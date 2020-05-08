《我還是救護員的日子》：操班唔係講玩——地獄的開始

文：八運當令

八月中。

正式入班當日，大家依舊穿起一身筆挺西裝，然後手執紅白藍膠袋，袋裡面裝滿哂個人物品，包括底衫褲，鞋，襪，牙膏牙刷等等。

學員根據自己所屬嘅班別排好，然後班主任開始點名。

「15xxx，李寶明。」

「到！」我大聲回應。

由於消防救護係集中於同一個地方訓練，所以在場會見到好多消防師兄。以前消防會喺元朗八鄉受訓，而救護會喺馬鞍山。

點好名後，大家陸續開始搬嘢上房。

除咗自己所帶備嘅紅白藍膠袋，每人都會獲派發一個綠色布袋，綠袋裡面裝滿屬於自己嘅制服，而我哋要同時將紅白藍袋同綠袋搬上位於四樓嘅訓房......

重點係無得坐升降機，一定要行樓梯，徒手將所有嘢搬上去。

我一手執起紅白藍，另一邊膊頭將綠袋托起，然後開始挑戰四層樓梯。

其實搬嘢都唔係問題，問題係著住一身侷促西裝，動作唔自然之餘重搞到汗流浹背。抵達四樓嘅時候，全身經已濕透，將套西裝除落嚟嘅時候重聞到成陣汗臭。

由於空間有限，一間訓房只能夠容納八個人，而一班總共有廿四人，所以一班人會佔三間房。

唔記得咗講，身高168cm嘅我被編咗去矮仔班，但矮仔班入面其實我算係比較高。

「嘩......熱撚到呢......」同房其中一名學員將所有嘢扔到地上後，立即幫自己抹汗：「阿sir話一陣幾點要到出面集合？」

「八點三十分。」我望望手錶，而家嘅時間係八點十五分。

另一位學員問：「係咪要換體育衫？」

「係。」我答。

「咁拿拿聲換衫企出去喇，等陣如果遲咗少少，阿sir肯定會搵機會罰我哋。」

換好衫後，大家提早五分鐘於指定位置集合。

三位教官非常準時，到達之後，佢哋並無作出任何指

示，只係分別企喺每一位面前，由頭望到落腳，大概係想檢查下大家嘅儀容。

「綁返好條褲頭帶啦！」

「好眼訓啊你？瞌返埋個口啦！」

「你條鞋帶究竟綁好未㗎！？成注菜咁！」

「著好啲對襪啦！一高一低咁，小學生啊而家？」

教官總能夠從大家身上捉到不同錯處。

戴sir：「等陣我會先安排大家去剪頭髮，然後會再派部分學員去搬筆記，由於筆記數量有好多，我需要十二個人......有無邊個自願？」

我見有幾個同房舉咗手，我都立即舉手，最後我哋幾個一齊去咗拎筆記。

學堂入面只有一個髮型，就係「剷青」，每個人都需要咁剪，無得揀。髮型師每兩個星期會嚟學堂一次，每次剃頭嘅收費大約三十幾蚊左右。

負責拎筆記嘅學員優先剃頭，拎完筆記後，教官吩咐大家先返回到訓房整理行裝，但十分鐘之後要穿著整齊嘅三級制服到樓下操場fall in。

（Fall in即係集合。三級制服係白色上衣，深藍色長褲。帽方面，要視乎是否準備進行步操，如果唔係步操嘅話，一般係戴棒球帽，否則就係戴軍帽。由於大家只係學員，所以皮帶方面係用白belt，而唔係一般救護員所用嘅黑belt。）

一班換好制服嘅師兄弟跟隨阿sir去到操場，開始學習步操。

「Squad！ Attention！」當聽到教官叫出指令，大家要立即做出相應嘅動作，而Attention係代表立正。眼向前望，雙腳拍埋，雙手握拳並貼腰伸直。

「Stand at ease！」即係稍息。全部人一齊提腿踏地，雙腳分開至膊頭闊，雙手放後，眼依然望向前方。

由於當時係八月，所以天氣有啲熱，太陽亦都幾猛，一班師兄弟於烈日當空之下企定定唔敢郁，因為身體稍為有啲動作就會被阿sir發現，然後又會被人鬧。

「戴sir同張sir由於有緊要事務處理，所以暫時由我去教你哋步操......」講緊嘢嘅人係陳sir，佢身型肥胖，好難想像佢究竟係點樣通過每一年嘅體能測試。「呢度有邊個之前係有玩過制服團體，識得步操㗎？」

無人回應，亦無人舉手。

就算真係玩過制服團隊，呢刻都唔會有人舉手，因為無人會想節外生枝，此乃人之常情。

「一個都無，好。」陳sir來回踱步，低頭思考咗一陣，然後又突然開口：「Squad！ Attention！」

然後全部人一齊提腿踏地，還原剛才Attention嘅動作，但由於大家踏地嘅時間唔一致，所以出現咗「炮仗」嘅聲音。

「你哋聽唔聽到啲鞋聲幾唔齊？」陳sir體型雖然肥胖，望落去成個不倒翁咁。但係佢目光如炬，用凌厲嘅眼神掃視我哋全班人，當中散發著一種震懾人心嘅氣魄。

「步操，最緊要就係齊整。假如操得齊，就係一個部隊；操得唔齊，就只係一盤散沙。想步操得好就要不斷去練習......所以喺未來呢廿六個星期裡面，大家將會花好多時間於步操上。」陳sir舞動咗幾下佢手上嘅黑棍，好似打鼓嘅人咁將枝棍於手指之間盤旋：「大家一齊將右腳提起。」

然後全部人一齊做出「金雞獨立」嘅動作。

「大腿盡量提高！小腿垂直放鬆，大腿同小腿要呈九十度角！」

其實金雞獨立呢個動作並唔難做，但問題係唔知要維持呢個動作幾耐，因為阿sir一直都未話可以放返低隻腳......

「提返起隻腳啦！我都未叫你哋放低！」陳sir一見到有人想放低隻腳，就拎住枝黑棒行埋去指住嚟鬧。

企咗三分鐘左右，作為支撐重心嘅左腳經已有啲攰，身體亦因為企唔穩而開始出現些微搖擺，而當阿sir一見到大家嘅身體有所動作，就會立即走過去：「搞咩啊你！？不倒翁啊！？企返好！」

一班師兄弟單腳企持續咗起碼十分鐘，每當阿sir擰轉身嘅時候，我都會立即將隻腳放返落地稍作休息，而當阿sir望返過嚟我呢邊嘅時候，我又即刻做返金雞獨立嘅動作。我留意到隔離左右嘅人都係一樣，趁阿sir唔為意嘅時候偷一偷雞。

由於天氣真係好熱，就算企喺度唔郁都出哂汗，啲汗不斷由額頭流落到臉上，有時更會流到落眼，搞到隻眼好澀，只能夠間中偷下雞抹一抹眼。

之後，阿sir不斷發出Attention同埋Stand at ease嘅指令，我哋不斷提腿踏地，然後又提腿踏地......

最後足足喺操場玩咗兩個幾鐘。

差不多完結嘅時候，其中一名師兄弟舉手表示覺得好頭暈，而我早就留意到佢面青口唇白，似係輕微中暑。

陳sir於是安排呢位師兄弟到比較陰涼嘅位置踎低休息，並無堅持要佢繼續企。教官雖然嚴厲，但必要時都會展現出人性，畢竟佢哋都驚我哋身體有事，假如有啲咩事隨時會導致學員無法繼續受訓。

老實講，其實我都有少少頭暈加中暑嘅感覺，畢竟已經企喺操場被乾煎咗兩個幾鐘。相信唔少師兄弟只不過係頂硬上，唔想做舉手投降嘅第一個，唔想率先認輸。

訓練結束之後，大家終於有得返房休息。

企咗咁長時間，兩隻腳都好酸軟，特別係隻左腳，由於全程作為重心腳站立，所用嘅力自然多，左腳腳板有種難以消散嘅麻痺。

以為返到訓房可以休息下，點知原來重忙，因為大家要為自己嘅制服打mark，即係喺每一件制服嘅適當位置上寫低自己嘅編號同埋入班日期，而制服除咗包括衫褲，所有帽，鞋，腰帶，甚至水樽上面都要進行打mark，而打mark嘅方式及位置係要全班人一模一樣，假如其中一人唔跟標準，阿sir講明係會全班一齊受罰。

除咗打mark，亦要磨鞋，大家要利用鞋油將用嚟步操嗰對皮鞋磨到又光又滑，聽講鞋頭要滑到好似塊鏡咁，要照到自己個樣。

磨完鞋，就開始熨衫。往後嘅日子裡，每日都要落操場步操，而步操係需要穿著整齊嘅三級制服。阿sir講明制服上面一定唔可以有摺痕，衫同褲都要熨到「起骨」。

所有嘢都有好嚴格嘅要求，呢刻我終於明白到，原來操班真係唔係講玩。

操班生活好講求規律，大家每朝都要六點鐘起身，然後做早操。早操不外乎圍住學校跑圈同埋做掌上壓，做完運動之後就去飯堂食早餐，食完早餐就換制服去操場步操，每次步操最少都要用兩個鐘。午飯時間之後通常比較輕鬆，因為會去課室上堂，教官會向大家傳授救護知識，有時亦會要求大家落手做實習，而我認為講堂係比較悶，因為只係得個聽字，好多時都聽到瞌眼訓。但實習堂會比較有趣，因為大家學完之後會落手落腳做，叫做有得郁下，有啲手作仔玩下咁。

最大壓力一定係每朝嘅指定動作，步操。因為三位教官會喺步操正式開始之前為大家進行檢閱，假如大家身上嘅制服有任何唔妥，會隨時被罰落地做掌上壓。

「你尋晚到底有無磨鞋㗎？」戴sir用黑棍指住某位師兄弟嘅皮鞋。

佢叫做賓佬，係我嘅同房，今年三十一歲，係師兄弟之中年紀最大嘅一個。

「Yes sir！」賓佬大聲回應。

「你對鞋磨咗幾耐？」戴sir又問。

「磨咗十五分鐘，sir！」

「磨鞋磨十幾分鐘就覺得夠？你睇下自己個鞋頭似咩樣？我講過要光滑㗎嘛！」

「Sorry sir！」

「落地，五十下！」

賓佬率先成為炮灰。

然後戴sir走到另一位師兄弟面前：「你對鞋又想點？尋晚磨咗幾耐？」

「磨咗一個鐘頭，sir！」佢叫小雲，今年十九歲，樣貌非常青澀幼嫩，由於佢成日表現得好似成嚿雲咁，所以我哋為佢改咗呢個花名。

「磨咗成個鐘鞋都係咁嘅衰樣！？你今晚返去同我磨鞋磨夠兩個鐘！落地！五十！」

又一個同房遭殃。

「你件衫有無熨過㗎？成塊地布咁！」陳sir大聲喝斥，但佢講「地布」兩個字嘅時候忽然走音。

見到旁邊嘅張sir忍唔住笑，我差啲笑埋一份，幸好最後忍得住。

「Sorry sir！」被陳sir質問中嘅呢位師兄弟叫發記，佢入職之前係醫療輔助隊，對救護好有熱誠，為人正直有義氣。

發記都逃不過厄運，又係落地五十。

戴sir走到我面前，大家嘅距離只有兩步之隔，好有壓迫感。佢不斷往我全身上下掃視，而我一直將目光停留於前方遠處，眼睛唔敢亂郁，最後戴sir無講到任何嘢就行開咗，然後去檢查另一個師兄弟嘅制服。

竟然無畀人鬧，真係執返身彩。

畢竟阿sir罰人只需要隨便搵個理由，就算係頂帽上面有粒塵都可以罰，但我竟然無事，可能係我夠運。

一次有運，唔代表下一次都有運，因為當第二日再度進行檢閱嘅時候，我就畀阿sir罰咗一百下掌上壓，理由係個衫領熨得唔夠直。

一百下掌上壓認真唔易做，但唔知點解當時嘅自己會做得到，可能係環境因素影響，因為當一個人處於高壓嘅情況底下，係會發揮出連自己都預計唔到嘅潛能。而且都係嗰句，係心理問題，大家都唔想畀其他人見到自己唔掂，於是無論幾辛苦都要頂硬上，用意志力去撐住，或者一個人嘅極限就係咁樣逼出嚟。

操班頭一個星期特別艱苦，因為好多嘢都未適應，例如每朝晨咁早就要起身做早操，無論日曬抑或雨淋都要繼續步操，日日都要畀人鬧到狗血淋頭等等。

舊時喺屋企嘆慣食慣，如今每一日都要面對被教官折磨嘅恐懼。

雖然好難捱，但當時心裡深信總會捱得過。

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書籍介紹

本文摘錄自《香港故事－我還是救護員的日子》，山道出版社

內容簡介：

救護員，一種特別的職業。

他們一直走在最前線，每天的工作都充滿著未知，可能是人們濫用服務，可能是有人跳樓自殺，可能是從未遇過的大型意外……

而他們總是默默耕耘，竭盡所能伸出援手。

一位曾經的救護員，把他的最真實的所見所聞，以至最深切的所思所感，都一一道來。

作者簡介：

八運當令

2014年尾開始於討論區發表故事，一個很依賴靈感的作者。

喜歡寫作，但更喜歡閱讀。

寄望透過文字讓自己的人生於世上留下一點痕跡，所以一直以來所寫的都屬於「留痕文學」，自創的。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue