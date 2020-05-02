韓國Taxi APP新增服務要求：司機靜一點、開慢一點

雖然普遍人現時未能外遊，但相信不少曾有韓國旅遊經驗的朋友，都會對韓國的士司機提供的服務，有不少意見。

自從有了預約的士的手機應用程式以後，昔日的拒載、挑客等問題都陸續減少，只是韓國的士原來的兩大服務問題，迄今仍未解決。

早前韓國市場研究公司「Opensurvey」就的士服務進行民意調查，發現原來市民對的士司機最不滿之處，第一在於「與司機不必要的對話」，其次是「超速、飆車」，第三才是「拒載」。

近年一直受到新冒起的「共享」預約車服務的挑戰，韓國預約的士APP——「T Map 的士」決定順應民情更新應用程式，當乘客預約的士，可在界面上點選「司機靜點」或「司機開慢一點，不要急剎車」的另加服務要求。

此次更新還增加了評價功能，可以更詳細地傳達對的士司機的感謝，連表達遺憾也可以。 乘客乘車後，可以先在1至5分之間評分，也可以直接輸入滿意或不滿意的理由，而所有評價都是匿名收集。

若不幸遇到粗暴駕駛或胡言亂語的的士司機時，乘客更可以選擇「不再見面」的選項，也就是說，今後再預約的士時，相關司機將不會再次被配送。

一邊多次拒絕新科技預約車服務在韓國營運，另一邊則如常繼續提供令乘客不滿意的的乘車服務，未知這次「T Map 的士」的新貼心服務，能否挽回市民對的士服務的好感？

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