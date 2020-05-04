日本的生命教育課：「飼養動物後烹煮來吃」，這樣的課程設計殘忍嗎？

文：蕭雅云

什麼是生命教育？

我們經常在課綱或演講標題可以看見「生命教育」這個用詞，探討的內容看似廣泛，實則主要核心理念即為透過教育活動，讓孩子認識生命存在價值的重要性，並培養生活中知行合一的生命實踐。而在學校中如何實際落實，將無形知識轉化為有形課程，不僅考驗校方課程設計功力，也需要學生主動思索生命意義，並付出關懷行動，有利於師生共同成長。在這樣的雙向互動下，容易激發出對生命的不同論點，而近日在日本特殊的生命教育課程中，便引發出對於生命價值激烈的辯論，以及帶來後續爭議。

日本的生命教育課

在東京澀谷的加計塚小學裡，透過讓每位學生親自飼養比目魚，等魚長大後再決定是否烹煮吃掉來進行課程，而校方表示在每日親手照顧和細心關愛下，學生食用後更能體會生命的珍貴，並思索生命意義和食物鏈中包含的生命循環。如此特別的課程內容，影片一出即在網路上引起討論，其中幾位女學生親眼看著魚被剖開，並且邊流淚邊吃下魚肉的畫面，也被大喊殘忍。雖然日本已經實施這樣特殊的課程兩年，包括2018年某高中養小雞，又或是現今養魚，這樣的生命教育課程究竟適不適當，可藉由這次事件引起的主要兩大爭議來探討。

殘忍的理性與感性

親自飼養的動物烹煮來吃的行為是否殘忍，是這個課程設計上最直接的爭議點。因此，課程進行了一次辯論，來決定是否要吃掉親自養大的魚。站在個人情感角度上，主張認為要吃的學生提出，因為對生命付出愛才更懂得尊重，魚的生命雖然進入人類身體中，但牠的生命重量永遠留存心中，反而發揮了生命教育課程的意義。反方則主張將親手飼養視為寵物的魚吃掉，會有罪惡感，應該放生或等待自然死亡。從客觀分析上，課程另一目標是因為日益加劇的地球溫暖化，導致海洋環境惡化，期望學生透過飼養魚類了解環境問題。因此面對放生回海洋，主張要吃的學生認為，反而可能增加被更大的魚吃掉的風險，這樣殘忍被獵殺，對魚來說真的是更好的選項嗎？

兩方所探討的問題，癥結點在於如此對待生命是否殘忍。而這個問題若不從結果來看，回歸於動機的話，惡意虐殺自然不必說是殘忍的，但若從正向分析，心中帶著敬意面對，真心感謝為你付出的生命，那牠的價值有形化為身體能量，無形中讓人學會珍惜生命的重要，也是一種生命教育。但從負面質疑來說「養魚只是為了殺牠，以成全這堂課的授課目的」的話，是否在最初接觸生命時，即帶有殘忍的殺意，那如此的生命教育，究竟是生命成全了教育，還是教育完整了生命呢？

多數暴力下的平等喪失

另一個在這次辯論中最大的爭議點，是最後決定是否要吃時，採用舉手表決，最後要吃的人數較多，以多數決做結論，因此出現學生流淚被迫吃魚，不尊重少數派的行為也讓校方遭受質疑。雖說現實社會對於政策、制度等無法做到獲取每位民眾同意，因此大多仍然採用多數決做決定，但多數決下得出來的是結論，卻並非是鐵規則，校方應給予彈性緩衝，或選擇替代方案，例如徵求學生意願，若實在不願食用也不用勉強，或是無須親眼看著解剖，遭受情感上的衝擊。

所謂的生命價值，每個人在面對生命時都是獨立個體，有自己的應對之道和想法，在討論動物的生命之前，也需重視人類自身的生命平等，如此在面對其他生命時，才能以更廣闊的心胸對待，以平視、正視取代俯視，才是真正的尊重。

真正的生命尊重

因為產生感情使生命重量增加，對於可動的生命產生不忍吃的心理，從這場辯論不僅可看出理性和感性的拉扯，還有社會現實的縮影。但試想一下，若將課程內容換成植物呢？不會活動，也不會發出聲音，但同樣屬於生命，是否就能夠接受？回歸到食物概念，種植作物收割下來被視為理所當然的事，食用時恐怕不會產生殘忍的印象。又或是捫心自問，食用非自己飼養的食物就能心安理得面對生命嗎？

人類經過數千年生存下來，建立在許多大大小小的生命之上才走到今日，畜牧業養殖牛羊等，同樣包含愛心，但在面對需結束牠們生命的那刻，因為生活，還是必須做出選擇。因此，生命尊重應不限於任何生命形式，也不論是否包含情感，真正的生命價值是取決於生命本身，以及是否以一顆平等、感恩的心去看待、做用途，渺小的我們唯有將這份重要的生命價值記住，才是這堂生命教育課期望傳遞的意義。

台灣的生命教育

在看到日本如此特別的課程後，不禁令人思考台灣的生命教育。由教育部於107年提出的生命教育中程計畫中，期望未來透過政府、學校、社會等多方努力，建置生命教育政策及推廣校園生命教育課程和活動，培養台灣孩子正確人生觀及反思生命意義的能力。但實際活動安排上遠遠不夠，生命教育應以校園作為起點，逐步擴大至各年齡層，特別是現今世界各地疫情肆虐，除了外在衛生防範外，支持內心的心靈力量也須重視。在大家的生命遭受病毒威脅的情況下，如何積極面對並激發生活的勇氣，也是防疫中的一環，疫情下的生命教育問題刻不容緩。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航