《上醫養生法》：轉念「感謝痛苦」，你就能「痛而不苦」

文：李宇銘

你可以痛而不苦

上醫練習41：感謝痛苦

生活之中遇到痛苦的時候，從正面去想，這是給我什麼樣的磨練？幫助我學習什麼？ 有情緒時首先讓自己感受痛苦，適當的宣洩情緒，可是不要讓自己停留在情緒之中，深呼吸幾口氣之後，冷靜下來，看看為什麼會牽動情緒？需要怎樣的行動？ 當自己察覺到，痛苦的發生與自己有關，接納事情發生的必然性，然後就可以感謝事情的出現，是為了幫助我們進步成長。

不抱怨是感謝痛苦的基礎，感謝痛苦是不抱怨的提升，不單是停止負面思想而已，更是積極地將痛苦轉化為正面力量！

我念大學的時候，有一次天雨路滑，因為追趕公車而滑倒，不單趕不上車，而且膝蓋破損一個深的傷口，腳踝也扭傷了走路拐行。好不容易回到宿舍休息，躺下來才感覺自己實在痛苦！這時候突然想到，就算一個人哭起來也沒用，為什麼不讓自己笑一下？然後我對自己說：「好爽啊！這個痛好刺激！哈哈哈！」說出聲讓自己放鬆下來，笑自己一頓。有趣的事情發生了，大概不到五分鐘，腿的疼痛就幾乎消失了！只剩下傷口處的疼痛。

這讓我體驗到，抓住痛苦的時候，情緒就不流通了，痛苦只會一直都在；相反的，接納自己的問題，以輕鬆愉快的心情面對，氣血就會流通，因此病苦就會快一點過去！這就是為什麼人可以「痛而不苦」，疼痛是身體的感覺，苦是內心的感受，疼痛可以導致內心覺得苦，可是這個苦也只是一種情志而已，情緒可以轉變，思想可以轉念，只要心念一轉，身體的感受也會同步變化。

除了這類具體身體的痛苦之外，人生之中也會遇到許多痛苦，例如失去自己喜歡的東西、家人、好友、愛人，這些都讓人痛苦，如何讓這些感受快一點轉變？其中關鍵點是——我們是否願意去轉變！

有一個小故事這樣說：一個孩子伸手進去瓶子裡面拿糖果，當他抓了一把糖果的時候，手腕就被瓶頸卡住了，手痛覺得拔不出來！如果你是這位孩子的媽媽，你會讓孩子怎麼做？很簡單吧！「你放開手就不痛了」。「放下執著」，就是讓人不痛苦的直接方法，可是問題是我們很多時都候抓住痛苦不放，以為這是「糖果」，很想要抓出來不能放開，到最後反而什麼都抓不到。

舉一個生活的例子，我在中學時曾經不小心弄丟了錢包，當時就覺得麻煩了！身分證不見了，怎麼辦？過了幾分鐘，我確認錢包無法找回來之後，我就想著，既然無法挽救這問題了，為什麼要不開心？為什麼不可以現在就直接開心起來？然後我就想錢包不見了有什麼好處？可以買一個新的錢包多好！也可以更換一張新的身分證，一切都可以重新選擇。如果你不見了錢包、手機的時候，你會用什麼樣的態度去面對？

以上的看法已經是基本層次了，我曾經聽一朋友說不見了錢包，如果是被偷了，比丟進去水溝更好！因為起碼錢是到了有需要的人手上。這種想法真是太積極了，首先不會被賊人偷東西就是「錯」的觀念去綁住自己，抱怨對方就在傷害自己，反而能夠站在對方的角度去了解賊人的需要。其實東西不見了就是不見了吧，如果這個時候生氣，只是「將別人的錯來懲罰自己」，那又對自己有什麼好處？

這類「轉念」的正面思考方式，需要「從小鍛煉」！這個「小」首先是指小時候，如果在小孩成長過程，父母就教育孩子如此思考，小孩長大後抗逆能力自然更高。而更重要的是從「小事情」開始訓練，比如你不小心丟了十塊錢，你是否覺得難過？或者只有一點點，但一般都很快忘記。但是如果不是十塊錢，是一百、一千、一萬，甚至是一百萬被騙了，輸掉了你所有的資產？當我們經過這「心」的容量訓練，那就會慢慢形成處變不驚，遇到風浪也勇於向前的情操。

當我們真的為自己生命負上全責，不再怨天尤人，明白所有一切的事情發生在自己身上是有原因的，才會逐漸從內心生起感恩，感謝痛苦、感謝傷害你的人、感謝你的敵人、感恩苦難磨練……因為這一切，都是來幫助你成長。就好像孟子所說的一段話：

「故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能……然後知生於憂患而死於安樂也。」——《孟子・告子下》

這段文字相信大家都熟悉，生命之中承受各種身心痛苦，也是上天給你的訓練、考驗！目的是為了提升你的能力，幫助你日後勝任各種挑戰。這樣說好像有點命定論，認為上天要「整你」、「玩弄你」，就算從信仰的角度看，上帝給人有自由意志，祂也不會給你做不到的任務，是因為你也希望完成這使命，上帝才會給你面對這些困難。所謂「能力愈大，責任愈大」，是因為你有這個能力，你才會得到這些挑戰！

俗話說：「小病是福」，其實「大病更是大福」，我在《向癒》一書之中提到這個觀念，「向癒」一詞的含義，生病的目的都是為了康復，生病就是「邁向療癒」的過程，大病更是希望你可以絕境求生，為自己生命做更大的改變。

生命之中的一切痛苦也有背後的含義，是為了準備未來的挑戰，只是或許當下我們未能明白原因，要到面對更大挑戰時才能明白其意義。孟子那段話最後說「生於憂患，而死於安樂」，正是本書之中提到的上醫養生精神，為什麼要在沒有生病的時候接受鍛煉挑戰？正是為了自己身心更加強壯健康，為了未來做更好的準備，如果只是貪圖離開痛苦讓自己安逸舒適，其實只是逃避問題，問題始終會接踵而來。既然如此，即使面對痛苦，我們可以嘗試欣然接納，這就好像運動鍛煉一樣，過程雖然辛苦，但也是一種「爽快」的感覺吧！

相關書摘 ▶《上醫養生法》：不吃早餐是對不起自己的身體？

書籍介紹

本文摘錄自《上醫養生法：學會身體使用技巧，邁向終極健康！李宇銘醫師的養生思索與防病練習》，時報文化出版

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作者：李宇銘

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認識50個使用身體、提升自癒力的好方法！

很多疾病的發生和蔓延，皆因為用錯了身體！

上醫養生之道，細細解構身體使用技巧，讓身心靈一體同養。

【一起實踐上醫養生方！】

►走路步姿

走路並非足跟先著地，走路時以整個足掌一起著地，更好的是前足掌先著地、但很快整個足部一起著地（實際上整個足掌幾乎同時著地）。

►超慢跑，跑起來

跑步時以一邊可以唱歌、聊天說話，同時不氣喘為標準。如果跑步時氣喘，那就是「缺氧，反而不能達到燃燒能量、消脂減肥的作用，在中醫上看也會導致氣血不通。

►自製營養撈飯

「撈」即是攪拌。煮飯時用2、3種穀類和豆類，盡量吃全榖類，如糙米飯、紅米、藜麥等；豆類入門可用米豆、綠豆跟米一起直接放水煮，其他豆則要分開煮。煮熟之後加上優質的油，趁熱拌勻。

►喝水不當導致濕氣重

水也需要被「消化」才能吸收！喝水過程稍微咀嚼，或將水在口中漱口，那樣更加解渴和容易消化。

►選擇快樂

有負面情緒時，讓自己嘗試笑起來，先是微笑，繼而是大笑，將聲音笑出來，持續笑幾分鐘，可以很快地轉換情緒。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航