精神科醫師談刺警案：鑑定醫師承擔極大社會壓力，犧牲自己的時間還要被出征

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

許多朋友轉貼沈醫師的澄清文稿（編按：指火車刺警案的鑑定醫師），我跟沈醫師有過數面之緣，他的學經歷是一時之選。沈醫師通篇沒有再對案件發表甚麼議論，澄清的是媒體在傳達上塑造的一些形象。案件也還剛過一審，應該是面對問題、解決問題，而不是解決因為處理系統問題而讓某些人不開心的人。

其實沈醫師所屬的台中榮總嘉義分院扛起了當地許多不賺錢、但社會一定要有的業務，沒有這家醫院，嘉義的精神醫療業務大概會垮一半。它不是醫學中心，是因為醫學中心的評核標準不是看這個，如果鑑定都要醫學中心才有公信力，那醫院評鑑應該要規範醫學中心要是司法精神鑑定中心。

過去，我出庭作證時，檢察官或律師一樣會對學經歷、鑑定案數、鑑定報告內容來字字斟酌，針鋒相對的時候，沒有被掃到颱風尾也不大可能，事後也會跟我說職責所在，講話銳利點不要在意，我跟許多法律人之後都是不錯的朋友，彼此都是本於職責做事，社會是因為這些競競業業的人才能好好運轉的。

當然也有結束後，在媒體上有負面報導，正在審理的案件也不能對外澄清甚麼，就只能認了。案子定讞後，太忙也就沒再去理了。

很多精神科醫師跟我一樣，日常的業務脫離不了家庭暴力加害人、性侵害加害人、物質成癮者、精障受刑人這些社會衍生出來的陰暗面，日常的業務脫離不了沒有病識感的病患跟痛苦無助的家屬，你會因為錯失一個個案而憤怒。我們也想當幫忙好人的好人，多風光，但可能影響社會安全的人誰來處理，你以為監護處分誰收，還不是精神科醫師，死刑還是關進去我們不更輕鬆？

我們不走，是因為怕沒有人接，怕一走有些正在過平安生活的同胞會受到影響，也想透過自己所學多回饋社會一些。你的歲月靜好，是因為有這些人在負重前行，不只是警消，醫療在這個社會也扮演相當重要的角色，這波疫情相信大家都看得出來。精神醫療也是其中的一環。

如果，你不會因為COVID-19採檢，一採、二採陰性變陽性，責怪防疫團隊，那司法精神鑑定的結論不符社會期待，或是鑑定結論不同，本來就是醫療行為的正常現象。

先進國家是透過檢辯雙方，各自聘請不同的鑑定專家，根據所得的觀測證據，在法庭上交叉詰辯，最後陪審團根據交叉詰辯的過程得到一個結論。以刺殺雷根總統的辛克利案而言，辯方請了四個鑑定專家、檢方請了兩個鑑定專家，診斷跟論述也不一樣；挪威屠殺案的布雷維克案，兩次的鑑定專家診斷跟論述也不同。挪威跟美國的民眾並不會去出征這些鑑定專家，這本來就是基於各自證據理性思辨的過程。

我相信，沈醫師跟我，還有許許多多的醫師，都不會堅持自己的意見就是真理，就是一錘定音的黃金準則，不僅是因為醫學本來就是凝聚眾人智慧成就的科學事業，更是因為我們接受的訓練背景本來就是要跟其他人共同合作、共同思考、共同探究。而資源充裕的國家，針對案情需要，本來就是安排複數的鑑定單位。

台灣會只安排一次鑑定，不是因為法規規定，合議庭也可以安排補充鑑定（要求原鑑定醫師提供新佐證，我就被要求過好幾次），也可以委由複數團隊鑑定；門診鑑定不夠，還可以安排留置鑑定，問題不是法規，也不是因為這個醫師，而是預算不足，法院只能省著點花。而要安排留置鑑定，以健保為主的醫院還得考量其他病患家屬的感受；出庭作證，一個早上拿五百元證人費，連打掃阿姨都賺得比我多，有時候法庭也會跟我說不好意思，想說台灣這個國家就是這樣壓成本，算了，畢竟是生我養我的土地。

鑑定醫師大多像沈醫師一樣，承擔著極大的社會壓力、犧牲自己的時間、換取完全不等值的報酬，本於專業提供意見，希望能夠幫台灣社會多一點，不管是病患端，還是家屬端、社會端。

若是這樣還要被出征，那叫這個醫師情何以堪？

坦白說，過去幾次會議，都建議警政單位一定要比照美國，逐步建置基層人員危機處理團隊（CIT, Crisis Intervention Team）的訓練機制，這個跨專業的訓練，可以減少員警在面對精神病患危機事件所引發的80%傷亡，影片裡面很清楚，值勤團隊雙員警、裝備完整、經過訓練，準備好了才去面對病患，後來得到的回應都是處理精神病患並非警務專業，事情一直擱到現在，有啟動嗎？請問現在公共運輸遇到疑似精神病患急性發作處理SOP是什麼？這個不去檢討，回過頭來檢討依法行政的專業人員，有這個道理嗎？況且，如前所述，本來就可以安排不同團隊鑑定。

審判結果出爐，立委、官員們喊好誇張，不能接受，我覺得你們手握國家資源跟龐大預算，而我每年納稅，沒逃過半毛錢，風災、震災、防疫，需要我的時候從來沒閃過，也不是沒本於專業提出改善台灣社會體系的建議，講了好幾年，報紙媒體都留有紀錄，台灣整個系統都不動如山才誇張好不好。該解決問題的人明明是你們，結果變成是解決試著處理問題的人，到底是誰才不能接受。

面對問題，才能解決問題。有的時候，處理問題沒有捷徑，你只能耐著性子整個系統一個一個環節拿出來檢視、討論、改善；最後，呼籲政府應該要比照司法改革舉辦精神健康與心理衛生的國是會議，擬定未來十年、二十年的精神醫療改革與資源投注、分配的方向，不要再拖了，希望台灣未來會更好，也希望沈醫師平安。

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本文由李俊宏授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航