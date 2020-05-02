新增3例境外移入、本土維持零確診，台灣什麼時候可以「解除禁令」？

在台灣連續6天零確診之後，中央流行疫情指揮中心5月2日公布國內新增3例境外移入案例，但仍維持境內零確診。

台灣維持境內無新增，陳時中提醒連假期間民眾應注意個人防疫

根據指揮中心記者會，今日國內新增3例境外移入，分別為60多歲女性（案430）、30多歲女性（案431）及40多歲男性（案432），案430於2月22日獨自從台灣前往澳洲旅遊，3月24日自澳洲前往日本，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返國入境時主動告知曾有症狀。

案431與432為一對夫婦，2月11日至塞內加爾工作，並陸續於4月26日、27日出現全身倦怠及咳嗽等症狀，兩人5月1日返國入境時因仍有咳嗽症狀，3人皆由機場檢疫人員採檢通報，於今日判定確診。

此外，指揮中心也提醒，五一連假期間國內各大景點湧現觀光人潮，民眾出遊時如到人潮擁擠場所務必佩戴口罩，並留意手部衛生，出遊時也可選擇通風良好的戶外場域，若無法與其他民眾保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離也該佩戴口罩；搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時亦全程佩戴口罩，並配合相關體溫測量措施。

記者會中，也提到出外用餐時應以外帶為主，並避免邊走邊吃，或是挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。如果身體不適，應儘量避免搭乘大眾交通工具就醫，並在家休息至痊癒。民眾更應配合各項防疫措施，並落實個人勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等良好衛生習慣，才能確保疫情穩定、早日回歸常態生活。

Photo Credit: 中央社 五一連假首日，花蓮東大門夜市出現排隊人潮

何時可以解除禁令？陳時中：不看確診數，看民眾守不守防疫規範

今日為「109學年度四技二專統一入學測驗」的首日考試，傳出有一名考生因為發燒而進入分區備用試場，對此防疫指揮官陳時中表示，教育部對此十分重視，也做了相應的規劃，「有一個人發燒其實是可以想像得到的」，因為平常一般人有人發燒，並不會不正常。

針對磐石軍艦群聚感染一案的部分，陳時中表示指揮中心有成立小組與國軍針對SOP做檢視，也認為重點是怎麼去做（編按：執行之意），並舉例台灣目前通過了小型核酸檢測機器，未來類似敦睦艦隊等需要長期出去的案例，就可以透過機器檢定幫助遠端的醫療人員做判斷，免除艦上醫官只靠症狀決定的困難。

被問到曾說過7天零確診後可以逐漸解除各項禁令，本日零確診破功會不會造成影響，陳時中表示，指揮中心不會以總案例與本土個案的數字為標準，而會以民眾是否遵守自主健康管理的規範，以及是否落實「防疫新生活」（包括維持個人防疫措施下參與戶外活動、至餐廳或攤販用餐時挑選有有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食等），作為決定開放速度的依據。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範