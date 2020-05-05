政府查封欠稅欠費人民的財產，真能解決問題嗎？

文：張雅平（國際人權志工）

基隆貧工陳青旭積欠1.8萬元交通罰鍰未繳，一家三代賴以為生的住家遭行政執行官強制拍賣一案，歷經台灣權威財經刑法學者陳志龍教授的團隊聲援與實地調查了解案情，發現地處高級地段的陳宅偷偷被法拍，案情不單純，而於4月14日依《行政執行法》第9條之規定，遞交異議聲明。

剛開始宜蘭分署對外宣稱，雖然查封當天陳青旭家人都不在，但有鄰居許益軒簽名，並非違法查封。但之後陳教授在汐止找到許益軒，他是台住不動產估價師事務所的助理。也就是說查封當天，認識陳家的里長、鄰長、鄰居沒有人被通知要到現場，陳家也未貼封條，所以陳青旭完全不知住家已遭強制查封。若依《強制執行法》第48條第2項規定：「查封時，如債務人不在場，應命其家屬或鄰右之有辨別事理能力者到場」，本案已屬違法查封。

台中地方檢察署檢察官、靜宜大學法律系兼任教授洪志明投書「蘋評理」，表示《行政執行法》第26條準用《強制執行法》第50條、第113條禁止超額查封，本件陳男欠款不足2萬元，查封拍賣義務人價值250萬元之不動產，除違反比例原則外，亦屬超額查封。甚至真理大學法律系副教授吳景欽及知名人權大律師蘇友辰，也都相繼投書媒體點出本案諸多違法之處。

法界人士的聲援讓本案喊停，宜蘭行政執行署同意暫緩點交，監察院也開始介入調查，許多人看好本案有機會撤銷，還人民一個公道。未料28日該署竟對媒體表示，認為異議無理由，並加註執行命令均為合法送達，且陳男始終知情房屋遭拍賣一事。但具體事實卻是，陳青旭的房子已被法拍後，他卻在月前花了3到4萬元裝修房子。試問：若他知情已被法拍，怎會去裝修房子？

欠政府1.8萬，查封250萬的房子合理嗎？

長期以來行政執行官慣用查封來逼繳欠稅欠費，義務人一般看到封條會馬上籌錢結案，所以很多人指責陳青旭遲遲不繳，是他自己有錯。但查封房子是2018年的事，陳青旭若2年前看到封條卻選擇積欠1.8萬讓房子法拍，顯然不合理。反倒是撿資源回收貼補家用的老母，因為不識字看不懂這些事，也沒有跟長年在外打工的陳青旭說，加上執行官查封卻沒貼封條，導致他完全不知情，比較接近事實真相。

示意圖，非文中當事人 | Photo Credit: 中央社

延伸來看，令人憂心的是，受到疫情衝擊下的經濟蕭條，讓手邊錢不夠付欠稅欠費的情形會越來越頻繁。尤其像陳青旭這樣交通違規受罰的人一年比一年多，罰鍰金額也年年增加，若此案真的就這樣違法變合法，相信每一位有車的民眾就要擔心會不會步入陳青旭的後塵了。

就法務部的統計資料顯示，2001-2010年的罰鍰新收案件數，以道路交通管理處罰條例居冠，占所有罰鍰案件之73.9%。而全國各行政執行分署2001-2016年6月底，總計新收行政執行案件7961萬件，其中罰鍰案件2688萬件居大宗，且年成長率最高。從這些數據來看，不得不令人懷疑是台灣的駕駛或騎士越來越不守規矩？還是國家對交通罰越來越不合理？

查封生財工具，要民眾如何還政府錢？

更值得注意的是，新竹行政執行分署一個研究報告，結論表示拍賣不動產來取得罰鍰，勞官傷財，是沒有實益的作法。但為何這麼多案件還是這樣執行？監察院2013年一項調查報告，直指法拍業務分案作業違背規定，對民眾不動產估價草率、偏低，且有書記官插股，共當「法拍蟑螂」分取不法利益等情事。

很明顯地，台灣奇特的法拍蟑螂文化，默默促成欠稅欠費送強制執行發生嚴重的超額查封及拍賣的問題。《行動法庭》節目也曾針對本案的超額查封及拍賣，邀請專家學者與談，林更穎律師舉例一棟房子金額已足夠還款，卻查封二棟房子，這種狀況叫做超額查封。

Photo Credit: 中央社

但奇怪的是，2018年一家遊覽車公司因生意清淡，沒錢繳納積欠的燃料稅100萬，7輛遊覽車卻全部被查封，其中包括一輛超過百萬的全新遊覽車，這不就是所謂的超額查封嗎？而且執行官扣住所有的車，明顯就是不讓該公司做生意，完全沒考量百姓的工作權。日前因為居家檢疫違規罰鍰100萬，竟遭查封9筆土地，這些都是超額查封的惡例。甚至2018年士林分署還透過媒體好心提醒民眾，只要積欠燃料費及稅款合計達3萬元以上，就有可能遭查封不動產。

如此看來，超額查封拍賣已成為執行官的慣例，其間會發生多少侵害居住權、工作權及財產權等人權問題，甚至是家破人亡的悲劇？都是自稱以人權立國的執政團隊應予關注改革的問題。《世界人權宣言》第1條：「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。 他們賦有理性和良心，並應以兄弟關係的精神相對待。」我們誠摯呼籲官員執法要秉持良心，人民也應多加重視自身權益，生命財產才得以真正獲得保障。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航