《上醫養生法》：不吃早餐是對不起自己的身體？

文：李宇銘

一天需要吃多少餐？

有沒有想過，人為什麼要一天吃三餐？民間更流傳一句話：「早餐吃得好，午餐吃得飽，晚餐吃得少」，這句話成為了許多人的健康養生法則，可是這並不完全符合醫理。

這句話第一個重點是，認為吃早餐相當重要，要「吃得好」！當然啦，如果可以選擇，應該每一頓飯也要吃得好吧，誰會希望吃得差？要說吃得好當然人人都會贊同。可是現在已經有不少研究，證明人其實「不需要吃早餐！」例如有重磅書叫《我，不吃早餐！》（泰倫斯・基利著，商業周刊出版，二○一七年），作者是牛津臨床生化權威，詳細列出了不吃早餐的許多科學研究，指出早餐吃得好其實沒有科學根據；還有《早上斷食，九成的毛病都會消失！》（鶴見隆史著，時報出版，二○一七年）、《日本第一名醫公布錯誤飲食真相》（內海聰著，康鑑文化出版，二○一六年）等著作，也有同樣的結論，認為早上不吃早餐能治百病！

在中醫的古籍之中，沒有叫人「一定要吃早餐」。從人體之氣的規律來看，早上就好比春季陽氣初生，早上醒來時整個人的機能也是剛甦醒，人的腸胃也一樣相對較弱，這時候吃東西不容易消化。英文將早餐叫做breakfast，分拆開來就是break和fast，fasting這個詞就是斷食，早餐就是break-fast，即「中段斷食」的意思，因此早餐就如斷食過後復食一樣，就算要吃東西，都要吃得少、吃得清淡簡單，容易消化。

況且，大部分人早上醒來的時候，其實也不是真的肚餓，只是習慣吃東西而已，早上如果還要「吃得好」，不少人誤以為「好」的意思是吃得豐富，那就容易吃傷腸胃了。

再說午餐，所謂「午餐吃得飽」，只是滿足了人的心理，感覺吃飽了很舒服，大部分人也希望每一餐都能吃飽吧！中醫養生強調飲食「七分飽」，那就是「不飽」！《黃帝內經》說：「飲食自倍，腸胃乃傷」，是指吃飽容易傷腸胃，這是自古已有之戒律，如果天天午餐都吃飽，當然是違背養生法則了。

從醫理而言，正午是人體的陰陽氣血正在轉換的時間，氣從外開始轉入內，睡眠養生有「子午睡」的說法，就是說子時和午時（分別是中午和晚上的十一時到一時）人體應該休息以順應自然，因此正午的時間，就好像午夜不宜吃東西一樣，就算要吃飯也應該少吃為佳，不要讓身體氣血集中到胃腸去，干擾身體之氣自然運作。

最後「晚餐吃得少」，是相對較為合理的一句，實際上任何時間進食，也是以吃得少為佳，飲食七分飽之意。更進一步而言，晚上宜比七分飽吃得更少！

古人常言「過午不吃」、或者「入夜不吃」，太陽下山之後，人體的正氣入內而變得相對虛弱，夜間吃飯較為不容易消化，因此如果可以，能夠在日落之前吃晚飯是較佳的選擇，越是入夜就越適宜不吃或者吃得少了。古今中外有太多不同的飲食方式，並非只有「一日三餐」，有不同的飲食文化，有些地方一天一餐、一天兩餐，或者一天四五餐也有，沒有硬性規定要吃多少餐。

中國傳統的飲食方式，如果以農耕人的生活來看，大多是一天吃兩餐，有聽說過成語「饔飧不繼」嗎？這成語是指吃了上一頓就沒有下一頓飯了，形容生活十分窮困，其中的「饔」是指上午的一餐（類似早餐），「飧」是指下午的一餐（類似晚餐）。農夫工作，一般都是凌晨四∼五時起床出去工作，然後早上九∼十一時左右天熱了，就回家吃飯休息，這時間介乎於現代早餐和午餐之間，類似西方說Brunch（早午餐）的時間。而下午一餐，通常是上午煮多一點，到下午工作完畢就再吃完，一餐分兩次吃，由於古時沒有電燈照明，通常都是太陽下山之前就吃了，因此比現代都市人的晚餐要早。

這樣一天兩餐的飲食方式，時間上安排是比較符合人體氣血運行的模式，根據我《傷寒六經原意》一書的研究，人體氣血每天會升降出入表裡上下，正午時間氣血偏向上部和體表，午夜則下沉到體內下腹，而上午和下午氣血偏向集中在人體中央，是一天之中消化力較強的時間，一天上下午的時候飲食更為健康。

上醫練習35：不吃早餐

嘗試不吃早餐，看看身體感覺如何？如果早上醒來，沒有飢餓感覺，可以不吃早餐，如果沒有口渴，也不用特別喝水。有些人早上習慣喝一杯水下去，幫助排便，但如果沒有口渴就喝水，或可導致體內濕氣滯留。 如果早上醒來覺得餓，也可以先等待一下，讓自己活動和放鬆，看看過了十分鐘之後飢餓感會不會消失？因為過去習慣吃早餐，早上醒來不吃會有欲食的感覺，或許不是真實的身體需要。 如果真的肚子餓，或上午感覺疲累不夠精神，當然也可以吃早餐，但同時要注意或許是平日身體鍛煉不夠、或生活過於勞累有關。其實許多人早上不吃早餐，也沒有不適感覺！我也經常不吃早餐，除非當天上午工作較多，就會早上吃一點東西。如果吃早餐，一般選擇水果，較為容易消化。

其實許多都市人不吃早餐也是十分健康，但是因為許多人相信「早餐吃得好」這句話，反而令不吃早餐的人感到壓力，覺得不吃好像是對不起自己身體！其實吃不吃，看個人情況選擇的，不吃可以健康，真的有需要吃也沒關係。

為什麼人要一天三餐，我認為，這是因為人類增加了「工作需要」之後，尤其是工業文明之後的產物，主要是為了方便人們集中上班上學而安排的。簡單來說，就是讓你吃飽就工作讀書，累了就吃，然後繼續工作，下班再吃準備明天繼續工作。這樣一天三餐的飲食方式，某程度就是一種奴隸的生活方式！

這樣說好像很誇張，可是想深一層，大自然的動物會一天幾餐？會不會一天三餐？或許會說家中的貓狗也是一天兩餐或三餐，那是因為人類文化改變了牠們的習慣，實際上自然的動物都是「食無定時」！這是最理想的進食方式，就是順應身體的感受和需要，肚子餓就吃、不餓就不吃，並非要固定一個飲食時間，那樣才是順應人體、順應自然。這樣來看，能夠不定時吃東西，其實是一種「幸福」！因為生活不用被工作捆綁控制，可以自由選擇飲食時間，這也是為什麼要打破一天三餐並不容易，跟現代文明的工作生活方式有關，如果工作上可以允許你自由控制飲食時間，那就可以隨順身體情況飲食。

或者你會說，如果食無定時的話，我的腸胃會不舒服哦！那反映你的腸胃比較弱，甚至已經患病，屬於中醫層次或下醫層次的養生方式，這時候的確要注意飲食，如果平常習慣定時飲食，就保持過去習慣比較舒適。可是當腸胃健康了，就算沒有定時飲食，或者一段長時間斷食，腸胃也可以適應！不定時進食會導致腸胃不適，主要的原因是，過去經常飲食過飽，或者沒有做「飯水分離」一邊吃飯一邊喝水，導致腸胃變弱，胃酸分泌增多，在中醫上就是胃火過盛了，因此如果一下子不吃東西，胃火反而太過，導致不適感覺。要一下子讓這個火減弱還不容易，不妨從逐步減少每一餐的飯量，以及做飯水分離開始入手，幫助腸胃逐步調整。

相關書摘 ▶《上醫養生法》：轉念「感謝痛苦」，你就能「痛而不苦」

書籍介紹

本文摘錄自《上醫養生法：學會身體使用技巧，邁向終極健康！李宇銘醫師的養生思索與防病練習》，時報文化出版

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作者：李宇銘

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跑步時以一邊可以唱歌、聊天說話，同時不氣喘為標準。如果跑步時氣喘，那就是「缺氧，反而不能達到燃燒能量、消脂減肥的作用，在中醫上看也會導致氣血不通。

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►選擇快樂

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航