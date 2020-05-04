肌肉記憶：每項技能，必須勤奮練習

肌肉記憶（muscle memory），等同肌動學習（motor Learning），意思是指透過不斷重複動作以讓它進入記憶當中。當特定動作隨著時間重複進行時，它將會創建長期的肌肉記憶，最終讓動作可在幾乎無需意識的狀態下完成。這個過程可減少在進行動作時對注意力的需求，並使動作在記憶系統內實現最高的執行效率。許多日常活動中，也會發現肌肉記憶的例子，它們的共通點均是隨著練習而可獲得改善及自動化的動作，譬如是踩單車、以電腦輸入法打字、輸入密碼、演奏樂器、武術和跳舞等等。

以演奏樂器為例，精細的肌動技能（fine motor skills） 非常關鍵。如吹奏單簧管時，需依賴肌肉記憶，以特殊的舌頭動作來把空氣吹入樂器來幫助產生不同效果。而音樂表演中，手指動作類的行為非常複雜，需要運用到許多相互連接的神經網絡，讓信息跨過各個大腦區域進行傳輸。

學者舉出彈奏鋼琴的例子，指彈琴需要利用雙手手指同步運動，只有經過多年的雙手訓練才能使兩隻手互相協調，這種訓練是屬於大腦運動領域的適應。學者亦發現，專業鋼琴家所使用的運動網絡比業餘人士少許多。這便是因長期訓練而使肌動系統效率提高的證明。這意味著，不夠訓練的鋼琴家必須投入更多的神經元活動，才能獲得與專業人士相同的演奏水平。這便是為甚麼彈奏難度較高又不夠熟練的樂章時會比較吃力，也說明了習琴多年的手指訓練和經驗，有助於形成良好的音樂記憶與演奏能力。

另外，當鋼琴演奏者聽到練習過並熟練的樂章時，會不由自主地觸發大腦對於指法的記憶，這表示音樂知覺和手指活動之間的連結。總體而言，長期的精細肌肉音樂訓練可令彈奏複雜樂章變得輕鬆，不必自覺地控制每個精細動作，讓演奏者預留空間抱注意力集中在其他音色修飾等方面，使演奏更為完美。

這說明到每項技能，必須勤奮練習才能達致熟能生巧的階段。除了彈鋼琴以外，有其他技能的高手可以分享一下動作熟練的體驗嗎？

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文稍作修改，題目由編輯所擬，原文請看此。

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