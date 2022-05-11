小馬可仕將任菲律賓總統，諾貝爾和平獎得主瑞薩：媒體危在旦夕

（中央社）菲律賓總統大選初步結果，候選人小馬可仕壓倒性領先。諾貝爾和平獎得主瑞薩說，小馬可仕選前就操控社群媒體，迴避傳統媒體監督，菲律賓媒體的未來恐怕將危在旦夕。

菲律賓9日舉行總統大選，根據選舉委員會非正式即時計票結果，目前開出逾98%選票，前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）拿下逾3100萬票，可望勝出。

大選前一天下午，菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）接受中央社專訪。她表示，這場大選對菲律賓非常重要，因為選舉結果將反映假訊息改變現實世界的力量、它如何影響選民投票行為，還有菲律賓是否將失去民主的制衡力量。

瑞薩和俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年獲頒諾貝爾和平獎。瑞薩成為首位獲得諾貝爾和平獎的菲律賓人。

瑞薩2年前曾接受中央社專訪，談到獲獎後，世人是否更關注社群媒體假訊息，並採取行動打擊假訊息，瑞薩說，現在做的遠遠不夠。

她表示，假訊息「是我們這個時代最大的挑戰。台灣了解這一點」。某些情況下，散布假訊息的行動是對抗民主國家公民的資訊戰。

瑞薩說，社群媒體、他們的商業模式及想要獲得更多利潤的趨向，與獨裁者想運用這些平台控制民意和獲得權力的意圖不謀而合，使獨裁者能對社群媒體進行「隱形的操控」。

她表示，社群媒體現在散布的謊言比事實更多且更快，這是有問題的。

瑞薩舉例，因為網軍在社群媒體散布假訊息，「現在菲律賓人相信，小馬可仕在瑞士的帳戶存在（馬可仕時期所斂聚）黃金，他一旦勝選，就會還給他們」。

針對外界批評，小馬可仕曾否認在社群媒體運用網軍散布假訊息或美化馬可仕家族形象。

Photo Credit: 中央社 瑞薩8日在新聞網站Rappler辦公室受訪表示，小馬可仕選前操控社群媒體，迴避傳統媒體監督，菲律賓媒體的未來恐怕危在旦夕。

瑞薩長期監督報導杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府掃毒戰，2年多來遭發布10次逮捕令，並有多宗案件纏身。

對於小馬可仕若入主總統府，Rappler是否可能遭關站。瑞薩說：「任何事都有可能。」

她表示：「我希望我是錯的，但諷刺的是，馬可仕家族成員36年後又重新掌權。這前所未聞。」

瑞薩說，確實兒子不必為父親的作為負責，但小馬可仕選戰期間迴避參與辯論、拒絕答覆記者難以回應的問題，甚至妖魔化媒體，這顯然不是一位開放且歡迎獨立媒體監督的領導者所為。

她表示，小馬可仕無疑認為不必仰賴傳統媒體，靠社群媒體更有助於勝選。「當你有自己的媒體時，為什麼還要回應棘手的問題？這就是現在的情況。他跟影音部落客一起活動，這更有利他宣傳。」

瑞薩說：「這不是記者所為。你需要回應棘手的問題。如果你正競選一個國家最高的職位，你必須做好準備。」但小馬可仕競選期間依賴自己的社群媒體團隊，迴避傳統媒體監督。

針對菲律賓媒體的未來，瑞薩說：「我們密切關注事態發展。我們的未來危在旦夕。」

她表示，小馬可仕當選後，「我們的工作可能變得非常困難。我們也看到一些例子，像是俄羅斯的記者只能選擇離開，或是柬埔寨，我的朋友也離開了」。

瑞薩說，無論哪種情況，民主都無法存續。因此，「這是一場爭取民主、新聞自由和我們權利的存亡之戰」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒