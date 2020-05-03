美國務院發起#TweetForTaiwan要將台灣「推進」WHA，盼打破中國「潛規則」

（中央社）世界衛生大會（WHA）本月舉行，中國駐日內瓦代表團昨（2）天強硬拒絕邀請台灣，並批評台美衛生部長官方接觸違反一中，以及因民進黨頑固不承認九二共識，導致與會的政治基礎不存在。

目前國際紛紛發聲支持台灣參與世界衛生大會，美國衛生部長艾薩（Alex Azar，中方譯：阿扎）4月27日與台灣衛福部長陳時中舉行電話會議，艾薩表示支持「擴大台灣對世衛的參與」。

發文駁斥美國涉台，中駐日內瓦代表團展現強硬立場

但昨天中國駐日內瓦代表團在網站上發布發言人劉玉印駁斥美方涉台言論文章，內文以「台灣地區」稱呼，提到一中原則、九二共識，另引述聯合國大會決議，對台展現強硬立場。

內文表示艾薩與「中國台灣地區衛生福利部長」針對疫情舉行電話會議，艾薩作為美內閣高官公然同台官方接觸，並聲稱將全力支持「台灣地區」加入世界衛生組織（WHO），嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定、違反聯合國大會2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的一中原則，將防疫議題政治化，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

中方這篇文章指出，「台灣地區」是中國的一部分，參與國際組織，包括WHO活動，必須按照一個中國原則處理。另指民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致「台灣地區」參加WHA的政治基礎不復存在。

文章進一步表示，民進黨當局借疫情大肆進行政治操弄，目的是實現「以疫謀獨」的政治圖謀。中方敦促有關國家認清形勢，恪守一個中國原則，停止借疫情操弄涉台問題。

外交部：聯合國決議並未賦予中國代表台灣人民的權利

中方屢提一中原則，以及錯引聯合國大會決議，中華民國外交部發言人歐江安在4月18日已嚴正重申，聯合國大會第2758號決議，以及WHA第25.1號決議僅處理「中國代表權」問題，並未觸及台灣；此二決議並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。

歐江安說，外交部重申，台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是現狀，也是事實；中國政府從未統治過台灣，無權在國際組織代表台灣民眾。台灣已是國際公認的自由民主國家，只有台灣的民選政府才有權利在WHO代表台灣人民，並為台灣人民的健康福祉負責。

目前國際紛紛發聲支持台灣參與世界衛生大會，日本首相安倍晉三4月29日在參議院預算委員會上答詢有關台灣參與WHO的問題時表示，他曾直接告訴過世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此事，並強調病毒不分國界。

美國國務院發起「#TweetForTaiwan」，要將台灣「推進」WHA

世界衛生大會將在5月舉行，美國國務院及駐聯合國代表團近日在推特發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）運動。外交部昨天呼籲各界熱烈響應，將台灣「推進」WHA。

外交部發言人歐江安表示，美國國務院號召網友用推文支持台灣參與WHA，以分享對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）的「台灣模式」（#TaiwanModel），美國駐聯合國常任代表團也推文要求聯合國不應排除台灣。此外，美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）等國務院官員紛紛大力轉推相關主題標籤。

Join us to #TweetforTaiwan's inclusion at the upcoming World Health Assembly so #Taiwan can bring its incredible expertise to the fight against #Covid19. The world needs Taiwan in this fight! Tell @WHO that it is time for Taiwan to be heard. — IO Bureau @ State (@State_IO) May 1, 2020

歐江安說，中華民國（台灣）外交部感謝美國國務院及眾多美國友人堅定支持及協助台灣爭取參與世界衛生組織（WHO）；美方的創意做法有助國際社會廣泛瞭解，並更加重視將台灣納入WHO的必要性與急迫性。

外交部：推文行動反映台美友好，盼能在世衛大會分享「台灣模式」

歐江安指出，武漢肺炎對人類造成嚴重威脅，至今全球累計超過338萬人確診、其中超過23萬人死亡，凸顯全球防疫系統不能遺漏任何人，且需各國政府揚棄政治偏見、通力合作。

歐江安說，台灣有寶貴的成功抗疫經驗，且樂意與各國分享；台灣有充分理由、更有權利參與聯合國會員國的抗疫努力，以及WHO的所有會議、機制與活動。

歐江安指出，美國國務院在WHA召開前發起挺台主題標籤行動，充分反映台美關係緊密友好。外交部期盼各界熱烈響應，力挺台灣以觀察員身分出席今年WHA，並在會中分享「台灣模式」防疫經驗。台灣也將盡其所能，與美國等理念相近國家及友邦合作，協助國際社會早日終結疫情，回歸正常、健康的生活。

《外交政策》：川普正尋求關鍵盟友支持，恢復台灣觀察員地位

武漢肺炎蔓延全球之際，美國、日本等理念相近國家呼籲讓台灣受邀出席WHA的力道明顯增強。不過，專家認為，台灣是否受邀，最終仍與WHO的內部角力有關。

WHA是WHO最高決策機關，與會的是約200個會員國的代表，通常於每年5月召開。受全球武漢肺炎（COVID-19）疫情、各國實施旅行管制影響，今年傾向在18日以線上會議形式舉行。儘管防疫成果備受肯定、國際情勢對台灣相對有利，外交部日前表示，台灣今年受邀與會的機率仍不高，但會努力到最後。

不過，《外交政策》（Foreign Policy）近日引述外交人士與WHO內部會議紀錄指出，美國總統川普政府正尋求關鍵盟友支持，以恢復台灣的觀察員地位，且擬與日本、澳洲、英國、法國與德國等共同連署致函WHO秘書長譚德塞，信函草案主要內容為要求譚德塞邀請台灣出席WHA。

此外，包括日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等政府領袖近期皆首度公開明確表示，支持台灣以觀察員身分出席WHA。最為積極公開表態的美國近日不僅派助理國務卿出席與台灣、日本共同主辦的疫情相關「全球合作暨訓練架構」（GCTF）線上研討會，國務院更在推特發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）運動。

民進黨立委：世衛組織秘書處的內部角力才是關鍵

對於以美國為首的國際支持力道近來明顯增強，是否有助台灣受邀以觀察員身分參與WHA，政治學者、民進黨立法委員羅致政受訪時說，除了WHO場域外，包括社群媒體發聲等行動，WHO秘書處的內部角力才是關鍵；若美方能加大對WHO秘書處的運作力道，則台灣今年受邀與會的機率將較往年高。

遠景基金會執行長賴怡忠指出，儘管武漢肺炎疫情發展仍有許多不可測因素、疫情相關資訊至今仍不完整，現有資訊顯示，從早期示警到後續的疫情因應，台灣皆扮演關鍵角色，如今有越來越多國家認識到台灣遭WHO排除所導致的全球性負面影響。

美國推動台灣參與世衛，盼打破「需中國接受」的「潛規則」

賴怡忠分析，美方除了希望台灣在公衛領域的成就透過WHO平台獲國際認可，也企圖藉推動台灣參與，打破WHO長期以來的「潛規則」：台灣參與需中國接受。

台灣2009年至2016年曾受邀以觀察員身分出席WHA。賴怡忠表示，當時台灣即是在上述「潛規則」框架內受邀與會。

熟悉WHO相關事務的涉外人士日前受訪時說，根據WHO憲章第六條，任何非聯合國會員國申請成為WHO會員皆需經WHA以簡單多數表決通過；至於以觀察員身分參與，則未規定應循此機制。不過，WHO秘書長有權依業務需求，主動邀請台灣以觀察員身分參與WHA，為此並不需特別召開執委會或召集會員國開會討論。

賴怡忠評估，在譚德塞日前公開指控台灣官方對他人身攻擊、種族歧視的情況下，台灣獲譚德塞主動邀請出席WHA恐有難度。不過，美方大力支持台灣，評估也是藉此凸顯改革WHO及其秘書處的必要性。

國防安全研究院國家安全與決策研究所副研究員李哲全指出，受限於各國的「一中政策」，台灣不宜過度樂觀評估加入WHO的可能性，但受邀以觀察員身分出席WHA的機會確實存在。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航