【圖輯】關於男性受害者的性侵迷思：不只有「被插入／被進入」才是受害者

文：臺灣男性協會、男性解放｜圖片素材取自Freepik

我們不能只叫受害者「自己走出來」，每個人都可以成為社會安全網的其中一員，陪伴他們走過創傷復原的旅程。

大家可以一起想想：還有哪些方法，可以支持我們身邊曾經受過傷害的人？

提醒：以下內容涉及性暴力。

為了方便閱讀和理解，這系列圖文統一用詞，使用受害者、加害者、性侵害等詞彙。

若覺得不舒服，請自由抽換它們：受害者、倖存者、當事人；加害者、對我做那些事的人、他／她；性侵害、性暴力、非自願性經驗、那個事件、怪怪的或不舒服的那一次⋯⋯每個說法，都有各自的原因，請尊重當事人的意願和步調。

性侵害不只是武力脅迫的強暴，不只是被插入，不只是陌生人在深夜街道將你拖入死巷。

從法律來看，性侵害可以簡單說是：「違反受害者意願的性行為。」

性行為包含性交與猥褻，其中「性交」是指：

用自己的性器官，接合他人的口腔、肛門或性器官。 用自己的其他身體部位或器物，接合他人的肛門或性器官。

請注意「接合」兩個字，代表不只有「被插入／被進入」才是受害者。例如：我違反他的意願，將他的性器官放入我的口腔，看似他插入我，但其實他才是受害者。

性侵害的圖像比想像中複雜。即使同樣進入性侵通報統計的案件，根據事發背景，狀況仍有不同。我們大致分為四類：

權力關係 誤解需求 兩小無猜 以上皆非

「權力關係」的性侵害，涉及權力的不對等。相較於性慾望的滿足，這種性侵害更常與權力感或支配慾有關，加害者出手，不見得是為了滿足性慾望。

權力的不對等，往往是受害者難以抵抗或離開的主因。

力量的不對等，讓加害者能用體格優勢威脅受害者，或以各種工具控制受害者。

地位的不對等，讓老師能用學業成績威脅學生，雇主能用工作飯碗威脅勞工，教練能用出賽資格威脅選手。

在這些想像中，有權力的一方，往往都是巨大的，但權力的長相，其實並非總是如此。實務中，加害者可能操弄弱勢身分，挪用「男強女弱、女性不會加害」的偏見，撐出權力空間，達到威脅受害者的效果：

「你去講啊，看看人家是相信你一個大男人，還是相信我（一個弱女子）？」

因此，對性侵受害者而言，「性別」可能是創傷中的重要環節，是經驗裡難以訴說的痛苦關鍵。

我們必須提醒，雖然從統計來看，女性性侵加害者的比例確實低於男性，但完全否認女性身分與加害者權力的關聯，或者預設性別權力一定長成某種樣貌，便可能否認受害者的真實感受，對受害者造成二次傷害。

「誤解需求」的性侵害，仍是一種性侵害，加害者也有責任，不能迴避。只是，比起論斷加害者有惡意動機，這類性侵害的問題根源，更指向性平教育的不足。

典型模式是，交往中的情侶，約定好發生性關係，期待彼此都舒服、親密關係能更上一層樓。然而，在社會期待下，女性不敢說出自己在性方面的需求與感受，害怕說出來會被譴責淫蕩；男性則不敢詢問伴侶該怎麼辦，覺得必須自己搞懂，成為主動帶領方。

本來就沒學過該怎麼討論需求，性別文化又讓公開討論的可能性降得更低，人們只好自己找攻略，模仿A片腳本，無法察覺對方的想法，就用猜的，一旦發生誤會，便可能造成傷害。

「兩小無猜」的性侵害，與其說是性侵害，更像是親子衝突議題。

為了保護未成年人的性自主，法律規定不能與未滿16歲的人發生性行為。但如果大家都未成年呢？比如15歲的情侶你情我願，算不算犯法？

刑法目前給予彈性，在14至18歲之間，讓一定範圍內與未成年人的兩情相悅性行為，可以減輕或免除刑責。這樣的規定，俗稱為「兩小無猜條款」。

然而，就算青少年覺得彼此同意，家長還是可能反對，而提出告訴。例如女方家長覺得女兒吃虧，堅持提告，男方家長和解失敗，於是反告；或者同性交往被發現，家長無法接受，為了拆散小情侶，於是提告另一方性侵。

家長的性別意識不足，或是親子間長期累積未解的衝突，最終竟迫使青少年背上刑事前科。

如此想來，這類案件真正需要的，恐怕不是法律，而是教育輔導。

「以上皆非」的性侵害（dubious rape），是指很難找到特定加害者來負責的事件，就連受害者自己也不覺得加害者存在。

迫於社會壓力或資訊缺乏，受害者不得不接受性行為的發生，例如同志迫於壓力，與異性發生關係。

雖然性行為違反了受害者的意願，但他們並不覺得當時發生性行為的對象，是誘騙、威脅、強迫自己的加害者，也不覺得能把責任歸咎到對方身上。

儘管如此，受害者仍然經歷了性創傷，卻又因為自己「覺得受傷」，而感到自責、困惑或羞恥。由於經驗不符合既有的性侵論述，受害者往往無處訴說自己的痛苦。

換句話說，如果這種案例有加害者，「它」不是特定個人，而是社會氛圍。

性侵迷思帶來的傷害，有時候比事件本身更讓人痛苦。更詳細的男性性侵受害者常見迷思，請見此。

這麼多的性侵迷思，大致能歸納成：

生理迷思 強者迷思 性傾向迷思 吸血鬼迷思

「生理迷思」是指誤以為「生理反應＝心理意願」：「有反應就是想要，既然想要就不是性侵」，或者用「至少你有爽到」來淡化傷害。

有時候，受害者也會因此責怪自己，或者感覺「身體背叛了我」而自我厭惡。然而，即使不想要，身體還是可能有反應。勃起並非受害者的責任。

除了將「生理反應」等同「心理意願」的誤解外，生理迷思也和「賺賠邏輯」有關。

賺賠邏輯是貞操觀與性別不平等的產物，將女人的身體視為交換婚姻承諾的珍貴資產。因此，如果女人在得不到婚姻承諾的狀況下「給出身體」，將會非常吃虧，而男性則占盡便宜。換句話說，「在和性相關的事上，男人不管怎樣都是賺，而女人總是賠。」（何春蕤，1994）[1]

討論賺賠邏輯時，女人的性自主如何遭到壓抑，是常見的焦點。其實如果切到另一個視角來看，賺賠邏輯也物化了男人的性（尤其在異性間的性行為，或是「陰莖」作為性行為主角時），使得男人的性只能是賺到的，進而失去性受害或性受傷的資格與空間。

「強者迷思」認為男性比較強壯，應該要能保護自己，應該要有辦法抵抗。

因此，遭到性侵害的男性，要不然「不是男人」，才會無法保護自己，要不就是在說謊，其實是自願發生關係的。當加害者是女性時，它會與生理迷思結合，讓人不相信男性受害，甚至覺得他「賺到」。

可是，為什麼男性就必須強壯？就算比較強壯，也不代表不會遭受侵害：有些人不願意使用力量反擊加害者，是出於溫柔的堅強，不想傷害對方；況且加害者要得逞，除了力量壓制外，也可能藉由誘騙、威脅、迷昏等方式，這些性侵手段，都與力量大小無關。

「受害」象徵脆弱、屈從、被利用、不知所措和無法保護自己；「求助」也象徵了這些，而且求助時若有強烈情緒，又象徵了不夠理性，才會被情緒淹沒。在社會中，這些象徵都會連結到「不像男人」。

「男子氣概」（陽剛特質）是男性受害者面臨的獨特課題：社會期待男性必須「像個男人」，並以男子氣概評斷他的價值。然而，受害經驗的每一寸肌理，都和社會期待的男子氣概衝突。

這可能導致男性受害者的罪惡感或自我質疑。在缺乏資源與陪伴的狀況下，為了緩解內在衝突的痛苦，受害者需要想方設法「彌補男子氣概」：健身、冒險、飆車、性征服（和很多人、尤其是女性上床）、念書升學、賺錢或工作升遷、自己解決／拒絕求助⋯⋯

由於缺乏社會支持，受害者不得不用這些方式來自我包紮。遺憾的是，我們往往只意識到表象的包紮行為，並被世俗價值誘惑，顧著判斷包紮行為的好壞（例如「他認真投入工作」、「他就是花心放蕩」），而看不到繃帶底下的傷口。

「性傾向迷思」認為性傾向代表性慾望，性慾望造成性侵害，性侵害又會擾亂性傾向。

照這個邏輯，會碰男人的人，一定慾望男人，因此男男性侵的加害者，只會是男同志；而異性戀男人既然慾望女人，那麼被女人性侵就是「一場幸運的豔遇」。

與「生理迷思」結合後，它責怪受害者怎麼可以對男性有反應？或者怎麼可以對「豔遇」感到不舒服？

與「強者迷思」結合後，它認定受害者是自願的，明明自己也很想要，不然幹嘛不抵抗？

與「異性戀預設」結合後，它堅持異性戀是正常的，其他性向是異常的，因此遭受過性侵害的同志，其實不是同志，他們的同志認同一定是性侵害造成的錯亂，絕對可以「矯正變回異性戀」。

然而，許多性侵害並不是為了滿足性慾望，而是為了權力與支配，例如監獄性侵。因此男男性侵的加害者，不見得是同志；女男性侵的受害者，也並不幸運。

此外，性創傷與性認同是兩條不同的軸線，不能混為一談、隨意推論因果關係，更不能用來互相否認。性侵受害者覺得自己是同志，就是同志。

當性傾向迷思存在，社會又持續恐同，受害者便可能自我譴責：

因為我是同志，才活該被性侵。 如果我求助，會害其他同志被質疑：「你們同志都是被性侵才變同志」。 如果我求助，會被貼上同志的標籤。最終導致受害者不敢求助。

「自我認同衝突」確實是男性受害者的常見課題。然而，無論受害者的性別是什麼，質疑他們「被性侵了，所以變成同志」，不僅是一種異性戀預設，更是賺賠邏輯的複誦、對男性受害的否認。

為什麼呢？首先，我們很少質疑受害者「被性侵了，所以變成異性戀」。就算同意「性創傷會影響性傾向」的說法好了，異性戀仍然不會被質疑，顯然標準並不公平。

其次，對性傾向的質疑往往是：女同志「被性侵了，於是討厭男人，所以變成同志」；男同志「被性侵了，於是喜歡男人，所以變成同志」。不難發現，這裡的邏輯並不一致，女人討厭，男人喜歡，反映出賺賠邏輯預設了男人總是追求性滿足，不可能受害。更何況，這種質疑邏輯根本忽略了女性加害者的存在。

最後，性暴力與性探索的界限，有時難以一刀劃分。對某些受害者而言，性暴力經驗同時也是人生第一次的同性情慾經驗。在此，性暴力同時具有性探索的意義，更是自我認同歷程的起點，兩者不能互相取消。

若能理解這點，便不會輕易說出「被性侵了，所以變成同志」。更何況這種說法由於否認了受害者的自我認同，還可能對他們造成二次傷害。

創傷經驗確實可能影響身體界限或親密關係，但重點是受害者的復原與陪伴，是他的經驗、感受與行動，而不是自我認同的真偽對錯。

「吸血鬼迷思」顛倒了因果邏輯，將「加害者很可能曾經受害」的現象，錯解成「受害者很可能變成加害者」。

或許因為男性加害者更為常見，吸血鬼迷思往往針對男性受害者。事實上，它正是男性受害者不願求助的主因之一：好不容易鼓起勇氣求助，卻要被當成「潛在加害者」看待，那不如不要求助，繼續保持沉默好了。

有的受害者因為深信吸血鬼迷思，陷入自我譴責與自我隔離。有的人害怕生小孩，有的人則主動疏離孩子，因為他們擔心，自己對孩子的照顧，都會變成虐待或侵害。

吸血鬼迷思不只剝奪受害者求助的勇氣，也讓受害者失去建立關係的自信。可以說，它徹底封鎖了受害者的復原之路。

許多受害者沒有變成加害者。他們成為倡議者、助人者，不但沒有習得暴力，反而挺身反對暴力。

我們明白，實務經驗中確實可以看到「加害者曾經受害」的例子；許多助人者宣導「受害轉加害」，也是希望能有更多資源及早介入，讓類似狀況別再發生。但是，即使動機充滿善意，這種說法因為鞏固吸血鬼迷思，反而將受害者推入更深的沉默裡。

吸血鬼迷思的謬誤在於，「加害者曾經受害」的現象，立基於「回溯型」研究，也就是先找到加害者，再回頭去看他們是否曾經受害。但一來，先找到受害者、再長期觀察他們未來人生動態的「追蹤型」研究，並不支持受害轉加害的說法；二來，「回溯型」研究的限制，也無法調查加害者「自己曾經受害」的宣稱，究竟有少比例是事實，又有多少比例是試圖降低刑責而捏造出來的自我辯護。

吸血鬼迷思亦是強暴文化譴責受害者的一種含蓄變體：明明是性侵受害者，男性卻必須擔心自己「髒掉了」，彷彿感染上某種無以名狀的病毒，遲早變成喪屍──這像不像性道德貞操觀底下，遭到性侵害的女性，反而要為自己「髒掉了」負起責任的處境呢？

有的受害者對吸血鬼迷思非常憤怒。他們不只不願求助，甚至對助人系統充滿懷疑和敵意：這是因為，本來應該提供幫助的助人系統，竟然也堂而皇之地複誦「男人就是加害者」的性別偏見。

因此，討論「加害者曾經受害」時，重點既不該放在「曾經受害」、更不該胡亂推導「受害轉加害」的結論，而是社會安全網有沒有發揮功用？受害者究竟能不能得到協助？還是被迫獨自面對創傷？否則，只會倒果為因，將社會安全網的責任，錯置在受害者身上。

你知道他遭受過性暴力。你有點慌張，不知道該怎麼支持他；陪他的這陣子，你覺得自己好像也有點累了。你是他重要的陪伴者。

身為陪伴者，請記得四個原則：

安全第一； 信任接納； 照顧自己； 不要逼他。

男性受害者平均要花數十年才會求助，但我們也可能在事發當下就發現端倪。

有些受害者正面臨人身安全的疑慮，例如遭受性侵的同時，也正遭受嚴重家暴；或是陪伴者自己，也可能面臨同樣的危險。這時候，請記得安全第一，儘速求助。

受害者需要的是陪伴，以及痛苦經驗能夠得到肯認。陪伴者的真誠傾聽，遠比下指導棋或給意見更為重要。

在你能夠負擔的前提下，陪伴他，相信他的感受，接納他的情緒，讓他知道自己並不孤單。

也請避免使用下列這些責備、否認或淡化受害者痛苦的句子：

「你怎麼不打回去？」

「你幹嘛傻傻聽他的話？」

「她這樣也是因為喜歡你吧？」

「你這樣還好啦！我聽過更慘的！」

「不可能吧，你是不是想太多了？」

照顧好自己，才有辦法提供更好的陪伴。能夠好好照顧自己的你，就是他最好的楷模。他能從你身上學會如何照顧自己，也學會相信「照顧自己」能帶來正面的結果。

以適當的方式，例如避免使用威脅的語氣，讓他知道你也有需求，也有界限。你的需求也同等重要，你也會有自己的步調。太累的時候，允許自己喘口氣，不要害怕尋求專業資源的協助。

性侵害涉及權力與支配，受害者經歷了「被人強迫」與「不受尊重」。因此，在陪伴他的時候，請放慢腳步，尊重他的意願和步調。

「尊重他」的另一層意義，在於協助他畫出自我界限，修復自我價值，重建因為性侵害而遭到破壞的主體性。也請記得先消化你自己的感覺和想法。有時候，當我們急著推他做某些事，真正在意的其實是自己的情緒和需求，而不是他是否真的需要幫助。

復原是條長長的旅程：他的狀況可能時好時壞，起起伏伏。 當他狀況好，試著維持：有些情境會激發他的負面情緒，當察覺這些情境或訊息到來時，提醒他注意，成為他的安全牆。 當他狀況不好，試著陪伴：在他需要、而你能力所及的前提下，陪在他身邊，讓他知道自己並不孤單。 誠實坦白自己的界限：讓他知道你能提供什麼，以及你也是人，也有做不到的極限。 相信他：不要否認或批評他的感受。 傾聽他：多一點同理和開放，耐心傾聽他要的到底是什麼。 復原的方式有很多種：復原沒有標準答案。取得司法正義，不等於傷口痊癒；理論知識有助瞭解原因，但不等於解答。不要預設一條標準的復原之路，不要對他下復原的指導棋。 沒有人是完美的：我們都在邊走邊學如何與創傷共處。如果搞砸了，不要太過責怪自己，試著接納自己的不完美，但也請學著對造成的傷害真誠道歉。

我們可以從閱讀相關資訊開始，必要時也可以和專業工作者聊一聊。

除了懶人包，也推薦這兩本書：

穩定的人際關係，可以帶來安全感，協助受害者修復信任感並重新與社會連結，是復原旅程中相當重要的關鍵。

而男子氣概的文化期待，則讓男性難以向外言說，容易身陷情緒孤島，使得復原之路更加崎嶇。

因此，相較於追問男性受害者「會不會變加害者？」或者「性傾向有沒有受到影響？」更重要的是看見他們孤軍奮戰的寂寞，以及對於情感連結和得到支持的需求。

請記得：你我的陪伴，是他的復原之路上，最有力的一隻手。

本文由臺灣男性協會授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航