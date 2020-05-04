英籍警官陶輝（Rupert Dover）的醜聞繼續發酵。這位在八十年代英治時期來港的警官，被傳媒發現涉嫌非法居住牌照屋以及經營生意沒有申報。其妻亦涉嫌將《蘋果》負責報道的採訪主任照片刊上自己的臉書帳號，有違反《蘋果》去年申請法庭禁制令之虞，也令人慨嘆今天的香港警隊是否可為所欲為。

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像 香港警官陶輝（Rupert Dover）

陶輝一名來自他姓氏Dover的廣東話近音，相信是警務處為他起的中文姓名。Dover是常見英國姓氏，字源是凱爾特語「dubros」一字，意思是「河流」。英國南部肯特郡的多佛（Dover），名稱正來自這字。英國在公元前700多年至約公元40年，一直都由凱爾特人聚居，而當地地名亦有不少凱爾特語的痕跡。後來羅馬人和日耳曼人入侵英國，凱爾特文化也慢慢被拉丁和日耳曼文化取代。但今天的威爾斯語和愛爾蘭語，仍是凱爾特語的後代，與來自日耳曼語系的英文截然不同。這些歷史知識，相信來港前在大學修讀考古學的陶助理處長十分清楚。而Dover這姓氏，源自這條位於肯特的河流，也是多佛這城市名字的來源，後來也成了這附近居民的姓氏。陶輝的祖先，可能來自這對岸是法國的沿海市鎮。

而在德國，亦有一條同樣來自凱爾特語「dubros」一字的河流，那是位於北巴伐利亞和接連巴登符滕堡的Tauber，中文書刊普遍譯為陶伯河。這條全長130公里的河流一直流入緬恩河（Main）。凱爾特人在公元前800年定居北巴伐利亞的法蘭克，也是該地有紀錄的第一批居民。雖然後來雖然後來被來自北方的日耳曼人同化和取代，但凱爾特語的地名亦進入德語。

Photo Credit: Polizei Hessen 德國黑森州警官Thomas Tauber

「Dubros」在德語變成「Tauber」。陶伯河旁邊最為人熟悉的城市，必定是風光如畫的羅滕堡（Rothenburg ob der Tauber），「ob der Tauber」就是「在陶伯河上」之意。而 Tauber 亦是德國姓氏，認識一位來自法蘭克地區的德國女生是這個姓的。她父母經營一家以他們姓氏為名的肉食店。雖然有說這個姓氏的起源，可能是來自「taub」這個形容詞，即是「聾人」。

Dover和Tauber，前者是英語，後者是德語，但都是同源，只是後來英國人和德國人用了不同的讀音和拼法。這字也見證了凱爾特人在歐洲的歷史足跡。而香港的警官Dover和Tauber河，巧合地都姓「陶」，也是歷史上奇趣的一筆了。

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