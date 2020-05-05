台藝大校區改建社宅爭議：「使用」不等於「經營」，何不建立起文創園區與浮洲地區的價值鏈結？

沿著大觀路從板橋往樹林方向，過了台鐵浮洲站之後有一處貌不起眼的建築群聚，是興建於民國六十年的台北紙廠舊址。台北紙廠歷經六任廠長，於民國88年結束營運。偌大的廠房在機具撤出之後賦歸寂靜，少了隆隆作響的機械生物，取而代之的則是一群敲敲打打、塗塗抹抹，各個不同專長、領域的未來藝術家們在這棟年近半百的建築之中耕耘創作。

2008年起，財政部國產局將台北紙廠無償借與國立台灣藝術大學使用，成為台藝大的第二校區「文化創意產學園區」，為台灣首例由大專院校設立及營運之文創園區。除了將部分廠房建築整建為工作室供台藝大美術學院、設計學院學生使用之外，每年並徵選美術、設計、表演藝術等不同領域之藝術家或工作室進駐。同時，媒合國內藝術及文創產業業者，提供藝大學生實習、就業管道。

然而，台藝大現任校長陳志誠4月22日於臉書驚曝，內政部營建署有意收回台北紙廠用地，規劃作為社會住宅用地。更指出教育部今年起甫委託台藝大辦理社會責任計畫，並將文創園區做為創生基地，卻旋即傳出內政部將收回第二校區的消息，引起校內外藝文、教育界人士踴躍討論。

一周後，在台藝大積極爭取之下，邀請內政部營建署參訪視察，會同周邊中小學包括華僑高中、大觀國中、中山國小等，針對台藝文創園區之發展方向討論座談，最後獲內政部承諾「以台藝大需求使用為原則」，重新檢視浮洲地區社會住宅政策方向。

陳志誠更提出「藝教社宅旗艦藍圖」的口號，期待以社宅規畫結合現有文教資源，建立新的藝文社區聚落，打造藝文教育與社宅政策雙贏的局面。至此，本事件姑且可說是圓滿落幕，然而，事件背後的發展脈絡和相關課題，仍然十分值得檢視及討論一番。

首先讓我們快速地回顧一下，台藝大的校地有多小？

根據台灣大學排名網2016年發佈的「哪間大學最擁擠？2016沙丁魚大學排行榜」，台灣藝術大學在145所大專院校中，擁擠程度[1]排行第37，國立大學中排行第二，僅次於台中科技大學。而根據台藝大的官方資料，該校校地應有9.67公頃，遠小於對面華僑高中的12公頃。

並且，這9.67公頃中有多達3.6公頃至今仍有住戶在裏頭生活，有居住地佔用校園用地的爭議，住戶及台藝大校方纏訟許久仍未有結果，實際上現可使用的校地只有6公頃。台藝大至今沒有自己的操場，體育課得去校外上，某些系所甚至沒有自己的系館。

而藝術教育及其實踐無論是展演、排練、創作都需要極大的空間資源，相對於台南藝術大學及台北藝術大學有廣大的腹地，台藝大雖然是國內藝術大學中歷史最悠久的一所，卻長年在都市的夾縫中掙扎求生。而這也是第二校區徵收一事，之所以會引起大眾關注的地方：沒有人會反對或排斥社會住宅，但為什麼偏偏是拿台藝大這個本身校地就不足的大專院校開刀呢？這難道不是柿子挑軟的吃嗎？

但是，換另一個角度來看，就算台藝大確實需要校地，內政部唐突收回台北紙廠園區固然不夠厚道，卻也不代表台藝大便從此「名正言順」的擁有台北紙廠的使用權。台北紙廠當初以「無償借用」這麼優惠的條件提供給台藝大作為第二校區使用長達10年以上，台藝大做為經營方理當也有其回饋在地、社區推廣的責任。

Photo Credit: 中央社

回顧2008年，台藝大甫成立文化創意產學園區時所發佈的新聞稿，提到該園區的願景是「以『藝術村』型態經營，打造紙廠成為一個具地方特色的藝術園區，與台藝大在行銷上進行品牌連結。藉由藝術村的遼闊空間與展售平台，加上鄰近的林家花園與板橋435藝文特區等知名景點，可以吸引假日觀光人潮，開創商機，讓藝術村成為所有素人藝術家都能夠共同學習、成長、展售、成名的『明日藝術家星光大道』。」，口號響亮、理念感人。

然而12年過去了，即便不與華山、松菸等文青集散地比較，就說其新聞稿中提到的板橋435藝文特區，板橋435無論有沒有展演，每日總都能見到鄰近親子家庭野餐、踏青。而現在的台藝大文創園區卻少有人潮駐足，辦個市集況且都還要拉到華山、西門紅樓等校外場地，就連進駐的學生團隊、藝術家工作室，也寧可把作品展演辦在一橋之隔的校本部。而每年甄選一批又一批工作室、廠商，究竟為本校學生創造多少就業管道、為國內品牌打造多少露出機會，同樣是台藝大文創園區應該攤開讓大眾檢視的重點成績之一。

作為教育業者，台藝大文創園區當然要以台藝大本校學生的使用與發展為主，但是作為一個藝文基地的經營者，如何連結在地社群打造品牌價值，同樣是個不可迴避的重要課題。而「使用」從來不等於「經營」，無論是不是無償使用這個場域，作為國內歷史最悠久的藝術大學、作為全國首創由大專院校管理經營的文創園區，理當背負社會及社區更高的期待與展望。否則校方打了再多的苦情牌，也無異於道德勒索，若不能趁此契機建立起文創園區與浮洲周邊社區的價值鏈結，即便挺過了這波，又何嘗不會再有下一波危機呢？

[1]計算方式為（建築物面積/學生人數）*60%＋（校地面積/學生人數）*40%，參見台灣大學排名網

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航