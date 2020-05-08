《因為被需要，所以幸福》：雇用兩名智能障礙者，成為粉筆工廠會長人生的轉捩點

文：小松成美

「我到現在還是覺得不可思議。」

大山會長在我面前多次表達不解。

「為什麼那個老師要來見年輕又傲慢的我，對我磕頭請託：『請僱用我的學生。』我露出困擾的表情和態度，但是那位老師還是很熱心地跟我說話。正是那位老師為我開啟了人生之路的大門。」

1959年是大山泰弘到日本理化學工業工作的第三年，那時是由他的父親擔任社長。一名40多歲的男性突然造訪公司，他就是東京都立青島養護學校的林田校長。

「當時我擔任執行董事，不知道智能障礙者的相關知識，那位老師對我說：『請僱用我們的畢業生』時，我無禮冷淡地斷然拒絕：『我沒有責任。』但是，那位老師還是熱心地一直來訪。現在想來，或許因為我們是做粉筆的吧。那位老師應該是覺得他們可以做粉筆。而且又因為我們公司離學校很近，很方便過來吧。那位老師來了三次。」

大山會長接受了第三次的造訪，態度終於軟化。因為老師說的一些話，刺中了他。

「當然我說了很多次，也聽了很多次他們的境遇。即使如此，我還是覺得這些精神薄弱的孩子怎麼能工作呢？但是，老師的兩句話說服了我。其中之一是，『這些孩子畢業之後若是找不到工作，就會離開父母，一生住在機構裡面』，其二是『他們若一直不能體驗工作的話，生涯就結束了。』那位被我不知道拒絕幾次的老師這樣說：『那工作就算了，是否能讓他們至少體驗看看工作是什麼呢？我很希望給我們這些孩子至少一次機會，體驗看看什麼是工作。』」

這番話語讓當時27歲的大山會長改變了想法。

「我覺得我必須回應這一番話，所以就讓兩位15歲即將畢業的少女，在我們公司體驗兩週的工作。」

大山會長不曾想過那個瞬間會是自己人生的轉捩點。

「但是，她們的出現在工作現場立刻起了變化。半數在粉筆工廠工作的員工都是中年婦女。她們應該是覺得這兩個女孩很像她們的女兒吧。兩週實習體驗結束的最後一天，她們直接來到辦公室談判：『執行董事，只有兩個的話，我們一定沒問題的，不是嗎？我們會照顧她們，你可以僱用她們嗎？』我看當下的情勢，只好說：『我知道了。』」

當時，首任社長要藏先生因心臟問題正在住院，他將實際的經營權交給大山會長，所以這件事情也是事後才向他報告的。

「我心想我僱用智能障礙者，有可能會遭到病床上的父親斥責。但是，父親只是平靜地說：『在那樣的公司有一個也是好事，不是嗎？』我因此想起父親身為創業者非常辛苦的過往。」

要藏生於農家，有十個兄弟姊妹。

「父親很喜歡腳踏車，他想著去店鋪當小夥計可以騎到腳踏車，就去店舖裡打雜工。所以父親連小學都沒能好好讀完，是個辛苦磨練技能、學習工作的人。現在回頭去看，父親說不一定會回想起自己當學徒時，拚命工作、闖出人生的過去。」

父親為大山猶豫是否要僱用障礙者，做出決斷的臨門一腳。後來發生的事情正按照父親所想的，而實際上照顧工廠少女的，則是大山會長的母親Hana。

「就算障礙員工變多，母親還是繼續照顧她們。我沒有當面對母親說出感謝的話，但正因為母親守護她們，我才能安穩地、有自信地走向我相信的道路。」

來到日本理化學工業的兩名少女，工作能力之強，遠超過大山會長的想像。她們在上班前一小時就到公司，就算颳風、下雨，依然等著玄關打開。兩人的工作是把裝粉筆的箱子打開疊好，貼上標籤，常常工作到忘記時間。大山會長心中浮現疑惑。

「她們待在社福機構，不是比較輕鬆、幸福、有人守護嗎？我也想知道為什麼她們這麼認真工作，真是太不可思議了。對她們來說，勞動不是等於苦差事嗎？即使如此，當她們犯了錯，令工作人員生氣，說出：『不要再來，也沒關係喔！』時，她們都哭著說：『不要啦！』、『我們想在公司工作』。這一切太不可思議了。我可能那時就已經種下想讓障礙者工作的種子了。」

大山會長看見兩名智能障礙少女工作的樣貌，心中五味雜陳，慢慢凝結成某個關鍵的決定。這也跟大山會長偶遇某位僧侶，所聽到的一段話所造就的契機有關。

決心僱用障礙者

要繼續僱用障礙者嗎？這些在粉筆工廠工作的少女真的幸福嗎？讓障礙者工作，真的是正確的道路嗎？大山會長去了一場喪禮，聽到同席的僧侶說了一段「人類終極的四種幸福」時，上述疑問一掃而空。

「我為了參加一場喪禮去了一間禪寺，住持剛好坐在我旁邊用餐，好像需要跟對方開口說點什麼的時候，我脫口而出的就是這些女生。我們工廠有幾個智能障礙員工，她們每天都比其他人早到公司，工作也相當勤奮。但是，她們畢竟還是跟一般人不同，會犯一些簡單的錯誤，因此被罵。就算是這樣，她們還是每天來工作，到底為什麼會這樣呢？我覺得與其在公司工作，明明在機構中被保護比較幸福，不是嗎？那位住持因此告訴我：『我跟你說說人類的幸福是什麼吧！』這四種幸福就是人類終極的幸福。」

人類並非因為獲得物品或金錢而感到幸福。 而是感覺被愛， 被褒獎， 對別人有助益， 被別人需要才會感到幸福。

「住持繼續解釋，『大山先生，人覺得自己被愛這件事，在機構、在家裡都可以感受到吧。但是，被褒獎、覺得對別人有助益、覺得被需要，就是靠工作獲得的。也就是說，他們透過工作，可以感到幸福。待在機構生活並不幸福。』我聽了住持的話，才注意到人被別人需要、對人有助益的喜悅。我真的是恍然大悟。」

從那一瞬間開始，世界的光影和映照出的色彩都變得不同了。

「我那時候想，這間粉筆工廠就算無法變成大公司，我也希望公司盡可能多僱用障礙者。」

書籍介紹

《因為被需要 所以幸福：創造工作喜悅的社會企業》，游擊文化出版

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作者：小松成美

譯者：林尚興

「我不認為公司只為了提升營業額、增加利潤而存在。人正因為被別人需要，才能感到幸福。人正因為能從事感興趣、有存在價值的工作，才能對工作引以為傲。我希望在這裡工作的每一個人都能感到幸福。」——大山泰弘（日本理化學工業會長）

一家有七成員工是智能障礙者的公司，卻創造出市占率最高的粉筆，成功的理由是什麼？動人心弦的紀實作品，描述家族的宿命、經營者的苦惱、同事的疑惑和工作的喜悅

日本理化學工業，被譽為日本最值得珍惜的公司，他們把「僱用心智障礙者、實現工作的幸福」，當作企業的經營方針，至今已經貫徹六十年，目前有高達七成的員工都是心智障礙者。他們不仰賴政府補助生存，也不讓消費者基於同情心購買，而是以製造出優良的產品來吸引消費者。他們所製造的粉筆，在日本市占率第一，並且外銷到世界各國，台灣所進口的Kiptas無塵粉筆，便是出自日本理化學工業。

這是一本由經營者家族、員工、障礙者的家人，共同譜出的動人經營故事。

Photo Credit: 游擊文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航