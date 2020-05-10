《盡情煩惱吧，人生這樣思辨才有答案》：對霸凌者「以牙還牙」有何不可？

文：押谷由夫

Photo Credit: 大是文化

問題出在哪裡？

雖然大家都知道必須杜絕霸凌事件，但遺憾的是我們難以根除霸凌行為。在學校、團體生活中，有些霸凌者本身沒有「自己就是霸凌者」的自覺。此外，人們看到身邊出現霸凌行為時，通常會產生「不想扯上關係」、「多管閒事的話，說不定也會害自己被霸凌」的想法，而對他人的霸凌行為視若無睹。

至於被霸凌者則是會出現「找老師幫忙，也許情況更糟」、「不想讓雙親擔心」的想法，而陷入無法求助他人的狀態。

不過，霸凌者也有可能轉變為被霸凌者。因為部分被霸凌者抱持著以牙還牙的心態，反霸凌回去，但是這種想法真的正確嗎？還有，以牙還牙真的能就此消弭霸凌事件嗎？

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書籍介紹

《盡情煩惱吧，人生這樣思辨才有答案！：每個人內心的正義，答案都不一樣，怎麼做才能無悔也無愧？》，大是文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：押谷由夫

譯者：王榆琮

這些常發生於現代社會的問題、議題，你多半怎麼思考？是不是常認為：「（我覺得）明明這是正確的觀念，為何他人不肯接受？」因為隨著立場不同，人們對一件事的意見也跟著不同，所以我們要學會「思辨」──幫助我們清晰表達自己的想法，也明白他人的意見背後，有一個對方看重的價值觀。

本書為日本教育學者押谷由夫執筆，以校園、家庭與社區、社會、生命為例，以兩難的形式，用精簡有效率的方式帶領讀者思考問題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航