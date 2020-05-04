報導馬來西亞突擊搜捕無證移民，南華早報記者在世界新聞自由日遭警方傳喚

就在「世界新聞自由日」５月3日當天，《南華早報》駐馬來西亞記者塔絲妮（Tashny Sukumaran）在推特上揭露一則壞消息——她因報導馬來西亞警方等執法隊伍，1日時在吉隆坡大逮捕數百名無證移民，而遭警方傳喚於6日錄供。

「世界新聞自由日快樂！」塔絲妮推文說，「根據馬來西亞皇家警察隊（PDRM），我將會被依《刑事法》第504條文和《通訊與多媒體法》第233條文調查。」據《malaymail》報導，前者罪名是「蓄意侮辱意圖破壞公眾和平」，後者則是「不當使用網路服務或設施」。

Happy World Press Freedom Day!



I have been summoned to Bukit Aman this Wednesday for questioning over my reporting of the immigration raid on the downtown KL red zone on #MayDay. — Tashny Sukumaran (@tashny) May 3, 2020

通訊及多媒體部長賽夫丁阿都拉（Saifuddin Abdullah）3日在推特表示，他已指示馬來西亞通訊與多媒體委員會（MCMC）停止對付有關記者，「我可能不喜歡你的作品，但我會捍衛你書寫的權利。」賽夫丁阿都拉說。塔絲妮則回應，「我的職責恐怕不是寫些政府會喜歡的東西。」她也點出，「我欣賞你的表態，不過這沒有改變我仍然被警方騷擾的事實。」

《malaymail》報導，警方3日時在記者會上坦承他們正在調查此案，武吉阿曼刑事調查局（Bukit Aman CID）總監Comm Datuk Huzir Mohamed說，「我們已經開啟相關調查。」

民主行動黨居鑾區國會議員黃書琪3日時撰文指出，在希盟執政後，馬來西亞在世界新聞自由指數排行榜上持續攀升，2020年時較去年進步23名，排名第101名。然而，國陣政府卻在新聞自由上走回頭路，「如果政府繼續這樣騷擾記者，媒體又怎可能有勇氣報導真相？」

勞工節的大搜捕

「非法」的身分，常常使無證移民們憂心配合受檢會遭捕，馬來西亞政府曾一度保證不會逮捕且讓無證移民免費接受檢測，希望卸除這層擔憂。不過，《中央廣播電台》報導，馬來西亞境內有大約200萬名獲登記的外籍移工，但當局估計，還有更多沒有合法文件的移民，當局為了疫情擴散，正在圍捕沒有身份證明文件的移民。

塔絲妮與另一名記者 Bhavan Jaipragas這篇刊登在《南華早報》的報導指出，馬來西亞1日宣布即將於4日放寬限行令之際，卻在當天一早，警方、移民局等單位出動300名執法人員，於吉隆坡印度清真寺（Masjid India）一帶，限行令規範人員不得進出的加限區（EMCO，Enhanced Movement Control Order）中，突擊搜捕住著許多外籍勞工的三棟建築物。

I received this video from an NGO worker today, who got it from a resident. The raid apparently lasted just a couple hours. Unsure how many people were arrested. pic.twitter.com/3nHqYm1u8i — Tashny Sukumaran (@tashny) May 3, 2020

報導中採訪了目擊的工人，以及關心此事的非政府組織。難民避難所 （RFTR）創辦人Heidy Quah表示，有小孩和來自緬甸的難民被捕。另外，也有倡議者批評這項「突擊」搜捕，明明政府才剛保證無證移民可以在免於非法身分曝光的危險下，接受檢測。

《當今大馬》報導，全國總警長警長阿都哈密（Abdul Hamid Bador）2日證實了這個突擊行動，並解釋此舉是為了避免無證移民逃離加限區範圍。此舉引來批評，2日有62個非政府組織聯合發布聲明，譴責馬來西亞政府應鼓勵無證移民主動檢測，而非逮捕與嚇阻。

馬來西亞國防高級部長依斯邁沙比里則稱，1日被捕的586名無證移民接受檢測後，均無感染。他認為，批評者反而應該要感謝政府的防止疫情傳播的這項行動。

延伸閱讀：

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒



