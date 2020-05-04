黃安和劉樂妍嘴巴不誠實沒關係，在他們心裏，台灣就是比中國好

文：曹天堡

中國每個省份都有一個電影學院和戲劇學院。政府設立這兩者的初衷是，電影學院的畢業生從事跟電影有關的一切工作，戲劇學院的畢業生從事舞台劇、京劇平戲崑曲河北梆子一類的與戲劇有關的一切工作。

可是往往事與願違。拿北京電影學院來說好了。每年的畢業生有1500人，表演系的大概100人，戲劇學院的人數也差不多。加一加，北京每年需要從事「演員」這個行業的人，是200人，而整個中國的相關總人數是5000人。

這5000人要從大三開始就要開始去實習了，老師會幫助推薦。再不濟，混上個路人甲，在第一集就死了的這種角色還是可以的，這樣就可以當做畢業論文了。可是畢業之後就沒有人幫了，全靠自己。

所以99%的人，在學生時代演過戲，畢業以後就轉行了。很簡單的道理，讀表演專業人都有一個夢想，想讓爹媽和親戚在電視上，每晚8點中央一套，看到自己。可是理想很豐滿，現實很骨感，他們做不到。

台灣人，不一樣。

劉樂妍這種每天在橫店等戲的人，能在北京買房。同樣在橫店等戲的中國演員，混上十年能買一個北京廁所的瓷磚。

而「劉樂妍」們沒有意識到的是，他們之所以能跟中國人有不一樣的待遇，只因他們的台灣人身份。

他們在台灣，只是個普通的台灣人。他們來到中國，變成了需要被統戰的大爺和姑奶奶。這種身份上的對比差異，讓他們有了一種錯覺——他們在台灣被虧待，在中國只是被正常對待。因為電影專業的畢業生本來就應該有戲演不是嗎？

於是他們開始貶低養育他們的台灣，讚美中國。

Photo Credit: 中央社 左著五星旗服裝者為前「女F4」成員劉樂妍

凡是這種台灣人，都不懂一個道理——拿掉他們的「台灣人」身份，他們在橫店連路人甲的角色都拿不到，因為到時候跟他們競爭的，是那5000人。

在台灣紅了一部戲，到了中國就可以到處演男女一號，收入就上天了。再開個微博，粉絲瞬間幾千萬。這戲，就源源不斷的接。他們應該看看跟他們對戲的中國人，哪個不是熬了十幾年？

中國人范冰冰如今這麽紅，當初不就是台灣人林心如的「金鎖」嗎？

其他行業的同理。

曾經有一個台商說，台灣人是賤民，不知道大陸有多好。

一個中國商人，從拿到營業執照到跑各種環保局、交通局、商標局，就像被扒了一層皮。中間有哪一環卡住了，中國人都秒懂——給錢。店面開好了，還得打點黑白兩道，時刻提防政府來檢查，因為別人說這地方消防有隱患，那就是有，這都是自由心證。當下就得掏錢，不然整個生意就沒了。

以前這些，台灣商人在中國都不必經歷，可能在台灣他們需要，但是在中國，他們連土地都是免租金，水電煤氣都不用錢，沒有人敢欺負台商。

富士康在中國有多少大廠？需要多少地皮？有這些福利，因為郭台銘是台灣人。

郭台銘卻說：民主不能當飯吃。

他當然這麽說了，他在台灣有在中國的這些優惠嗎？光地皮就申請不下來。

獨裁能當飯吃嗎？聽說過打地主分田地嗎？往近了說，馬雲是什麼下場？郭台銘要是中國人，他也會沒財產了。

Photo Credit: 中央社

這些台商永遠就想不通，如果沒有「台灣人」這塊金字招牌，他們在中國也是韭菜。

最可悲的是，台灣人一從台灣到了中國，就失去了「常識」。

你走在台灣街頭，突然有一個人拍了你一下，對你說，「你是我失散多年的親人，我這有很多錢，我這就給你去銀行取。」你的反應一定是走開然後報警。這陌生人要麼是騙子，要麽是對你有所圖，這世界不會有天上的餡餅落下來砸到你腦袋上。

那麽為什麼台灣人到了中國以後，就會接受那些統戰的紅利呢？他們為什麼失去了常識，不想一想，這些陌生人對我說，我是同胞、血濃於水，然後給我很多好處，究竟是為了什麼？

我敢要嗎？這些東西有可能是沒有代價的嗎？我失去了什麼？

中國有一些辦事窗口寫著：「請排隊，不要插隊。軍人、殘疾人、台胞優先」。台灣人都到了跟殘疾人有同等待遇的時候了，這些台灣人沒有覺得哪裏不對嗎？

這些台灣人到底失去了什麼？

他們無形中，代表了整個2300萬人。當他說出中國好、台灣很爛的時候，他不是代表他自己，他代表了全體台灣人。

猶如蔡依林覺得很冤枉一樣。和陳奕迅合唱那首歌是英文版，全世界通用。她被代表了全體台灣人，在全世界面前為中共說「台灣不需要加入WHO，2300萬人在祖國的保護下，很安全」。

蔡依林用歌曲告訴全世界：YES！

有些台灣人真的冤枉嗎？中國在中共的管理下，就是邪惡的象徵。當你貼近邪惡，只為了錢的時候，出了什麼事你都不冤。

因為正常人遠離邪惡。

當然，有一部分台商是真的覺得，共產黨好。之前有一個台商說：「我不否認共產黨有缺點，但是共產黨偉大的地方在於會及時改正缺點。」

那麽這些人為什麼不入籍？放棄台灣戶口，拿北京或者上海戶口啊！

說到這裏，我要跟台灣朋友解釋一下，中國跟台灣，關於戶口上的差別。

台灣是一個民主國家。台灣有正常的階級流動，而且很快。拿戶口舉例，台灣人的戶口是可以隨便遷的，一個台南人的戶口，可不可以遷到台北？可以。所以即使台北是首都，台北戶口也不值錢。

「你是一個農村人」，在台灣，並不是一句罵人的話。

但是在中國，這是貶低人用的。中國人的戶口不可以隨便遷，代價很大。

比如我是一線省會城市的人，我就是瞧不起鄉下人啊。為什麼？因為我高你一等。就算你比我有錢，你永遠是鄉下人，你到了我的城市，你依然是外地人，你沒有辦法遷入我的城市的戶口。你無法用我的城市的各種資源，你家孩子到了上學年紀，也不能在我的城市上學。因為你跟你家孩子都是農村人啊！回農村上學吧。

所以為什麼上海人會瞧不起全宇宙的人，這是有原因的。因為上海戶口非常難以獲得，不是有錢就可以。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

所以黃安和劉樂妍為什麼不入北京戶口呢？這麽愛中國，瞧不起台灣，入北京戶口多好呢！要知道台灣人拿哪裏的戶口都很簡單呢！

黃安心臟手術開刀，劉樂妍在疫情來臨的時候，都選擇回到了台灣。關鍵時刻，嘴巴不誠實沒關係，腿會說話。因為在他們心裏，台灣比中國好。中國發生的各種醜陋的事情，他們又不瞎，都看在眼裏，心裡明鏡。

台灣是一個多麼可愛的國家，在精神層面，被這些在中國的台灣人，剮的千瘡百孔。

為了忘卻的紀念，有兩種讀法。「為了忘卻」的紀念；為了「忘卻的紀念」。

不管你怎樣讀覺得好，這是在說你！我都希望所有台灣人不要忘記：台灣是你的國家，你要愛護它，我希望你能想的起來。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航