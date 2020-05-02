【圖輯】信仰崩壞：菲律賓神父走出教堂，撫慰被肺炎擊潰的精神飢餓

天主教神父愛德華多・蓬蓬・瓦斯奎茲（Eduardo“ Ponpon” Vasquez）在過去一個月，穿著防護衣的時間比穿神父專屬衣服還要多。

他所在的教區位於菲律賓馬尼拉人口眾多的卡洛奧坎區。自從菲律賓政府為了遏制武漢肺炎感染而嚴格封鎖該國半數人口以來，該教區在過去一個半月內出奇安靜。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

公共集會、學校、大眾運輸服務和非必要的社交行為都已經停止，包括教堂也是。

在這個天主教徒占大多數的國家，神職人員們不得不發揮更多想像力，想辦法讓信徒們持續參與教會活動。

大多數信徒改由線上進行彌撒，有些沒用網路的人，則在教堂外擺著長凳。有的信徒印製了教區居民的照片，並在已關閉的小禮拜堂放上照片，代表照片中的人已來到教堂。

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但對瓦斯奎茲而言，教堂的實質存在比以往更加重要。

最近這些日子，他進入當地社區一些最貧困的地區時，穿著一件藍色的防護服，一手拿著聖水、一手卻拿著酒精消毒噴霧。

「現在許多菲律賓人的處境令人同情。封城對每個人的影響都不一樣。」瓦斯奎茲如是說。「對於那些可以從忙碌工作中喘口氣的富人來說，這很容易。但對於一些窮人來說，封城就等於死亡。」

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對42歲的邁克爾・華雷斯（Michael Juarez）來說，幾乎就是如此。他的手推車裡裝滿了價值不菲的食物和救援物資，卻被當地官員扣押，說他違反了封城規定。

從那以後，他就一直睡在外面的人行道上，因為他不好意思兩手空著回家。

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最近的某個夜晚，瓦斯奎茲和其他神職人員向無家可歸者發放物資時，華雷斯就邊講自己的故事邊淚流滿面。

「除了生理，他們在精神上一樣感到飢餓。」瓦斯奎茲說。

「這些是被遺棄的、窮人中的窮人。他們很害怕，但當他們知道我是神父時，眼神、表情就會充滿希望與光彩，好像找到了朋友一樣。」

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救援工作每天都不斷變化，但大部分的救援資訊都是透過Facebook與社區負責人的回報而提出。

菲律賓的武漢肺炎確診病例已突破至少8200例，超過550例死亡案例。臨時工、非正職勞工，面臨沒有固定收入或儲蓄，只能依靠救濟來撐下去。

許多人需要食物和口罩，但也有一些地方只想尋求精神上的祝福，為死者、為他們的骨灰、為病人，甚至是鄰里而祈福。

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對瓦斯奎茲來說，武漢肺炎的流行不僅僅是對抗一種疾病，「這是一場精神上的戰鬥」他說。

「我們需要更堅持我們的信仰，才能挺過這艱難的一關。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航