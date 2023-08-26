福島核處理水排入海首波送檢魚類未檢出氚，食藥署加強13種水產檢測
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食藥署去年委託台灣大學海洋中心執行計畫，對13種水產品抽樣檢測氚含量，包括日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、蟹類、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、北寄貝及海鰻等。都沒有驗出氚殘留，待實際排放後再抽測73件比對，確認是否需啟動應變措施。
（中央社）日本8月24日開始排放「核處理水」入海後，水產廳今天公布首波福島第一核電廠附近海域捕獲魚類的氚濃度檢測結果，跟排放入海前同為「未達檢測極限值」的未檢出。
日本《朝日電視台》報導，水產廳表示，福島第一核電廠內「核處理水」排放入海前後並無異常，但接下來至少會檢測約一個月，並每天在官網公布檢測結果。
水產廳8月25日將福島第一核電廠外約5公里海域捕獲的比目魚等送檢含氚濃度，並在今天下午公布檢測結果，跟「核處理水」排放入海前一樣，氚含量都低於能檢測出的極限值，約為世界衛生組織（WHO）飲用水含氚標準值每公升1萬貝克以下。
水產廳官網資料顯示，比目魚的氚濃度檢測極限值為每公斤8.06貝克；小銀綠鰭魚的檢測極限值為每公斤8.22貝克。由於首波檢測氚濃度都低於上述極限值，所以檢測結果為未檢出。
食藥署：去年就鎖定13水產品加強監測風險未升高
福島核處理水排海，中國24日起全面停止進口日本水產品。食藥署表示，從去年就鎖定13種水產品加強監測，均無發現風險升高，針對日本輸入水產品管制措施目前不會調整。
日本於日本時間24日下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠的核處理水排放入海。繼香港環境及生態局23日公布，自24日起禁止日本10都縣的水產品進品，中國海關總署稍早宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包含食用水生動物。
外界關注台灣是否跟進。衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富接受媒體聯訪表示，台灣對日本進口水產品的管制仍維持不變，沒有調整。
媒體詢及，香港及中國都全面禁止。林金富說，那只是一個國家，暫時沒有看到食品風險變化，還是用科學數字討論，會持續監測。
林金強調，現在國際間，僅食品法典委員會（Codex）針對氚、碳-14及鎝-99的總和訂有管理指標值，世界各國都沒有訂定氚在食品中的限量標準，科學研究也沒有足夠證據顯示食品中的氚會對人體產生危害，食藥署會加強監測，監測結果尚無發現風險改變，所以民眾不用恐慌。
食藥署去年委託台灣大學海洋中心執行計畫，並召開專家會議，依專家意見、跨部會意見以及實際輸入情形，對以下13種水產品抽樣檢測氚含量，包括日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、蟹類、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、北寄貝及海鰻等。
食藥署23日公布，自2022年第4季起至今，累計抽樣共52件，均低於最小可測活度（MDA），也就是都沒有驗出氚殘留，待實際排放後，預計再抽測73件與先前比對，確認有無異常、是否需啟動應變措施。
根據食品法典委員會（Codex），針對氚（H-3）、碳-14（C-14）及鎝-99（Tc-99）的總和，訂有管理指標值（Guideline level, GL），其中嬰兒食品為1000貝克/公斤；嬰兒食品以外的其他食品為10000貝克/公斤。
福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（311大地震）引發的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻核燃料團塊，又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，成為「核處理水」（ALPS處理水），貯存在核電廠腹地內，今年8月24日起排放入海。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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