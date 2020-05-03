敦睦支隊隔離期滿，全員採陰即可返家，陳時中籲「不可輕易鬆懈」

中央流行疫情指揮中心今（3）日下午召開例行記者會，表示國內今日無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）確診病例；昨（2）日新增381例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報64,094例（含62,780例排除），其中432例確診，分別為346例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，332人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件，指揮中心表示截至目前掌握接觸者共1995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢484人，480人為陰性，其餘檢驗中；1411人為自主健康管理對象。指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

敦睦支隊專案隔離期滿將最後採檢，未來艦隊上將配置檢測配備

敦睦遠訓支隊專案共713人已於今日清晨隔離期滿，將進行最後採檢，全員檢驗陰性即可解除隔離返家，指揮心中表示預計今日傍晚可全數檢驗完畢，最快明日可解除隔離；所有人返家後需落實自主健康管理。

國防部與指揮中心也針對敦睦遠訓支隊31人確診之群聚事件造成民眾恐慌，向全國民眾致歉。指揮中心將與國防部持續檢視並修正艦隊防治措施相關流程，以避免相同情況再次發生。國防部副部長張哲平也表示相關檢驗設備除了配置於會在海上長期出任務的船艦外，幾個重要的海軍營區、陣地與港口也設置必要配備。

指揮官陳時中亦建議，未來艦隊上可配置核酸檢測試劑與儀器，考量艦隊出航執行任務航行時間長，且艦上缺乏檢驗設備，一旦於任務期間出現疑似個案，可提供艦上軍醫做為診斷參考。

舉1918西班牙流感大流行為例，陳時中：此時更需要戒慎恐懼

指揮中心再次呼籲，國內疫情雖然趨緩但尚未結束，民眾仍不可鬆懈。指揮官陳時中舉1918年西班牙流感大爆發為例，費城因未及時針對社區採取防治措施，最終導致超過1萬人死亡，而同在美國的另一個城市聖路易斯，在出現首例確診後即採取關閉學校、教堂等一系列管制措施，因此在疫情高峰時，聖路易斯的死亡數遠低於費城，但在疫情開始下降後，因各項管制鬆綁，聖路易斯反而造成另一波的疫情及死亡人數增加。

陳時中表示，由此可知，面對疫情不可輕易鬆懈。雖然至今日已是台灣第21天沒有新增本土案例，在社區傳染的風險愈來愈低。但此時更是需要戒慎恐懼的時候。相關的個人衛生行為並沒有要求太多，但要做得很確實唯有配合各項防疫措施（個人勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節）與良好衛生習慣，才能維持現有防疫成果、早日回歸常態生活。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航