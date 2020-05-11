甲狀腺癌好發於女性，超音波發現「甲狀腺結節」勿掉以輕心

文：王澍清（NOW健康）

日前藝人李明依驚傳罹患甲狀腺癌，已經由手術治療返家休養。她在媒體受訪時透露，早已知有甲狀腺結節，但不以為意，所幸今年有為自己安排健檢，經過檢查發現結節有異狀，後續接受病理檢查確認為惡性。

資深藝人寶媽在去（2019）年底自己的臉書上自曝，2004年也曾罹患甲狀腺癌，也是因透過健檢意外發現罹患第一期的甲狀腺癌。同樣接受手術治療，經休養後就可回歸正常生活。

甲狀腺位在頸部氣管的前方及兩旁，形狀像美麗的蝴蝶結。甲狀腺結節在超音波檢查中其實相當常見，且多為良性，但切勿因此掉以輕心，因為其中約有5％結節可能藏有癌細胞。

當超音波檢查發現結節的形態有疑慮時，醫師會安排進一步的細針穿刺及細胞學檢查，來評估是否有癌細胞存在。

根據衛福部統計2016年台灣癌症發生率統計，甲狀腺癌在10大癌症發生率排行位居第7名，為內分泌系統常見的癌症。進一步分析性別資料，甲狀腺癌並未進入男性癌症發生排行前10名，卻在女性10大癌症發生排名第4名，顯示甲狀腺癌好發於女性，且還與前年相較上升了1個名次。

再從癌症人數及發生率來看，2016年男性罹患甲狀腺癌為899人，女性罹患人數為2780人，台灣女性罹患甲狀腺癌的機率為男性的3倍。

甲狀腺癌根據病理診斷不同，疾病的發展和預後也會有差異，主要包括以下5種類型：

甲狀腺乳突癌 甲狀腺濾泡癌 甲狀腺髓質癌 甲狀腺未分化癌 甲狀腺淋巴癌

大多數人罹患的甲狀腺癌是乳突癌（占8成以上，好發於20至45歲女性），其次為濾泡癌（近1成，好發於40至50歲年齡層）。

這2種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90％至95％。遵從醫囑盡快接受治療並持續追蹤，大多數病友都可以繼續享受人生。但若發現較晚，癌細胞往往已經由淋巴或血液轉移到其他組織器官，第4期10年存活率僅約50％。

甲狀腺髓質癌若能早期診斷，5年存活率可達80％至90％，第4期的5年存活率則約25％；甲狀腺未分化癌發生率低，但進展較快且死亡率較高，5年存活率僅約5％。

甲狀腺的評估除了理學檢查的視診及觸診，最重要且方便的影像檢查是甲狀腺超音波，檢查時間短、不具放射線，可清楚檢視每個角落，找出可疑的結節。搭配細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率。超音波還可評估鄰近的淋巴結是否有異常或轉移的可能，做為後續專科醫師治療方針的參考。

誘發甲狀腺癌的主要風險因子，除了遺傳及輻射暴露，其它原因尚不明確。北投健康管理醫院沈彥君主任醫師提醒，甲狀腺癌在早期大多無明顯不適，單靠症狀相當難以察覺，需定期以超音波檢查才有機會早期診斷。

當出現脖子有局部腫大或腫塊、頸部疼痛、吞嚥困難、持續性咳嗽、聲音沙啞、呼吸困難等，應立即就醫安排檢查，以確認是良性的甲狀腺結節腫大，或是惡性腫瘤所致。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航