從「豬揚變色」談感情界線：如果感情痛苦，為何不早早離開？

周揚青發布分手宣言，並抖出羅志祥在感情中不忠的事件，在這幾天鬧得沸沸揚揚。許多人抱著看戲的心態，來看這起演藝圈內的八卦。周揚青看似風光，成功讓前男友身敗名裂，但周揚青真的勝利了嗎？

從周揚青爆料的內容來看，這些事件絕對不是一夕之間發生的。我猜可能已經經歷了數個月、甚至數年。這對她來說，無疑是一件長時間的折騰，但是為什麼她不離開關係？為什麼要在最後一次爆發？我想這有可能，是她其實「離不開」這段關係。

如果要我從這件事情來討論能夠從中學習到什麼，我想，最重要的或許是如何溝通、如何劃清界線，以及如何勇敢地離開一段不適合自己的關係。

如果感情痛苦，為什麼不離開？

事實上，周揚青所遭遇的感情問題，也是許多人在感情中會遭遇的問題：明明一段關係不如自己所願，為什麼離不開？

從依附的角度來看，會陷在一段關係裡面離不開的，通常是焦慮依附型的人。焦慮依附型的人，有著較高的「不安全感」。對某些焦慮依附者來說，他們寧可有著一個伴侶作為寄託，也不要選擇單身，即便這段關係不能帶給他們幸福。

心理學上，有著一個很符合直覺的研究結果：當一個人對一段關係的不滿意度越高，就越不會對一段關係做出承諾，想當然耳，也就越容易分手。但這個研究有一個例外──焦慮依附程度越高的人，即便對關係的不滿意度越高，也不能預測他們會有較高的分手機率。

為什麼呢？這樣的現象可能源自於他們的原生家庭，或是成長的環境所影響。一個高焦慮依附的人，通常對於自己的自尊並不高，他們總會覺得自己是一個很糟糕的人，因為在他們成長的過程中，他們的依附對象無法一直給予他們安全感，使得他們必須要不斷用力地向他們的依附對象討愛，時時刻刻處在焦慮的狀態裡面。

正因為這樣，他們逐漸失去了自我，他們無法相信自己是個有能力的人。因為他們的自尊心，會一直隨著依附對象的回饋，而不斷地起伏著。而他們的依附對象，雖然會給他們回應，但他們的回饋常常是很不穩定的。譬如當一個人還是孩子的時候，他可能在捷運上跌倒而大哭，他的依附對象不但沒有安撫他，反而罵他「哭什麼哭，這有什麼好哭的？」這個孩子聽完之後，感受到依附對象對自己情感上的拒絕，反而更用力地哭，直到依附對象終於受不了，被迫安慰他們為止。

由於每一次想要得到愛，都需要花上很大的心力，使得這些孩子的自尊不斷隨著依附對象的回應忽高忽低。不但不相信自己是個有能力的人，同時又對於依附對象的回饋非常敏感，整天焦慮著自己的依附對象是否能夠關心自己。

焦慮別人的評價，讓他們離不開感情

有一些焦慮依附的孩子在長大了之後，會踏上不斷找尋親密關係的這條路，他們必須要透過「與人交往」作為「有人愛自己」的證明。但同時，他們仍然會非常在意自己的交往對象，是否能夠在乎自己的需求，並對這件事情時時刻刻充滿焦慮。

當他們的伴侶無法滿足自己的需求時，他們通常不會選擇離開關係。因為他們需要透過擁有伴侶，來證明自己是有價值的，就和小時候一樣，不斷地向伴侶討愛。他們通常會採取兩種討愛的方式，一種是不斷地對對方生氣，時不時對於對方破口大罵；另一種則是內心不斷地反芻（ruminate）自己所受的傷害，不斷地因為感情裡受的傷哭泣，卻不敢把真正的需求告訴伴侶。

對於前者而言，他們之所以會一直生氣，是因為他們擔心「伴侶如果不在意我的需求的話，就代表他不愛我，我隨時有可能會被拋棄。」所以必須要向伴侶不斷地爭取關注。而後者，則是因為「害怕把內心的需求告訴伴侶之後，會被伴侶拋棄」，因此不斷在內心裡隱忍，直到受不了而爆發為止。

善用溝通技巧劃清界線，才能停止內心的焦慮

然而，無論是不斷生氣或不斷哭泣的焦慮依附者，通常最終都沒能真正把內心的需求，用恰當的方式傳遞給對方，而以分手收場居多。

那麼，焦慮依附者到底該怎麼做呢？其實重點在於他們能不能好好溝通、劃清界線；若多次溝通不成時，能不能適時地選擇離開？

對於要如何好好溝通，婚姻心理專家約翰．高特曼（John Gottman）提出了一套有效的方式，取代不斷生氣或暗自哭泣。高特曼認為，要好好溝通，必須要在雙方冷靜下來的時候，坐下來好好談論彼此的關係，彼此輪流扮演訴說方與傾聽方。當訴說方在說話的時候，傾聽方要試著不去反駁，專注地聽；若自己有一些不同的意見，就拿起紙和筆寫下來，等到換自己擔任訴說方時，再發表自己的看法。

當輪到你擔任訴說方時，你需要的是了解（Awareness）哪些話會刺激到伴侶，並試著避免說出那些話；對對方保持寬容（Tolerance）──你不一定要接受對方的觀點，但你得接納對方。接納和接受不同的地方在於，接受是認同對方的觀點，接納則是涵容對方可以擁有自己立場的權利，而不是爭執對錯。

最後，訴說方應該把批評轉為願望與正面的需求（Transforming criticisms into wishes and positive needs），例如「你為什麼要瞞著我去做這些事情？」轉為「我希望你能告訴我，你為什麼會去做這些事呢？」

雖然很難，但你如果選擇的是「希望讓這段關係走下去」，那麼你就應該秉持著讓這段關係走下去的作法，而不是把「溝通」變成「質問」或「翻舊帳」。除非，你選擇的是要分手，而不是透過溝通讓這段關係變得更穩固。

而當你作為一個傾聽者的時候，則是要試著去理解（Understanding）對方說的內容和你理解的是否有誤？先別試著解決問題，高特曼發現，有69％的情侶都有解決不了的問題；重點是如何與問題共處，而在與問題共處之前，你得先確認對方的意思是否如你所理解的並無二致。同時，你得試著保持無防衛式的聆聽（Non-defensive listening），如果對方真的激怒到你了，你可以請對方先暫停，然後試著讓自己做幾個深呼吸，並且把你想說的話寫下來，藉此讓自己冷靜，避免直接攻擊對方。

最後，請試著同理（Empathy）對方的需求，試著想想，如果你是對方的話，是否也會有相同的感受。

當然，如果你很確定對方已經踩到你的底線了，你無法原諒對方；或是經過幾次溝通都無效，你們並沒有辦法確實解決問題，那麼請你離開這段關係，與對方劃清界線。你必須弄清楚自己想要的關係是什麼，並對自己坦誠「對方確實無法帶給你自己想要的關係」。

我知道這很難，對於一直需要依賴他人的你來說，分手確實是一件很困難的事情，你的自尊感可能會變低，你可能也會痛徹心扉。這些都是可以理解的事情，但這並不代表你什麼事情都不能做：

你可以選擇多報名自己有興趣的活動，從活動參與中的成就感，能夠提升你的自尊與自信； 你也可以選擇多認識新朋友，從中找到能夠和你平起平坐，不需要委曲求全的關係。即便只是普通朋友都沒有關係，因為你需要的是在平起平坐的關係內獲得滋養，如此才能提升你的自尊心； 如果真的很痛苦的話，可以找尋戀愛教練、心理醫生、諮商心理師、臨床心理師的協助。透過這些專業的談話，一方面能夠找尋自己不安全感的來源，以及找尋適合撫平自己不安全感的方法，另一方面，也能逐漸清晰自己想要的感情到底是什麼，同時避開不適合自己的對象。

這一段路，確實不簡單，也需要花上很多的時間去走，身為兩性心理作家的我，如今也還在走這一條路。這或許會是一輩子的功課，未來會怎麼樣，沒有人能夠說得準，但是讓自己離開痛苦的迴圈，其實是對自己的一種寬容。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航