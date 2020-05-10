《探索大腦的會談地圖》：為什麼會得到「鬱症」？ 這就和「為什麼會跌倒」一樣複雜

文：林煜軒、張立人

怎樣的臨床表現，會被稱為「鬱症」（Major Depressive Disorder，簡稱MDD）？

根據DSM-5診斷準則，連續兩週內曾出現9項典型症狀中的至少5項，且必須包含憂鬱心情，或失去興趣及喜樂，明顯有別於原先的功能狀態。情緒症狀為鬱症的核心。憂鬱心情可理解為「負面情緒的增加」；而失去興趣及喜樂，則為「正面情緒的減少」。

「鬱症」包含哪些身心症狀？

透過寶島歌王葉啟田「愛拼才會贏」的歌詞，我們可記憶重度憂鬱症狀：

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人得到鬱症時，為什麼會「想不開」？

認知學派心理大師貝克（Beck）指出：負面且扭曲的認知，是鬱症的核心病理。他提出著名的「憂鬱認知三元素」（cognitive triad in depression），說明了鬱症患者有自殺想法或行為的原因：

對自己：無價值感（worthlessness and guilt）。 對環境：無助感（Helplessness）。 對未來：絕望／無望感（hopelessness），這最常引發自殺意念。

鬱症與自殺兩者的關連性，有何實證研究？

自殺是鬱症患者死亡的最大宗原因，其比率為一般人的20倍。

鬱症患者有一半以上曾出現自殺念頭，且與憂鬱症嚴重度有關。當中2/3曾表達自殺意念，1/3曾有明顯自殺企圖。

曾有自殺企圖的族群當中，有2/3患有鬱症。

鄭泰安教授於台灣本土研究中發現：自殺者97％生前有精神疾病，其中87％達重度憂鬱症標準；2/3的憂鬱症患者曾有過自殺念頭，其中15％的憂鬱症患者死於自殺。（Arch Gen Psychiatry. 1995;52:594-603）

鬱症患者可能有著自殺的相關危險因子：絕望（hopelessness）與無助感（helplessness）；與精神疾病共病（思覺失調症、物質使用障礙症、人格障礙症、焦慮症）；與生理疾病共病（心臟病、中風、癌症、愛滋、嚴重慢性病）；媒體對自殺新聞的不當報導。

為什麼會得到鬱症？

這個問題就和「為什麼會跌倒」一樣複雜，跌倒的原因可能有環境因素（路面不平、光照微弱），也可能是個人因素（平衡感不好、腳有舊傷）。鬱症也是多重因素造成的，一般歸納三大重要原因（Kendler KS et al. Am J Psychiatry 2002; 159:1133–1145.），依序為：

過去一年內與鬱症發作相關的重要生活壓力事件 與鬱症發作無關的重要生活壓力事件（高壓的生活） 神經質人格（neuroticism）

如何區別傷慟與鬱症（MDE）？

傷慟（bereavement），指對於失去重要人際關係的反應，根據DSM-IV-TR，傷慟反應不超2個月。相對地，鬱症的特徵症狀如下：

罪惡感 想死的念頭 病態專注於無價值感 顯著精神運動性遲滯 長期且明顯的功能損害 幻覺

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喪親之痛也是一種鬱症嗎？

在過去的診斷系統（DSM-IV-TR）中，診斷「重度憂鬱」需要排除喪親之痛的「傷慟」（bereavement），但在新版的DSM-5則不須排除。也就是說，當此「傷慟」到達鬱症的診斷標準時，即屬於鬱症。

然而，這項變革是新版診斷系統極受反對的一項爭議。

​​ 哈佛醫學院教授醫師凱博文如何看待「傷慟」： 凱博文醫師（Arthur Kleinman, 1941-），為史丹福大學醫學博士，哈佛大學社會人類學碩士，現任哈佛大學人類學系教授兼系主任、哈佛醫學院精神醫學與社會醫學部門的醫療人類學教授。著有《道德的重量：不安年代中的希望與救贖》、《談病說痛：人類的受苦經驗與痊癒之道》等書。在1970年代，他就到台灣進行「乩童」的醫學人類學研究，與台灣因緣甚深。 他在權威醫學期刊刺胳針（Lancet）上諷刺地指出：DSM–III給人們一年的時間走出喪親之慟，DSM-IV 給兩個月，現在DSM-5則乾脆把期限去掉，只要喪親之人出現憂鬱、失眠、失去胃口、注意力缺乏等症狀，就是「生病」了，必須接受抗憂鬱藥物治療！ 他談到自己心愛的妻子，在她罹患失智症過世之後，他的傷痛持續了超過一年的時間。然而，花一年的時間哀悼摯愛一生的伴侶，怎能說成是「生病」呢？他懷疑，現代人是否已經無血無淚，無法面對生命中自然發生的情緒，把為親人難過當成病態？如果網路世代真的變成這樣的價值觀，他寧可離群索居，繼續作他自己的人類學研究。（Lancet 2012; 379(9816）: 608-609） ​​ ​​

書籍介紹

《探索大腦的會談地圖：提升精神醫學核心能力》，合記圖書出版

作者：林煜軒、張立人

精神科專科醫師考試的通過率，向來是所有專科中最低的。雖然考生幾乎可以在筆試輕鬆跨過60分的門檻，但口試卻只有一半左右的總醫師可通過。有鑑於此，本書作者將其準備專科筆試與口試時所整理的資料彙輯成冊，內含無數資深精神專科醫師的智慧傳承、住院醫師同事們的腦力激盪，以及持續翻新的精神醫學研究。

全書共分為十一個章節，從介紹會談地圖開始，再進入會談報告與治療計畫，並一一介紹精神藥物學、神經精神醫學、心身醫學、兒童、青少年、老年醫學、睡眠醫學、成癮醫學等，本書不僅是介紹一套有系統的會談模式，更蘊含豐富的學理基礎；也希望與讀者們一起分享時間管理的技巧，及精神科醫師如何字斟句酌地運籌臨床決策，相信也能為您在瞬息萬變的企業職場中，帶來高效率的溝通智慧！

Photo Credit: 合記圖書

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航