正經地朝這邊走來，每邁出一步，腿都要向外畫出一個半圓，腳後跟瀟灑地陷進紅天鵝絨的地毯裡。半路上他蹭到了宴會桌旁一位穿白綢緞的胖女士的手肘，他後退了一步，帶著誇張的禮貌鞠了一個躬，眼睛幾乎全閉上了。穿過房間後，他拉過一張椅子，在桌子的一角坐下，夾在西爾維斯特和有錢人的中間。他沒有朝誰點頭致意，板著的灰臉死氣沉沉的。

「吃過晚餐了？」西爾維斯特問道。

「或許可以那麼說吧。」騎師的嗓音高昂、尖刻、清晰。

西爾維斯特小心翼翼地把刀叉放在盤子上。有錢人在座位上移動了一下身體，側過身來，雙腿交疊起來。他穿著斜紋布的馬褲、沒有上油的靴子和破舊的棕色夾克——這是他在賽季白天晚上都穿在身上的行頭，儘管從來沒有人在馬背上見過他。西蒙斯繼續吃他的晚餐。

「來點礦泉水？」西爾維斯特問道，「還是別的什麼？」

騎師沒有回答。他從口袋裡掏出一個金菸盒，「啪」的一聲打開。菸盒裡有幾根香菸和一把很小的金質折疊刀。他用刀把一根菸切成兩半。點燃香菸後，他抬手叫住一個從桌旁經過的侍者：「肯德基波本。」

「聽著，孩子。」西爾維斯特說。

「別叫我孩子。」

「講點規矩。你應該懂規矩吧。」

騎師左嘴角往上一扯，擺出一副誇張的嘲笑。他低頭看了看桌上放著的餐點，又迅速抬起頭來。有錢人的面前是一盤奶汁烤魚，上面點綴著巴西里。西爾維斯特點的是班尼迪克蛋。桌上還放著蘆筍、塗了黃油的新鮮玉米和一盤黑橄欖。正對著騎師的桌角那裡放著一盤炸薯條。他沒有再朝食物看一眼，但瞇起的眼睛卻緊盯著桌子中央放著的那盆盛開的淡紫色玫瑰。「我想你們是不會記得一個叫麥圭爾的人了吧。」他說。

「嗨，聽著。」西爾維斯特說。

侍者端來了威士忌，騎師用他長著繭子的結實小手把玩著酒杯。他手腕上戴著的金手鏈碰到桌子邊發出細微的響聲。把杯子在手掌裡轉了幾圈後，騎師突然兩大口喝完威士忌。他猛地放下杯子。「不會，我想你們的記憶不會那麼長，也記不住那麼多事情。」他說。

「的確是這樣，比岑，」西爾維斯特說，「你今天怎麼了？你聽到那個孩子的消息了？」

「我收到一封信，」騎師說，「我們剛才談到的這個人週三拆除了石膏。一條腿比另一條短了兩英寸。就這些。」

西爾維斯特的舌頭發出嘖嘖聲，他搖了搖頭：「我能理解你的感受。」

「你能？」騎師的眼睛看著桌上的盤子。他的目光從烤魚掃到玉米，最後停在那盤炸薯條上。他的臉繃緊了，再次快速地抬起頭。桌上的一朵玫瑰凋謝了，他撿起一片花瓣，用拇指和食指搓碎，放進嘴裡。

「唉，這樣的事情時有發生。」有錢人說。

訓練師和經紀人已經吃完了，但他們盤子前面的公用盤子裡還剩著一些食物。有錢人把他黏著黃油的手指伸進水杯裡，又用餐巾擦了擦。

書籍介紹

本文摘錄自《傷心咖啡館之歌（精裝版）》，時報出版

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作者：卡森．麥卡勒斯（Carson McCullers）

譯者：小二

歐巴馬送給兩個女兒的禮物

入選《美國短篇小說至高之作年選》

俄羅斯當紅插畫師Miss Miledy、Alexandra，為中文版創作七張手繪彩色插圖，重現小說經典場景。

卡森．麥卡勒斯被譽為繼福克納之後，美國南方最優秀的小說家，她的作品多描寫「孤獨」，小說中的主角常有生理上的缺陷，如啞巴、駝子，因為麥卡勒斯認為，世人生理上的缺陷也象徵著精神上的狐獨，這樣的背景設定也許和麥卡勒斯年紀輕輕就三次中風、二十九歲即癱瘓有關，她因而更能體會那種疏離隔絕的無力感。

《傷心咖啡館之歌》是麥卡勒斯的代表作之一，收錄七篇中短篇小說傑作：

〈傷心咖啡館之歌〉

小說的主角阿梅莉亞小姐，是一個長著鬥雞眼、身高逾六英尺的女子，她一方面汲汲營營於賺錢，另一方面卻免費為鄉親診治，對兒童尤其愛護有加。另一主角則是不請自來的利蒙表哥、一個身高如孩童的駝子，長相猥瑣，但有他在的時候，咖啡館總是氣氛熱絡。和阿梅莉亞小姐只結婚十天的前夫馬爾文．梅西則一表人才，但殘忍惡毒。這個故事的主要人物性格怪異矛盾，每個人都懷有生理或心理上的缺陷。

梅西只對阿梅莉亞小姐情有獨鍾，但阿梅莉亞小姐並不領情，駝子表哥出現後，她就愛上駝子，然而，駝子卻對梅西十分仰慕，他們三人之間互相拉扯、彼此競逐，歲月在咖啡館之中悄悄流逝，直到命定的那天來臨……

〈澤倫斯基夫人和芬蘭國王〉

遠來的音樂系教師澤倫斯基夫人認真教學，到了夜晚依舊埋首工作，然而，白天遇到住在自家隔壁的系主任時，卻宣稱自己昨晚看電影或是打牌去了，甚至還宣稱自己見過芬蘭國王，只不過，系主任想起，芬蘭不可能有國王。

〈一棵樹．一塊石．一片雲〉

電車廂改建的咖啡館裡，一個老酒鬼向一個十來歲的小報童說「我愛你」，接著，講起他的「愛情科學」。老酒鬼認為愛情要從愛上一件實際的物品開始，比如一棵樹、一塊石頭，或者一片雲，而到最後，你就能輕而易舉愛上所有的東西，以及任何一個陌生人。

還有，達不到老師期望的音樂〈神童〉、為好友發聲的〈賽馬騎師〉、孤獨的〈旅居者〉、妻子酗酒造成的〈家庭困境〉，每一篇都令人深深著迷、反覆低迴，閱讀這些孤獨的故事，人生的苦澀感彷彿也被洗去了一些。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航