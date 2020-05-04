錢櫃5大消防設備全關釀災，立委要求「比照長照養護機構」強制娛樂場所連線通報

台北市錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成6死多傷慘劇。今（4）日內政部到立法院進行消防安檢專案報告，包括高嘉瑜、賴香伶、張育美等跨黨派立委都提出，應修法要求營業空間設置「自動通報」和119連線設備，確保設備「不會被關掉」；對此內政部長徐國勇表示「可以研議」。而台北市長柯文哲也在市議會備詢時表示，台北市將提出相關修法來處理此問題。

立委要求「比照長照養護機構」強制連線通報，徐國勇：恐成「狼來了」

這次錢櫃發生火災，事後調查發現，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等五大消防設備全都處於關閉狀態，甚至傳出已經關閉超過1個月。許多在現場唱歌的民眾都是「自己發現」或是被其他包廂的客人提醒才發現失火，導致時間過晚，難以順利逃出火場，最後釀成悲劇。

今日多名立委質詢內政部時就指出此問題，要求內政部進行制度改善。國民檔立委張育美就說，針對故意關閉火災警報器與通報系統等警報設備等行為，目前沒有罰則，僅能限期改善，而且限期未改善，罰則也不高，她表示將會提案修法，增訂初犯處以50萬元以下的行政罰鍰，如果3年內被查獲再犯者，就必須處理刑罰1年以下有期徒刑等罰則。

另外張育美的修法版本也增訂《吹哨者條款》，考量關閉火災警報器等皆為內部人行為，外人難以探究，因此以獎勵內部人舉發。民眾黨立委高虹安也在稍早的記者會上表示，檢查或稽查時都沒問題，但政府不可能24小時都緊盯著各個營業場所，所以鼓勵內部舉發很重要。

民進黨立委高嘉瑜則在質詢時指出，現在的問題就在業者面對檢查時可能沒問題，但檢查完又自己把設備系統關閉，而政府根本抓不到。目前包括長照機構、療養院、醫療院所等，都有跟119做「火災通報即時連線」，針對封閉型的娛樂場所，是否也應該比照辦理？民眾黨立委賴香伶也表示，現在長照機構就已經能做到即時連線，應該針對一定規模，例如300平方公尺以上的公眾場所，強制落實119火災通報系統連線，遠端24小時方式監控業者。

不過徐國勇表示，要這樣做必須評估處理量能的問題，其實像美國、日本等先進國家，也都並未針對所有場所全面做強制連線通報。以過去經驗來看，很容易發生系統誤報，導致變成「狼來了」效應。現在針對長照養護機構有強制連線，是因為要保護行動不變的弱勢，至於這些封閉的公共空間是否也要列入，內政部還要再評估。

《風傳媒》報導，今天早上在台北市議會接受質詢的台北市長柯文哲則表示，這次錢櫃火警的原因主要是錢櫃違法，包含擅自關閉消防系統設備，以及施工造成防火區劃破壞。北市將提出修改《台北市火災預防自治條例》，未來面積300平方公尺以上的電影院、歌廳、舞廳、MTV、KTV等場所，應設置可自動通報119功能設備，確保受信總機不關掉，這在下個會期會送進議會。

立委爆「台北地下街」也安檢不合格

另外民進黨立委沈發惠也在今天質詢時指出，台北市有4處包括停車場、小吃店、餐飲店等違反消防設備規定，而「台北市地下街」也在列。不合格項目從2019年10月29日、12月3日、2020年3月3日，總共3次的消防安檢中，台北地下街的室內排煙設備、特別安全梯進風排煙設備不合格均未改善，第3次檢查還新增了火警自動警報設備的不合格。

沈發惠表示，台北地下街每天的進出人潮比這次失火的錢櫃還要多，「像這樣的重大不合格，在出入口明顯處都要張貼公告，提醒大家，有做嗎？哪裡有貼？錢櫃有違規，就應該要貼出來公告，不是嗎？」

徐國勇回應，地下街逃生確實比較困難，不合格的問體的確很嚴重，會要求台北市政府、消防局徹底執行，檢查、要求改善職權，是在地方政府，內政部會要求台北市消防局按照法定規定落實、要求改善。

罰款不夠高、沒有立即處罰，立委們要修法

不過根據目前《消防法》第37條，不論是嚴重違規、一般違規、輕微違規，改善期限都是30天，沈發惠認為不太合理。徐國勇則回應，這個會來檢討，如果嚴重違規的話，那應該時間要更短一點，因為危險性更高就要立即處理。

另外包括時代力量立委邱顯智、沈發惠也都提及，消防安檢不合格的違規，消防局可以逕行裁罰，但依《消防法》規定，要求業者其限期改善，若複查還是不合格，或是逾期未改善的話，可開罰最高額度新台幣5萬元，目前看到很多違法，罰款平均不到2萬元，根本「不痛不癢」。對此徐國勇表示，的確有些KTV比較大的包廂一個晚上包廂費就要2、3萬以上，罰款確實太低，會來檢討如何修改

民眾黨黨團也表示要提出修法，針對現行《消防法》第40條：「違反第13條規定，經通知限期改善，逾期不改善者，處其管理權人新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰，並得予以30日以下之停業或停止其使用之處分。」刪除「經通知限期改善，逾期不改善再進行裁處」程序，修正為「直接處罰後限期改善」，並得連續處罰，並酌予提高罰緩金額，以督促管理權人正視施工中的安全措施。

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核稿編輯：楊士範