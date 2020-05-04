含蓄的東亞人，讓我擁抱你

臉書近日增添一個擁抱的按鈕，讓用戶除了讚好、表示傷感和生氣外，也可隔空送上一抱，實在是隔離和限足下的及時雨。

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東亞人普遍沒有擁抱的文化。過時過節互相拜候，又或是在機場送別親人朋友，除非是愛侶的關係，否則連身體接觸都欠奉，有時甚至只輕拍一下肩膀和身軀，然後就在禁區的那道屏障前目送對方的身影告別。所以有人說香港的感染數字偏低，其中一個原因是香港人不愛身體接觸，不要說擁抱，平常見面手也不多握，因此能在肺炎橫行中倖免於難。

讀大學時首次來德國交流，記得有次德文課，老師問班中的亞洲同學，他們的父母有沒有擁抱過他們。一位來自上海的同學答道從來沒有。老師就說：「這是真的嗎？亞洲的父母真的從不擁抱他們的孩子？」上海男生露出堅定的眼神，淡然的說：「真的，我們的文化內父母不會擁抱子女」。然後班中的歐美同學都竊竊私語，覺得亞洲人真奇怪，父母是否都不愛自己的子女。這些歐美的同學，都沒有甚麼與東亞人接觸的機會，這一問一答，是他們對東亞文化的首度接觸。然後這些歐美同學都驚覺，在德國的東亞人與他們打招呼時相擁，原來心裏面有這樣多的掙扎。正如要一個從來沒有游過泳的二十歲年輕人馬上跳進水裏，不論水有多淺，他的內心都一定顛簸不定，就如面對滾滾長波一樣。

東亞人和華人不喜抱擁，但物以罕為貴，真正肯擁抱你的朋友，是真心的知己。正如英國人一天到晚愛說「sorry」和「thank you」，有調查說英國人平均一天最少會說八次「sorry」。但許多人其實都把這兩句當成口頭禪，就如華人問人吃了飯沒有，並不真正表示歉意和謝意。相反，華人文化說「大恩不言謝」，所以每句真心感謝的重量，會比不少英國人來得高。

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在歐洲生活久了的東亞人，暑假回家度假，有時很想給父母來個擁抱，卻又怕尷尬。特別是在寄住家庭生活過的，每早出門時都有這個家庭親切的擁抱，慢慢變成生活的一部分。有一年聖誕，寄住家庭的夫婦在飯桌上與你閒聊，問道：「你掛念香港嗎？我肯定你的父母一定很掛念你，恨不得馬上把你一擁入懷。」你有點難為情，心想其實父母一輩子都沒有擁抱過你，甚至連鼓勵你的說話都沒講過出口，只是不斷叫你努力讀書，找份穩定的工作，不要讀藝術，因為沒前途。後來你出了國讀藝術，你哥告訴你父母每晚都努力學習使用智能電話，目的就是想無時無刻都與你聯絡。你才知道他們著緊你，卻不懂如何表達。然後那一夜，你二十多年來第一次夢見擁著父母，他們流下眼淚，說他們捨不得你離開香港。

抱與不抱，含羞的東亞人總難抉擇。但臉書上的抱抱可以彌補這方面的缺憾。從今天起，快快按進你父母的帳戶，給他們一個擁抱吧。

本文獲授權轉載，內文由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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