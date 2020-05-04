新版《東京愛的故事》新莉香挑戰神級經典

1991年改編自柴門文漫畫的《東京愛的故事》（東京ラブストーリー）一直被封為神劇，它創造了一個時代，亦代表了一個時代，讓日劇在90年代起風靡全亞洲。打個比喻，它在日劇界的經典地位，就好像《西遊記》及《紅樓夢》在中國長篇小說的地位，每次觀看都有不同的感受和反思。

事隔近30年，故事最近被翻拍成劇集，執筆之時，我已經看了兩集。時代不同了，新版與舊版完全是兩種不同的風格，有人批評新不如舊，但將新版當成是全新作品去審視，其實不算差，只是舊版粉絲不會受落，最大的因為是新版莉香沒有舊版那麼陽光可愛又有魅力。

簡單來說，《東京愛的故事》漫畫和新舊版的故事都講述一段發生在東京的四、五角戀關係。男主角「鄉下仔」永尾完治從鄉下到東京工作，在公司內認識到女主角「城市人」赤名莉香。而完治在東京有兩名同鄉好友，分別是「花花公子」三上健一與在幼稚園當老師的關口里美。暗戀里美多年的完治向她表白失敗後，莉香便「女追男」跟完治發展，而三上又跟里美一起了……是一個非常寫實的愛情故事，而不是什麼充滿FF的純愛作品。

沒有看過舊版《東京愛的故事》的觀眾，應該不會明白為何作品會被封為神劇，簡單來說有以下幾個原因。

（以下內容嚴重劇透，請注意）

第一，結局十分衝擊，原來愛情劇的男女主角可以沒有好結果。究竟完治和莉香為何最終沒有在一起，觀眾討論了三十年。隨著年齡增長，每次觀看，我都有不同的感受。以前，我會認為結局是充滿遺憾美，但現在，我又認為那是十分理性的結局，根本不用可惜。

第二，由鈴木保奈美飾演的赤名莉香活潑可愛，極之討好。莉香這個角色在當時十分前衛，是事業型女性，主動追求男生，亦有神秘一面（與部長有性關係）。她思想前衛，經典對白包括她在街上主動向完治說：「我們上床吧！」

第三，配樂與小田和正主唱的主題曲《愛情故事突然發生》（ラブ・ストーリーは突然に）充滿感染力，牽動觀眾情緒。這三十年來，每次響起音樂，觀眾都會想起又甜又苦的劇情。

我作為1991年舊版日劇的粉絲，原先抱著獵奇心態看了兩集新版劇集。演員方面，除了飾演莉香的石橋靜河與舊版鈴木保奈美的氣質相距甚遠之外，其餘幾個主要演員都意外地跟舊版差不多，演出得比我預期中好。完治仍然是樸實呆滯、三上依舊是花花公子、里美仍然是煩膠不討好，但新版莉香不同了，較為野性狂野，感覺比完治成熟得多，像姐弟戀。

故事方面，大方向劇情雖然跟舊版差不多，但細節全部都改動了，其實是好事情，讓我感受到編劇的誠意，給予新時代的感覺。而節奏方面，暫時比舊版快了一集，完治和莉香的曖昧劇情不足夠，兩人關係發展稍為欠缺說服力。雖然配樂和主題曲都大為遜色，但部份攝影角度經過精心計算，拍得很漂亮，加了一點分數。

敗筆的確在於女演員石橋靜河，她演出得比較野性，沒有鈴木保奈美的青春活潑可愛氣息，暫時來說真的不太討好，只好說她是另一風格的莉香。導演將莉香的「陰暗面」拍出來，例如與部長的關係，舊版只以對白交代。新版更加入了完治和莉香的床戲，讓莉香感覺更野性，據說更貼近原著漫畫。

通常一齣翻拍的作品是難以超越舊作，更何況舊作《東京愛的故事》是「神劇」級數。其中一個能夠減低傷害的方法，就是大幅改動劇情，減少新舊版的對比。其實，舊版日劇是大幅改動了原著漫畫故事，不知新版日劇會怎樣發展，是跟舊日劇還是跟原著漫畫呢？只有殺出新血路，才能吸引觀眾繼續追看。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex