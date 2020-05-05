疫情衝擊下，台灣觀光業更該重新思考如何「永續」

文：魏兆廷（曾當過老師幾年，後來踏入旅遊業，參與執行許多在地的小旅行，設計超過100場台灣島內小旅行與擔任超過200個社區旅行設計顧問，為台灣商業小旅行之研發與執行者，目前正在島內散步擔任共同創辦人，希望讓大家重新看見台灣的文化價值，當我們討論台灣，都能帶著正面的微笑與驕傲。目前也是綠學院的綠色帶路人）

在這一波新冠肺炎疫情中，受創最重的產業之一就是旅行業，在原本陸客大量減少的情境下，疫情更是讓整個產業雪上加霜。不少大型旅行社、飯店開啟了所謂的深蹲、數位轉型，但縱觀目前不論是政府補助的教育方案、產業界內部對員工的培育，雖然角度與層面多元，但依然缺乏現今旅行業最大的困境：永續性。

從士林夜市逛到墾丁夜市，全台灣的夜市都賣同樣的東西

鹽酥雞雖沒什麼不好，但是天天吃你不膩嗎？

台灣雖然地小人稠，但擁有豐富的文化與地貌景觀，這些年卻總是出現爆紅景點、走到哪裡都賣相同東西的觀光老街，大量湧入的遊客造成短期的經濟消費是沒錯，但是人是喜新厭舊的動物，覺得逛來逛去都是同樣的東西，無聊了，說不去就不去了，如果還要加上環境與垃圾問題，台灣觀光真的是非常脆弱，容易受到各種環境因素影響。

疫情讓人流減少，而觀光最依賴的莫過於龐大的人潮，但從另一個層面思考，倘若觀光有各個產品各自的定位，吸引各自的族群，本身已能將人潮分散、模式分散，相對各個地方、各種路線、各種產品類型的人潮也減少分散，雖少了短期的單一爆炸收入，卻換得更長遠的穩定。舉例來說，從事在地農事的小農，除了可以依賴觀光帶來人潮參與體驗、購買農產，亦可透過線上銷售農產，或將經驗知識轉化為線上課程，讓都市中的人也能在城市中找到滿足自己種菜的可能。

旅行業，最需要做到永續思考

文化的養成需要幾百年，而觀光正是其文化內涵與深度的體現。

簡單的邏輯：不把雞蛋放在同一個籃子裡。觀光業者對於在地文化、生態的理解與掌握應該不只是廣度，也包括深度，疫情只是一種環境因素與衝擊，但現在的社會快速轉變，明年有可能會有其他因素的影響，如果每一年都因為各種影響而伸手拿補助，求生路，動員大家自家消費，那觀光業乾脆成為非營利組織好了！

所謂的永續旅行，其實也就是讓各種風險的可能性被分散、被降低，若一個景點只能依賴單一文化景觀、建築或是特色，風險就會提高（例如因為一個地震導致文化景觀被破壞）。若是同時將在地文化景觀的內涵延伸到在地人們的生活記憶如飲食、服裝等等，那可以呈現的故事與旅行產品內容就能夠更多元。

Photo Credit: 中央社

我提出的解法不一定能讓你的觀光生意抵擋像疫情這樣的大型衝擊，但若不開始反省及行動，即使能活過今年，明年、後年隨著氣候變遷與環境變化越來越大，挑戰也將會升級。新冠肺炎加速了產業的淘汰賽，替我們終結了觀光炒短線的心態，旅行業真正的轉型正要開始！

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航