火車刺警案高院撤銷無罪裁定，蘇貞昌、王婉諭、藍綠立委如何看待一審判決？

2019年7月3日鐵路警察李承翰因處理補票糾紛，為保護民眾被刺身亡一案，4月30日法院一審判決認為鄭姓兇嫌罹患思覺失調症，案發時為發病狀態而判無罪，並施以監護5年，引起社會譁然。5月1日，高等法院台南分院認為審理應確保被告不會危害社會，撤銷原本的裁定並發回嘉義地方法院，行政院長蘇貞昌也表示原判決「讓人失望與錯愕」，支持上訴。

蘇貞昌：重大刑案是否一名醫師的鑑定就夠了；王婉諭：如何防止被告再犯可能

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌指出法庭判決時候，和法律系學生在課堂上的研修辯論不太一樣，司法是社會最後一道防線，掌權的司法官也要為社會守住最後一道防線。就像防疫不容有破口，若「趴趴走」可以強制隔離，同樣若因有病而判無罪，那也要強制治療，否則社會會憂心、會譁然也是必然。

蘇貞昌也認為，法官判決必有考量，台灣社會也知道要尊重判決，但犯罪者若是故意或過失沒有治療「是否也有責任，是否也要在量刑上參考」，也該思考「重大刑案是否一名醫師的鑑定就夠了」，表示對本案如蔡總統所說，支持上訴。

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小燈泡命案中兇嫌王景玉同樣提出精神抗辯而獲判無期徒刑，小燈泡的母親時代力量立委王婉諭也在臉書貼文發表自己意見。她表示目前案件仍在司法程序中，沒有卷證資料、也沒有參與審理過程，所以不適合對司法個案做相關評論，更關心被害人家屬是否得到足夠的支持與協助。

同時，王婉諭也針對法務部長蔡清祥「已立即啟動社會安全網，避免嫌犯再犯」的說法提出系列質疑，包括地方法院在做出交保裁定前，是否具體評估被告身心狀況、有無相關專家參與、有沒有明確事證可證明被告已符合交保要件、是否徵詢過被害者家屬的意見等。

王婉諭也希望法務部說明，法院交保裁定時是否有詳細調查被告的身心狀況、審核被告是否有繼續羈押之必要、對本案交保是否依法提出相關救濟？如果沒有，檢察官可曾考量改以其他適當處分確保被告不再犯？衛福部及警政單位在被告裁定交保後，有無後續的追蹤及積極作為？

此外，王婉諭也希望負責社會安全網的政務委員林萬億明確回答，台灣的社會安全網計畫，是否真能如法務部所期待的避免社會大眾再次受到傷害？如果不能，又要如何防止被告的再犯的可能？

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葉毓蘭：可能會有模仿效應；王定宇：讓人想罵髒話的荒謬判決

針對一審判決，《風傳媒》報導國民黨立委葉毓蘭指出，法官認為精神病患不應該判刑，但是這個理想要有前提要件，病患要有綿密的防護網，好好即時治療和約制，那可以考慮精神病患免死。否則若以不願汙名化精神病患的考量讓他們四處趴趴走，甚至讓有些人認為只要自稱精神病患，殺一、兩個人都不會判有罪，會對後續兇殺案的兇手產生暗示作用，引起更多的模仿效應。

《ETtoday》報導，民進黨立委王定宇在臉書引述江信賢律師的評論，指出「所謂心神喪失，指精神發生障礙，對於外界事務全然缺乏知覺、理解及判斷作用，無自由決定意思之能力者而言。」但兇嫌能夠自己買車票、知道自己逃票，也知道鐵路警察要來處置逃票事宜，結果法官認為「全然缺乏知覺、理解及判斷能力」。

王定宇認為，這是個「讓人想罵髒話的荒謬判決」，也提到關《法官法》修法後有引進法官接受外部評鑑，可以用來處理這種荒謬判決的法官。

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高院台南分院將原裁定撤銷後，嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，殺警案件合議庭的3名法官，將審酌台南高分院發回更裁的意見，於晚上重新評議，而鄭姓被告家屬因籌不到50萬元的交保金，還押嘉義看守所。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範