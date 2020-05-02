法律小教室：火車刺警案為什麼判無罪？

2019年，一位鐵路警察在自強號上被發狂的男子持刀刺死，檢察官起訴後，4月30日，嘉義地院就該男子的殺人案件宣判。法院經過精神鑑定後，認定男子行為時已經處於精神障礙的狀態，欠缺辨識行為違法與否的能力，判決無罪，但要施以監護五年。

犯罪的行為人在行為當時，必須具有正常人之精神狀態，才具有完全責任能力，而受《刑法》的處罰。如果因為生理或心理的問題，使得行為人辨識行為違法的「辨識能力」，或基於該辨識而行為的「控制能力」完全喪失時，這時候行為人就欠缺了行為或罪責能力。

《刑法》第19條第1項規定：行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。第2項則規定顯著降低時，得減輕其刑。（修法前的條文，是用心神喪失與精神耗弱）

這裡的規定，是一種結合生理學跟心理學的混合立法。

就生理原因部分，行為人是不是在行為時有精神障礙或其他心理缺陷等生理原因，這涉及精神醫學的專門學問，需要由專業醫師來診察鑑定，比如行為人可能有解離症、思覺失調症。

就心理結果部分，鑑定出生理因素的存在，是不是讓行為人在行為當下，產生因精神障礙、心智缺陷，致不能辨識行為違法或欠缺辨識而行為的能力，或者有沒有顯著減低的情形，辨識跟控制能力是否有所欠缺，則要由法院依照證據調查的結果加以判斷。

在嘉義地院今天宣判的案件中提到被告的狀況，被告自90年起，開始在奇美醫院精神科門診，於99年診斷罹有思覺失調症，但106年2月3日看診後就失聯了。

法院送臺中榮總嘉義分院做精神鑑定，結果認為：被告行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受其精神狀態影響所致。

鑑定醫師到法院時證稱：思覺失調症病人需要終身服藥控制，停藥兩年內，幾乎100％會發病，案發時被告處於急性狀態妄想，加上智力退化理解力差，所以已喪失辨識能力。

因此，法院認定被告行為時，因精神障礙而不能辨識行為違法，具有《刑法》第19條第1項情形，因此為無罪判決。

最後，《刑法》第87條第1項規定因第19條第1項原因而不罰者，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所，施以監護。第3項則規定：監護期間為5年以下。但執行中認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行。

換言之，即便被告因欠缺責任能力而無罪或減刑，為了預防被告再犯、保障公共安全，法院可以令入相當處所，施以監護。但這裡的監護並不是要處罰被告，而是一種保安處分。

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本文經一起讀判決授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航