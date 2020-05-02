【東南亞週報】泰國擱置加入CPTPP計畫｜中國抗疫歌曲引菲網友不滿｜新加坡安排郵輪當移工臨時宿舍

編譯：荊柏鈞、鍾依吟、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第64期，為讀者挑選2020年4月25日至5月1日期間，有關泰國、菲律賓、新加坡、印尼、柬埔寨、與馬來西亞等國的六則東協區域大事

泰國｜反對聲浪高 泰國擱置加入CPTPP計畫

泰國內閣原定於4月28日商討加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）事宜，然因國內各團體反對聲浪高、朝野欠缺共識，商務部在會前一天決定撤回有關提案，擱置加入CPTPP計畫。

包括反對派政黨、公民團體、及知名人士均以CPTPP將損害泰國經濟為由而表示反對，其中又以智慧財產權有關條文對農業及醫療保健業的衝擊備受各界關切，不僅農民擔憂其收集並使用具植物專利（Plant Patent）作物的種子將受到限制，輿論也質疑藥品的可負擔性及選擇性將連帶受到影響。

對此，泰國內閣意見顯然不同調，副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）基於糧食安全及公共衛生考量，率先表態反對；商務部貿易談判局局長奧拉蒙（Auramon Supthaweethum）則強調研究顯示，加入CPTPP將可提高國內生產毛額（GDP）0.12%達133億泰銖、投資增加5.14%達1,480億泰銖、出口成長3.47%達2,710億泰銖。

鑒於各方意見分歧，副總理兼商務部長朱林（Jurin Laksanavisit）已決定撤回提案，並表示「只要社會各團體仍存在反對聲浪，便不會將此案送往內閣會議討論。」這也形同宣告泰國政府將擱置加入CPTPP計畫。

CPTPP是全球最大的自由貿易協定（FTA）之一，前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國2017年宣布退出後，其餘11個會員國包括日本、墨西哥、新加坡、加拿大、紐西蘭、澳洲、越南、汶萊、智利、秘魯及馬來西亞，於2018年3月完成簽署。

Photo credit: Reuters / 達志影像 圖為日本、馬來西亞、越南等11個CPTPP成員於2018年3月8日在智利聖地牙哥簽署協定並發表部長聲明。

菲律賓｜中國抗疫歌曲涉南海爭議 引發菲國網友不滿

中國駐菲律賓使館4月24日在臉書上發佈抗疫歌曲〈海的那邊〉（Iisang Dagat, One Sea），欲表達兩國共同抗疫的友好情誼，不料因歌曲中的海實質上就是兩國主權爭議的南海，引發菲律賓網友強烈不滿。

〈海的那邊〉歌詞由中國駐菲大使黃溪連創作，並由兩國官員、歌手等以雙語演唱，試圖展現中菲兩國在對抗「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情上的合作與努力。畫面中出現中國捐贈防護衣具、篩檢用品等物資予菲國的畫面，結尾更有菲國總統杜特蒂、外交部長、衛生部長、新聞部長等官員向中國致謝的影片。中國期望以這首歌曲「獻給參與和支持兩國抗疫工作的各界人士」，並展現「中菲休戚與共的命運共同體精神以及新時期夥伴關係」。

就在菲國外交部向中國在南海新設行政區提出抗議的隔天，這首歌曲上架，並且出現主權爭議的南海（菲稱西菲律賓海），MV尾端更寫道「你和我在同一片海」，引發菲國網友不滿。

截至5月1日，上架Youtube的歌曲MV已有超過20萬個網友表示不喜歡，僅3,500按下喜歡。許多網友也在留言區批評該片。請願網站Change.org上在短時間內累積1萬個簽名，要求下架歌曲。菲國眾議員比亞松（Rufino Biazon）指出：「中國大可使用同一個世界、一同奮鬥，偏偏使用同一片海，如果我們說兩個中國呢？」

MV中出現感謝菲律賓環球音樂（Universal Records Philippines），菲國網友怒火持續延燒，環球音樂也於27日發表聲明指出公司並未參與歌曲製作。聲明中表示中方曾找環球音樂協助宣傳，但公司已婉拒，也未同意將公司名稱放上MV。

新加坡｜武漢肺炎確診病例破17,000 兩艘郵輪作為已康復移工臨時宿舍

新加坡武漢肺炎疫情仍未趨緩，5月1日再新增932起確診病例，使得總病例達到17,101例，15例死亡。確診者感染源多數為外籍移工宿舍，政府因此安排多處移工臨時住所，包括軍營、政府組屋等，另甚至將雙子星號與寶瓶星號兩艘郵輪作為臨時宿舍。

根據新加坡旅遊局（Singapore Tourism Board）1日發佈的消息，兩艘郵輪預估可以容納已康復的2,000名移工，而第一批移工已於29日搬入暫住雙子星號，寶瓶星號也通過評估待命。郵輪房間有獨立衛浴設備、個人餐點與娛樂系統、無線網路。相關安排都遵從嚴格的防疫措施與社交疏離原則，並規定好戶外活動時間，避免發生感染。此外，空調系統使用外面打入的新鮮空氣，不會在房間與公共空間之間循環。

新加坡4月初病例開始暴增，主要原因為爆發大規模移工群聚感染，24日起每天以三位數成長，政府也宣佈進行「阻斷器」（Circuit Breaker）的軟封城措施，希望控制疫情。

新加坡總理李顯龍30日晚間針對五一勞動節發表演說時表示，受到疫情衝擊星國經濟結構將可能發生「重大變化」，政府將協助企業轉型，並會加強醫療科技、資訊科技、以及食品生產等領域。他呼籲勞資雙方能與政府合作，三方共同努力克服經濟轉型的挑戰。

Photo Credit: 中央社 圖為麗星郵輪寶瓶星號

印尼｜武漢肺炎逾2,200名死亡未列官方統計 政府期7月恢復正常生活

路透社報導指出，印尼逾2,200名死於武漢肺炎症狀的病患未被計入官方死亡病例，疫情比統計嚴重。另外適逢穆斯林齋戒月，政府除針對齋戒月下交通禁令外，也指出重災區雅加達疫情增長趨緩，希望逐步讓民眾恢復正常生活。

印尼目前有超過9,000個確診病例，在東南亞地區僅次於新加坡；死亡人數已有765例，在東亞僅次於中國。路透社根據全國34省中16省的數據指出，印尼有2,212名病患死於武漢肺炎急性症狀，但並未被正式通報為肺炎死亡病例，實際數字應該比官方公布的765例來的高。

根據衛生部定義，武漢肺炎症狀、無法以其他臨床症狀來解釋、並且有相關旅遊史者等，被列為受監控病患（patients under supervision）。對此報導，疫情小組官員威古（Wiku Adisasmito）表示篩檢人力不足，可能造成部分病患未接受檢測前便死亡。

4月23日進入穆斯林開齋月，為防止疫情擴散，政府頒布陸、海、空運旅行的禁令來減少返鄉人潮，空運服務關閉至6月1日、海運6月8日、鐵路至6月15日，其他陸上交通關閉至5月31日。私人交通工具也將禁止通行到疫情嚴重的區域。

首都雅加達為全國34省中疫情最嚴重地區，印尼國家災害應變總署署長，也是武漢肺炎疫情小組召集人多尼（Doni Monardo）27日表示，由於社交及大眾運輸禁令生效，雅加達的確診病例增長趨緩，政府目標於6月降低確診人數，以期讓人民於7月恢復正常生活。

Photo Credit: 中央社 印尼武漢肺炎確診患者的死亡率是亞洲國家最高。印尼官員指出，主要是篩檢病毒的設備及人力資源不足，導致檢測率過低。圖為4月19日在雅加達為民眾進行血液快篩的護理人員。

柬埔寨｜中柬關係再攀高峰 FTA談判已達七成

柬埔寨與中國在文化、軍事、投資等層面不斷深化交流，近來更是因防疫合作讓雙邊關係再攀高峰，不僅有「鐵桿情誼」（iron-clad friendship）的美稱，更已如火如荼展開第二輪自由貿易協定（FTA）談判。

在武漢肺炎延燒之際，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）不僅主動出訪會見中國國家主席習近平，兩國更不畏疫情如期舉辦以反恐為主軸的聯合軍事演習；中國也在其國內疫情趨緩後，派遣醫療團隊並捐贈口罩、檢測試劑等防疫物資至柬埔寨，展現雙方患難見真情。

尤其今年適逢中柬雙邊全面戰略夥伴關係20周年暨建構命運共同體行動計畫1周年，中國國務委員兼外交部長王毅4月27日與柬埔寨副總理兼外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）通話時表示，樂見中柬雙邊關係在武漢肺炎疫情結束之後「提升至更高層次」。

對此，中國駐柬埔寨大使王文天指出，繼1月20至21日在北京舉行的第一輪中柬雙邊FTA談判後，第二輪談判近日也已透過視訊會議方式展開，並就七成內容達成共識，預計能在今年底前完成簽署，屆時柬埔寨的出口將獲得提升，進而強化其價值鏈，其中又以農產品最受期待。

除了中國之外，柬埔寨也正尋求與韓國及由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯等5國所組成的歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）簽署FTA。

馬來西亞｜馬國政府鬆綁行動管制政策 恢復商業活動

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）5月1日宣布，將鬆綁為防止武漢肺炎散佈的鎖國政策，自5月4日起重啟大部分商業活動。不過，宗教活動仍在限制範圍，而電影院和夜店等大規模聚集場所也尚不得恢復營業、各級學校亦將持續關閉。馬來西亞已自3月18日起實施行動管制政策至今。

慕尤丁表示，根據衛生部的建議、連同目前所蒐集到的數據和世界衛生組織所建立的實務典範，馬來西亞政府已決定在嚴格實施標準健康作業流程的前提下重新開放經濟活動。不過，慕尤丁亦鼓勵雇主允許員工在家工作或讓員工輪流至辦公室上班。餐廳也被允許重新開放營業，但必須維持嚴格的社交距離規範。馬來西亞目前尚未重新開放邊境，州際間的旅行亦尚不被允許。

據估計，馬來西亞政府已因實施行動管制政策6週而損失630億令吉（約為新台幣4,384億元），若再實施1個月將再損失350億令吉（約為新台幣2436億元）。4月時，馬來西亞中央銀行預估武漢肺炎疫情將導致馬來西亞經濟成長率跌至-2%至0.5%之間。

Photo Credit：AP/達志影像 馬來西亞首相慕尤丁

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範