新增1名境外移入個案，居家隔離結束後、採檢4次才確診陽性

今（4）日台灣新增一名境外移入個案，該名個案曾跟確診者同班機，居家檢疫結束後3天，才通報有症狀，至今共採檢了4次，5月2日才確定確診。此外，磐石艦已經在昨天解除隔離，指揮中心統計，我國磐石艦疫情侵襲率遠低於其他國家染疫的艦隊，應該與國人習慣戴口罩、艦隊上有進行隔離措施有關。

新增一名境外移入，居家隔離結束檢驗4次才確診

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例境外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）病例（案437），為30多歲女性。

案437在1月30日至美國就學，4月9日入境時無症狀，居家檢疫期間因同班機旅客確診（案383，案437與案383在飛機上座位相差一排），於4月11日改列為居家隔離對象。

指揮中心表示，案437居家隔離期間僅在4月15日出現流鼻水症狀，認為是過敏而未通報，個案4月24日隔離期滿後，於4月27日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，由衛生單位安排就醫採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，於4月30日收治於負壓隔離病房，為求慎重，分別於4月30日、5月1日及2日採檢送驗，於今日確診；個案目前無症狀，住院隔離中。

也有記者詢問，為何此案4月27日檢驗為弱陽姓後，沒有立即宣布確診？莊人祥表示，27日檢驗結果雖在臨界值間、不太確定，但30日確定為若陽性後就收治住院，後續的3次採檢中，4月30日、5月1日都是陰性，5月2日才是陽性。

莊人祥表示，案437在25日解除隔離，到27日聯繫衛生單位中間，都是自己在家或是自己開車，除了去買東西的時候，沒有接觸到其他人，買東西時也有戴口罩。

這次的確診個案，在居家隔離結束後，才表示有症狀、就醫確診。陳時中強調，日前已宣布居家檢疫／隔離對象於解除隔離後，仍需自主健康管理7天，為加強掌握其自主健康管理期間的健康情形，將透過雙向簡訊關懷提醒，如有疑似症狀可透過簡訊通報。

磐石艦侵襲率9%，低於法國戴高樂號、美國羅斯福號

指揮中心今日表示，本次敦睦遠航支隊確定病例與極可能病例仍僅限於磐石艦。以磐石艦確定病例艙間分布來看，並無特別時間與空間群聚現象，推測是因船艦空間狹小、人員活動密切接觸造成病毒傳播。

指揮中心表示，磐石艦上共377人，本次疫情病例數35人，侵襲率約9%，相較他國海軍艦隊如法國戴高樂號（侵襲率52%）、美國羅斯福號（侵襲率24%)為低，疫情規模較小，推測是因磐石艦上推行戴口罩、發燒者進行隔離等相關防治措施有關。

另外，指揮中心已為敦睦艦隊全體進行血清抗體採檢，有記者詢問採檢結果。專家小組召集人張上淳說，血清抗體採檢因為分由3個實驗室執行，3個實驗室出爐的結果有些差異，有些已經有比較肯定的答案，但有些可能是偽陰性，需要更謹慎地判斷，因此必須在間隔兩個星期後二次檢驗，整體結果還需要等一段時間。

國防部發言人少將史順文表示，事件發生後，國防部針對做了更明確的指令，未來，只要發生疑似個案，先隔離、再回報，並評估是否上岸，若需要上岸採檢，近距離可以用飛機載就用飛機載，真的不行才終止任務。

疫情詐騙，指揮中心呼籲：不會用email發送確診通知

指揮中心今4日表示，近期接獲民眾陸續反映，收到以疾病管制署名義發送，主旨為「台湾疾病預防控制中心的最终通知」的電子郵件，以簡體字呈現「您所在地區有3例確診的COVID-19病例，其中一名患者在過去14天中將您列為她的身體接觸者之一……」等內容，並有附加檔案。

指揮中心呼籲，疾管署並不會以郵件通知進行武漢肺炎相關檢測，請民眾勿開啟此類信件、點擊信件內連結或附件，以確保個人資訊安全。

另外，有記者提問，台灣社區出現過好幾波無症狀感染者，為何能守住疫情，沒有造成大規模感染？

張上淳表示，有幾個可能的原因，第一是感染者身體上帶的病毒量是多還少。第二，感染者行為如何、症狀如何也會影響，雖然無症狀感染者病毒量不見得很低，但是沒有咳嗽、沒有打噴嚏，飛沫噴濺的機會變少，傳播機會就相對減少。

張上淳表示，另外，感染者的活動形式、活動範圍也會影響，比如國外大規模人群聚集、比如韓國或新加坡教會聚集，就會影響傳播的範圍。此外，就是個人衛生習慣的問題，相較於歐美，台灣很習慣戴口罩，而戴口罩有可以減少觸摸口鼻的機會，加上一直強調勤洗手的觀念。這大概是台灣沒有發生嚴重大規模傳播的原因。

指揮中心表示，全球累計354萬2687例確診，分布於186個國家／地區；病例數排名前5如下：

美國117萬5505例

西班牙21萬7466例

義大利21萬717例

法國20萬2054例

英國18萬6599例

而全球病例中，有24萬7066例死亡，死亡人數排名前5如下：

美國6萬8277例

義大利2萬8884例

英國2萬8446例

西班牙2萬5264例

法國2萬4895例

核稿編輯：楊士範