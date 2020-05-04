「殺警案」5天內經歷2次抗告、3次重新裁定：司法上這樣「改來改去」常見嗎？

鄭姓男子在台鐵刺殺警察案件，4月30日一審宣判無罪，裁定50萬交保。不過由於檢方2次抗告，高等法院2次要求重新裁定，交保金額與條件從4月30日至今改變了3次，今（4）日確定改為「24小時內」繳交「100萬元保證金」才能離開看守所。

為何檢方多次抗告？高等法院又為何多次要求地方法院重新裁定？這樣「改來改去」的狀況在司法上常見嗎？

24小時內繳交100萬元保證金，否則兇嫌將繼續羈押

《中央社》報導，高等法院台南分院（台南高分院）針對嘉義地方法院諭知殺警案鄭姓被告50萬元交保一案，昨日2度原裁定撤銷發回。嘉義地方法院今天再度重裁被告於24小時內繳納100萬元，若無法交保將繼續羈押。

嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭表示，為保全被告及防止再犯可能，又考量被告表示已離婚，女兒仍在就學，經濟狀況不佳等情況，另為避免被告得隨時交保，因此，被告須在這次裁定生效後24小時內及時提出，並繳納保證金新台幣100萬元後交保，若於限定期間內不能交保，仍應繼續羈押。

《中央社》報導，由於鄭姓被告是低收入戶，自從4月30日一審判決出爐，鄭嫌女兒就告知法院籌不到當時的50萬交保金。當時嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔當天接受媒體聯訪時表示，因為家屬稱無法交保，鄭姓嫌犯仍羈押在看守所。

勝綸法律事務所律師陳奕融接受《關鍵評論網》專訪時指出，家屬若無法籌出現在的100萬保證金，被告可能一直被羈押在看收所中。

2次抗告、2次撤回裁定、3次裁定：可以這麼頻繁的更改裁定嗎？

從4月30日至今，由於檢察官已經提出2次抗告，台南高分院也2次撤銷地方法院的裁定，嘉義地方法院則做過3次不同的交保條件。

4月30日 ━━ ━┥ 嘉義地方法院

裁定：無罪，令施以監護5年。以50萬元交保後，停止羈押。 5月1日 ━━ ━┥ 嘉義地檢署

提出抗告。

抗告理由：判決不當，不應該讓被告交保。 5月1日 ━━ ━┥ 台南高分院

裁定：撤銷嘉義地方法院4月30日的裁定，發回要求嘉義地方法院重新裁定。

發回理由：嘉義地方法院應該審酌被告是否需要「住院治療」。 5月1日 ━━ ━┥ 嘉義地方法院

裁定：繳交50萬保證金後才可交保，但限制居處，且必須遵守7項有關「住院治療」的條件。 5月2日 ━━ ━┥ 嘉義地檢署

提出抗告。

抗告理由1：交保金額只有50萬元，不能確保被告不會再犯。

抗告理由2：雖然增加7項被告應遵守的事項，但是這些事項對被告沒有拘束力，也無法有效監控被告行蹤。 5月3日 ━━ ━┥ 台南高分院

裁定：銷嘉義地方法院5月1日的裁定，發回要求嘉義地方法院再重新裁定。

發回理由1：50萬的交保金額真的過輕，不能防止再犯。

發回理由2：地方法院對於被告籌措交保金額沒有設下時間限制，被告可能隨時交保，交保後可能陷入「不安定」的狀態。因此，應該訂下時間限制。 5月4日 ━━ ━┥ 嘉義地方法院

裁定：24小時內，繳納保證金100萬元後，才能交保。

理由1：被告犯行重大，導致社會大眾恐慌。

理由2：被告經濟狀況不佳，交保、離開看守所後，可能因為無法穩定就醫、服藥，又陷入「不安定」的狀態。

像這樣多次抗告、多次裁定，在法律實務上常見嗎？律師陳奕融指出，法律的確沒有限定檢方「抗告」的次數上限，檢方只要對於法院的裁定有意見，都可以提起抗告，「因此多次抗告，實務上還滿常見的」。

陳奕融也說，抗告法院（本案中就是指台南高分院）也可以自為裁定，不需要發回原審法院（指嘉義地方法院），「但實務上通常都會發回原法院裁定。」

撤銷羈押的交保金，可以這樣不斷提高嗎？

此外，能「撤銷羈押」（將被告從看守所中放出來）的交保金額及交保條件，也隨著3次裁定，不斷提高：

第1次裁定：50萬保證金

第2次裁定：50萬保證金＋限制居住＋7項「住院治療」條件

第3次裁定：100萬保證金＋24小時內交付保證金

這樣提高保證金，甚至附加籌錢「期限」的狀況，是否常見？陳奕融解釋，被告會被羈押，通常是因為有串供、煙滅證據之虞，或是有再犯的可能性。如果被告違反「撤銷羈押」的條件，保證金就會被沒收，保證金越多，表示被告越不容易冒著「保證金被沒收」的風險，違反法院訂定的條件。

陳奕融，提高保證金，本來就是法院的職權。時間限制在實務上也滿常見，但是法律並沒有規定期限，實際期限要設多久也屬於法院的職權。

Photo Credit: 中央社

2次抗告、3次交保裁定，地方法院、高等法院、地檢署詳細原因

5月1日－嘉義地檢署第1次抗告（新聞稿全文）

一審判決出爐後，嘉義地檢署便發新聞稿表示，鄭姓被告在交互詰問時，能明確陳述行為當下的心路歷程，足以證明被告當時並未喪失辨識能力。地方法院命被告繳交保證金後便能交保，但嘉義地檢署認為，「法院之判決不當，又因無罪判決，讓鄭姓被告交保，邏輯思考已出現錯誤，對此將提起抗告。」

5月1日－台南高分院第1次撤銷裁定：應該調查是否有必要「強制住院」（新聞稿全文）

檢方抗告後，受理抗告的台南高分院也在5月1日表示：將撤銷嘉義地方法院的裁定，發回讓嘉義地方法院重新裁定。

台南高分院的新聞稿中提出兩個原因，第1是有關《刑事訴訟法》第116條之2條、第2則是有關《精神衛生法》的強制住院。（台南高分院5月1日新聞稿）

針對第1點，新聞稿寫道：「被告罹患思覺失調症，迄今仍未痊癒，且其犯罪情節造成社會大眾恐慌。」為了確保被告交保後，不至於對社會安寧造成危害，台南高分院於新聞稿中質問，是否應依《刑事訴訟法》第116條之2規定，訂定相關事項命被告遵守？

《刑事訴訟法》第116條之2條規定，法院許可停止羈押時，如果有必要，可以命令被告遵守一些規定，比如：定期向法院、檢察官報到；接受科技設備監控；不得騷擾加害人或證人；因為保外就醫停止羈押的，不可以從事跟治療無關的活動。《刑事訴訟法》第116條之2條規定了7項法官可以要求被告遵守的規定，另外還有一項「其他經法院認為適當之事項」。

針對第2點，台南高分院新聞稿指出，被告確定有持刀殺警，只是因為「欠缺責任能力」而無罪。新聞稿質問：「被告是否屬《精神衛生法》第41條所定『有傷害自己或他人之虞』之嚴重病人？得否依上開條文及同法第42條之規定為被告辦理住院治療？」新聞稿又問，這是否能與刑事訴訟法第116條之2的規定併行？

根據《精神衛生法》第41條，嚴重病人若有傷害他人之虞，經專科醫師診斷，認為有必要全日住院治的話，病人的保護人應該協助病人前往精神醫療機構辦理住院。而《精神衛生法》第42條則是說明「強制住院」的細節。

台南高分院新聞稿指出，以上內容，嘉義地方法院在裁定被告交保時，都有必要「併予審酌」，因此，台南高分院「將原裁定撤銷，發回原審法院進行相當之調查，並由原審法院更為適當之裁定。」

5月1日－嘉義地方法院第2次裁定：50萬交保，附加7項條件要求「交保後就醫」（新聞稿全文）

嘉義地方法院5月1日晚間8點多做出裁定，根據嘉義地方法院新聞稿，被告提出保證金50萬元後，准予交保，停止羈押。並限制居住，且應該遵守7件跟「住院治療」有關的事項：

於具保後立即至台中榮民總醫院嘉義分院（下稱嘉義榮民醫院）精神科就診，評估有沒有必要住院治療。 未住院期間，應每週一次前往醫療院所精神科就診，由醫師追蹤精神狀況，評估有無傷害他人或自己或有傷害之虞，並評估有無必要住院治療。 未住院期間，應每3個月一次，至嘉義榮民醫院精神科就診，評估沒有必要住院治療。 如經醫師診斷有住院治療之必要，應立即住院治療，不得拒絕。 應依醫囑，定時服用精神疾病藥物及接受治療。 每週向本院陳報就診情形、治療結果及有無住院治療之必要。 停止羈押期間，不得故意為刑事犯罪之行為。

《台灣英文新聞》報導，嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，被告只要違反其中任何一項條件，嘉義地院將立刻執行羈押。

5月2日－嘉義地檢署第2次抗告：50萬交保金額不能保證被告不會再犯（新聞稿全文）

嘉義地檢署在5月2日提出第2次抗告，根據嘉義地檢署的新聞稿，除了法律「程序面」的理由，地檢署也提出4項實體面的理由，

原裁定交保金額只有50萬元，不足以擔保被告再犯之虞。 雖增加7項被告應遵守的事項，但是這些事項對被告並無拘束力，也無法有效監控被告行蹤。 地方法院沒有依照高等法院意旨，依《精神衛生法》第41條的規定，審酌被告是否需要強制送醫治療。 地方法院沒有依照《刑事訴訟法》第456條及《保安處分執行法》第4條第2項之規定，將被告送由嘉義地檢署執行監護處分。

5月3日－台南高分院第2次撤銷裁定：50萬交保金太少、又沒有時間限制（新聞稿全文）

根據台南高分院新聞稿，針對檢方2度提起抗告。台南高分院再次「撤銷原裁定，發回臺灣嘉義地方法院。」除了法律「程序面」的討論，「實質面」的理由有3點：

嘉義地方法院命被告應以50萬元交保，但台南高分院強調，因為這次案件造成社會大眾極大的恐慌，加上情節重大，「認原審決定之具保金額（50萬），不足達到本件以保全被告，及防止再犯的目的，實屬過輕。」 台南高分院認為，嘉義地方法院針對被告交保的時間沒有一定限制，被告可能隨時提出要交保，而陷於「不安定」的狀態，因此，「應限定命其於具保後一定期間（例如24小時內）及時提出」。新聞稿也提到，如果被告在限定期間內不能交保，交保條件應就失效，就應該繼續羈押 嘉義地方法院沒有說明，被告是否適用《刑事訴訟法》第116條之2規定，不夠妥當。

新聞稿寫道：「綜上，原審既有前述裁量未盡妥適及論理未洽之處，難認妥適，應由本院將原審撤銷，發回原審法院更為適當之裁定。」

5月4日－嘉義地方法院第3次裁定：24小時內，繳交100萬元才能交保（新聞稿全文）

由於第2次的裁定再度被台南高分院撤銷，嘉義地方法院5月4日，第3度做出裁定：要求被告在裁定生效後24小時內，繳納保證金100萬元。如果超過期限，就不得交保。

嘉義地方法院新聞稿寫道，被告過去就有不回診、不服藥的狀況，才導致精神症狀急性惡化，因此，預防此個案再犯的重要的關鍵，在於讓個案規律就醫及服藥。

嘉義地方法院新聞稿表示，考量被告已經離婚、女兒仍在就學，經濟狀況不佳，交保後可能又陷入「不安定」的狀態。加上被告犯行重大，導致社會大眾恐慌。

嘉義地方法院裁定：被告在本裁定出爐的24小時內，必須繳交100萬元保證金，否則將無法撤銷羈押。而24小時的時間限制如過超過，交保條件就失效，就會繼續羈押於看守所。

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核稿編輯：楊士範