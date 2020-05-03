《金法尤物》：用青春喜劇風格，一探美國法學院的激烈競爭

《金法尤物（Legally Blonde）》是2001年上映的一部美國喜劇電影，改編自同名小說，故事描述大學就讀服裝設計的女主角艾兒，為挽回與前男友華納的感情，決定考進哈佛法學院。從法學院的第一堂課、人際關係到事務所實習，艾兒經歷一連串打擊與挫折，卻在過程中逐步克服難關，並找到自己的價值。

為情考取法學院，處處受到針對

就讀洛杉磯大學、同時是學生聯誼會會長的艾兒外型亮麗，原本預期她的男友華納將對她求婚，卻因華納即將就讀哈佛法學院，並以生涯規劃為由，向艾兒提出分手。傷心欲絕的艾兒，想到能挽回華納的方法，就是與他一同考進法學院，於是著手準備LSAT考試，並在入學審核資料上費盡苦心。最終，艾兒順利以LSAT179分錄取哈佛法學院。

在哈佛的第一堂課，艾兒就受到震撼教育，她因未事先預習判決內容，而直接被任課教授轟出教室。此外，艾兒鮮明的個性和穿搭，相較於其他法學院學生顯得格格不入，因而遭受他人排擠，生活屢屢受挫。為了證明自己的能力，艾兒努力唸書，在課堂表現一次次進步，甚至在一年級時，就獲得任課教授律所實習的職位。

艾兒在實習時，遇上一起殺人案件，被告遭控槍殺與自己相差34歲的丈夫，他的女兒和游泳池工人為目擊證人。作為本案被告的辯護人，教授打從心裡不相信被告的陳述。另一方面，被告更信任真誠對待她的艾兒。雖然艾兒僅是法學院學生，但她以過人的觀察力，加上自身背景的經驗，逐步幫被告度過難關。

美國學士後法律卡位競爭激烈

《金法尤物》作為一部青春喜劇片，擺脫法律題材電影沉重的步調，讓觀眾用更輕鬆的角度認識法律，而其中有相當篇幅描述艾兒在法學院的生活，也讓觀眾有機會了解美國法學院的樣子。

在美國，需要先有大學學歷，才能申請法學院，因此不像台灣一樣大學部設有法律系。其次，除了教授推薦函、相關履歷之外，最重要的是通過LSAT（Law School Admission Test）考試。LSAT是美國法學院入學的能力測驗，主要測試學生的邏輯分析等能力，LSAT滿分為180分，平均要考進哈佛法學院至少要170分以上水準。

一般來說，這種法律學位叫做Juris Doctor （簡稱J.D.），來自各種不同背景的大學畢業生，需要在三年時間修畢學分，之後就能參加該州的律師考試。在片中可發現，學生對暑期實習職位相當在乎，那是因為若能在第一、二年就取得在好的事務所實習的機會，對未來畢業後就業相當有幫助，可見競爭激烈的程度。

課前預習繁重，課堂交流頻繁

艾兒在法學院的第一堂課，就因沒有預習判決資料，而受到無情對待。在美國法學院，多以實務導向和判例法學習為重，並重視老師和學生討論的過程，也就是片中所稱「蘇格拉底教學法」，透過不斷提問，刺激學生思考並修正答案。相對的，學生若要迎戰老師拋出的問題，就必須在課前做好準備，否則只有被慘電的份。

本片提到的幾個案例，都常出現在法學院的課堂中，像是第一堂課的Gordon v. Steele案，就與管轄權有關；在Swinney v. Neubert案的課堂辯論中，則涉及捐精者是否有權探望由他精子而生的小孩。學生須假想自己是原、被告辯護方，藉由研讀先前判決的結論，為己方提出最有力的論述。

相較於冰冷的法條和理論，「熱情」是艾兒能度過難關並在案件中表現卓越的原因。艾兒看重並真心對待每個人，因此在她眼中，每個案件不只是由法律的邏輯和論述組成，而是涉及活生生的人。防疫期間，不妨透過這部輕鬆的片轉換心情，感受女主角魅力所在。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航