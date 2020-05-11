《理智斷線》：平常是好好先生，一握上方向盤彷彿換了個人？

文：中野信子

開的車越高級，越容易分泌睪固酮

會造成死亡車禍之類等重大事故的惡意逼車，是個非常嚴重的問題。

看到加害者的衝動行為，以及近乎執拗的連續性逼車時，我們可以推測，這除了與去甲基腎上腺素有關，多巴胺、睪固酮等許多神經傳導物質也脫不了關係。

事實上，根據觀察，開的車越高級，睪固酮的數值就升得越高。

在一項實驗中，以法拉利與豐田的冠樂拉（Corolla）進行比較。

駕駛冠樂拉時，睪固酮的數值並沒有增加太多，但換成法拉利時，不但睪固酮的分泌一口氣飆高，而且還拚命對代步用的小車逼車。

依實驗結果推測，不只是高級車，駕駛卡車之類等大型車輛時，睪固酮也同樣會增加。

原因在於，駕駛高級車容易讓人覺得自己的地位比較高，而這種「我比你強大、高級」的意識，正是讓睪固酮分泌增加的原因。

但是請想像一下高級車在路上對輕型車逼車的畫面。這種行為不但沒品，也不符合高級車駕駛應有的身分與舉止，反而應該感到可恥。

近來行車紀錄器逐漸普及，遇到惡意逼車時，拿出影片做為證據是最有效的手段，因為羞恥感能發揮剎車的功用、制止這樣的行為。我們也必須讓對方知道，現在是不管做什麼都會被記錄下來的時代。

多巴胺分泌時，說什麼都沒用

如果對方不只逼車，還跑來「叩叩叩」地敲你的車窗、怒氣沖沖地說「給老子下車」，這就表示他處在多巴胺分泌的狀態，這時候，不管說什麼他都聽不進去。

沒錯，這是理性失靈的「瘋狗」狀態。萬一遇到這種狀態的人，走為上策；走不掉的話，也千萬不要開車門或車窗，最好盡快把警察叫來，交給他們解決。

在這種狀態下，絕對不能有「只要好好溝通，一定能解決」的想法。或許對方平常的確是個能溝通的好人，但從理智斷線的那一刻起，他就不再是平常的那個樣子了。不論是要永遠逃離對方，還是暫時逃跑，總之最好避免在對方憤怒的狀態下對話。

還有另一種狀況，是只要一握住方向盤，就彷彿換了一個人似的，就算平常親切的人，此時也會口出惡言。這或許是因為看不到對方的臉之故。

伴隨著匿名性而來的，還有以為自己不會遭到報復的安心感。但同樣的，隨著行車紀錄器的普及，我們必須要有匿名性逐漸降低的自覺，避免在開車時變得過度亢奮，同時也要注意言詞。

希望將來除了自動駕駛，也能開發讓心情平靜下來的裝置。以我個人來說，我很希望研發出能自動測量睪固酮數值的車輛，一旦發現睪固酮升高，就「咻」地一聲噴出降低睪固酮的物質。

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書籍介紹

《理智斷線：不暴走 不傷人 最科學的有益發怒法》，究竟出版

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作者：中野信子

譯者：林詠純

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Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航