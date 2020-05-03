中國官媒發布英語短片，「兵馬俑」嘲諷「自由女神」防疫無方

（中央社）中國官媒日前製作了名為「病毒往事」（Once Upon a Virus）的動畫短片，透過樂高形象的兵馬俑與自由女神的對話，嘲笑美國應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）疫情無方。短片獲廣泛關注，有網友批這是「惡毒當有趣」。

官媒《新華社》4月30日在推特發布了一則名為「病毒往事」的影片。短片中代表中國的樂高兵馬俑戴著口罩，向代表美國的樂高自由女神細數去年12月起至今年4月，中國向世界發布有關「武漢肺炎」疫情的相關訊息，以及美國是如何地不斷否認。

短片最後，漲紅了臉的自由女神雖戴起口罩、吊著點滴，但仍然「嘴硬」表示，「我們一直是正確的，即使我們的說法自相矛盾」；兵馬俑則說，「這就是我最愛你們美國人的地方─你們的一致性」。

據《觀察者》等陸媒報導，這則一分多鐘的短片至少獲得150多萬點閱率，並引起國際媒體的注意。

有網友指影片所言不虛，美國特朗普（川普）政府應對疫情的表現實在太差；但也有網友在《美國之音》的報導後留言說，「惡毒當有趣，以為可以淡化國際追責聲浪，對任何一個疫情國的嘲諷就是對所有疫情國的嘲諷」。

「武漢肺炎」疫情首先在中國湖北省武漢市爆發，之後蔓延各國，重創全球經濟。華府指責北京未及時如實通報疫情，北京則指稱美國試圖向中國卸責，推卸疫情處理不當的責任。

美國政府最近更加大力度指責中國要為疫情的擴散承擔責任。美國總統特朗普4月30日說，他相信疫症病毒來自武漢病毒實驗室，他已要求美國情報機構調查病毒的起源；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示，世界有權調查病毒起源。

美國情報部門則發出聲明指病毒並非人造，將繼續對病毒起源進行嚴謹調查；而美國國會要求中國為全球疫情失控承擔責任的聲浪正持續升高。

《美國之音》表示，這個獲得廣泛廣注的短片，將為美中有關「武漢肺炎」病毒來源的言辭戰再掀波瀾。

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