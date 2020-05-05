2020巴菲特股東會「股神」坦承錯誤，他錯估了哪項決策？

一年一度的巴菲特股東會，在5月3號圓滿結束。今（2020）年因為肺炎疫情，巴菲特（Warren Buffett）將會議破例改為線上舉辦。我和去年一樣，在凌晨4點起來看了雅虎財經的英文直播，把本次發布會的投資重點與個人筆記分享給大家。

坦承錯誤，清倉航空股

巴菲特表示，他已賣出美國四大航空公司（達美航空、美國航空、西南航空和美國聯合航空）的全部股票。並表示現在買航空股的風險更大，疫情後市場是否需要那麼多飛機，目前沒有人可以確定。

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巴菲特在今年2月，以平均價格46美元購買了97.6萬股達美航空，並在4月初又賣出了1299萬股的達美航空。

依照4月17日達美航空的價格24美金來算，這筆交易股神虧損了48％。

在大家眼中，「股神」巴菲特的每一步都是有原因、有策略的，在數十年的交易生涯中，這是巴菲特第一次在那麼短的時間內買進股票又賣出。而巴菲特在出售航空股前還接受雅虎財經採訪，表示不他不會出售航空股。

不是說：「不持有一支股票十年，那麼連十分鐘也不要持有」？然而在這一片罵聲中，我認為作為一位投資人，應該冷靜思考巴菲特這樣做的原因──其實巴菲特在早年就說過：航空業是資金粉碎機、科技業泡沫太大。

但你知道他在2019年，不但默默成為了美國四大航空公司的大股東，蘋果還是他的第一重倉股，嘻嘻。

你會發現這些投資牛人不管是巴菲特或是債王，說話都比翻書還快。前一天還和你暢聊價值投資，下一步就反向操作不認帳。

勇於認錯，並順應趨勢不斷改變。我想就是巴菲特能成功的原因。

大家可以再想想，為什麼巴菲特從來不回答美股漲跌的具體點數，因為這種這類問題就是白問，答案是順著基本、技術、消息面的形式不斷改變。

這類問題若給出確切答案，相信的往往是那些沒有獨立思考能力的投資人。要為這群人的投資負責，無論是家裡有礦還是礦裡有家，都太難了。

巴菲特數十年的投資歷程中，有許多公司隨著投資人慢慢變富，但除了這些成功的投資經驗，巴菲特面對錯誤決策的時候遵守自己的投資原則，同樣值得我們學習。

重申長期投資信念

美國經濟在2008年和2009年偏離了軌道，路基脆弱。而這次，只是將火車停在鐵軌上。 ──巴菲特，2020股東會

巴菲特說人們在失去信心的時候，並未看到股市的潛力。但美國已經接受過考驗，比如大蕭條，2020年已經比1789年時好得多。

這裡的長期投資，小賈再補充一下。很多人都拼命鼓吹ETF有著年化收益率10％都優勢，卻忽略這是建立在「長期平均」的概念之下。也就是說，需要持有3年、5年甚至是10年，10％收益率的數據才相對可靠。

所以在你投資前，請先想清楚你對這筆錢的需求是否急迫，最好的方式是「閒錢投資，不懂不投」。

那些需求性高一點的錢，可以放在台股券商抽抽股票，或是活存帳戶裡。詳細可參考下面兩篇文章：

最適合普通人的投資工具：標普500指數ETF

巴菲特表示，人們在失去信心的時候，並未看到股市的潛力。目前美國30年期國債收益率只有1％，通脹率只有2％，長期來看，股票的回報會比國債高，會比你將現金藏在床下更高。

持有美股十來年的收益絕對超過美債。請相信標普500指數ETF（VOO）。其他人給你推薦的產品，都是因為他們可以賣更多錢。

關於指數ETF的優點，小賈在讀者社團ETF買下全世界已經說到爛掉了。簡單說就是分散風險、取得平均報酬以及不須擇時，詳細介紹就不再本文展開，還不了解ETF的朋友，可參考下面兩篇文章：

千萬不要「白白浪費」一次嚴重的危機

巴菲特在股東年會上的PPT，引用前白宮總管拉姆．伊曼紐爾R（Rahm Emanuel）的話：

千萬不要白白浪費一次嚴重的危機。

這句話我認為是本次股東會最有意思的一句，可以用很多不同的角度解釋。

就像3月的股市大跌30％的線圖，我在「肺炎帶來的三個啟示」提到過：有些人認為美股即將進入08年的熊市，瘋狂出售股票，有些人認為美股終於跌下來，可以上車了。

這裡不事後諸葛，去論證到底誰對誰錯，只希望大家去思考一個問題：你當初投資的理由是什麼？若不存在，就賣出兌現盈虧；若還存在，就繼續持有／定投吧。

目前還有一些零散的筆記，整理後會再發布在懶人經濟學上面，讀不過癮的朋友，也可以參考小賈參與2019年巴菲特股東會後的心得筆記〈2019波克夏股東會五大重點摘要：槓桿、投資與延遲滿足〉。

有任何想法，都歡迎留言互相交流。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航