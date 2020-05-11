《理智斷線》：為什麼人越老越容易頑固、暴怒、疑神疑鬼？

文：中野信子

年長者容易發怒的理由

年長者往往易怒、頑固、聽不進別人的話、疑神疑鬼，這或許是因為大腦老化的緣故。

我們先來看看，為什麼年長者容易生氣？

第二章曾跟各位說明過，許多人過了70歲之後，腦部開始老化，額葉萎縮的結果，導致大腦抑制憤怒的功能逐漸衰退。換句話說，就是抑制憤怒的剎車失靈。

即使大腦沒有退化，年長者也往往因為自己這輩子累積了許多豐富的經驗，而在自我意識與認知上產生權威感；尤其是看到年輕人不成熟的地方，更容易覺得「看不過去」。

再加上世代差異造成的代溝，讓他們越來越難理解年輕人，更覺得對方根本聽不懂自己在說什麼，使得年長者的憤怒逐漸累積，最後變得容易生氣。

疑神疑鬼的理由

為什麼開始老化之後，人就會變得「疑神疑鬼」呢？這是因為腦部的老化，讓我們無法再信任別人。

「信任」其實是大腦經過「計算」後的決定。為了獲得信賴與否的答案，必須經過看似單純，實則複雜的計算。

我們必須將獲得信任所需要的前提、對方的資訊輸入腦中，並考慮可能的風險後，才能得到「足以信任」的解答。

總而言之，信任必須經過「風險計算」，而這個計算的過程意外的相當複雜。問題是，計算能力會隨著大腦老化而衰退，所以為了安全起見，還是保持高度猜疑心比較好。表現在外，就是變得「疑神疑鬼」。

年長者容易變得「疑神疑鬼」的另一個理由，則可能與記憶有關。

大腦老化時，額葉會先開始萎縮，接著，顳葉和海馬迴也會跟著萎縮。其中，海馬迴是掌管記憶的部位，這也就是記憶力下滑的原因。

如此一來，大腦將會忘記美好的回憶，但不好的回憶與不舒服的經驗卻會留到最後。

這是人類無可避免的天性。因為就算記不住美好的事情，也不會帶來危險，但壞事卻無論如何都必須記住。如果不記住「往這裡走會遇到不好的事情」，或者「和這個人往來會讓自己蒙受損失」，下次說不定還會重蹈覆轍。所以大腦天生就容易留下負面記憶，而且還能清楚地回想起來。

另一方面，動物也是如此。動物能夠本能地記住疼痛與危險的經驗，同時會為了保護自己，避免靠近危險來源。人類也是動物的一種，對於不好的回憶難免會記得比較清楚一點。

此外，前面也提過，額葉功能衰退，會讓人逐漸感受不到同儕壓力，這也是年紀越大，變得越頑固的原因。

因為感受不到同儕壓力，就表示應該多傾聽他人意見的理性無法發揮應有的作用，才會漸漸聽不進別人的話。

老化造成的血清素分泌減少，也是可能的原因之一。有些人甚至還會因此罹患老年憂鬱症，容易縮進自己的殼裡，不願意和他人打交道。

血清素分泌減少還會帶來什麼結果呢？就是原本受它調節的腎上腺素分泌過多，這也會造成年長者容易發怒的現象。

就算上了年紀，也能鍛鍊腦力

面對容易暴怒的年長者時，家人和身邊的人最好能夠理解，大腦一旦老化，就會導致易怒、頑固、聽不進別人的話、疑神疑鬼等情況增加，這其實是莫可奈何的事情。

老化會造成額葉萎縮雖然是事實，但萎縮的程度卻因人而異。有些人就算將近90歲，也完全沒有給人大腦萎縮的感覺。

我們可以推測：其原因在於平常有沒有鍛鍊大腦。

即使年紀增長，額葉和海馬迴還是會製造新的細胞，但由於這些細胞沒有和其他細胞產生連結，所以才會萎縮。

即使細胞會一而再、再而三地誕生，器官和組織還是會逐漸邁向死亡。為了不讓身體太快老化、為了讓這些新生的神經細胞能夠不至於萎縮，我們必須好好使用才行。

新生的腦細胞要是未充分使用，就無法產生連結，所以重點在於別讓額葉與海馬迴「太輕鬆」。隨著年齡漸長，的確會讓人越來越提不起勁與他人溝通，但最好還是能從事一些足以對認知帶來負荷的事情，例如不斷認識新朋友，或是玩一些能鍛鍊大腦的遊戲。但比起自己一個人玩，不如選擇與兒孫一起玩最近流行的遊戲。加入使用音樂社團、演奏樂器也很棒，不但能增加溝通的深度、認識新朋友，還能獲得挑戰的機會，鍛鍊大腦的效果也會更好。

除此之外，為了穩定精神、增加能提高大腦功能的血清素，必須攝取能夠促進血清素分泌的食物，並注意大腦的營養補給。

舉例來說，多吃肉類或堅果，有助於血清素的原料──色胺酸的攝取，可促進血清素分泌。

雖然很多人覺得，年紀大的人最好不要常吃肉，但事實上，常吃肉的長者往往比較健康，我想這是因為確實攝取了色胺酸的緣故。

除了能促進血清素分泌的飲食，做些散步之類的輕鬆運動也很重要。請盡量敦促年長者外出，透過散步等運動來活動身體吧！

相關書摘 ▶《理智斷線》：平常是好好先生，一握上方向盤彷彿換了個人？

書籍介紹

《理智斷線：不暴走 不傷人 最科學的有益發怒法》，究竟出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：中野信子

譯者：林詠純

別再被抓狂的他人和暴怒的自己耍得團團轉！懂得巧妙生氣，才能活得更爭氣！讓「日本第一金頭腦」帶你了解理智斷線時，身體的機制和反應，並學習如何技巧性運用。

日常生活中，有些人的怒火似乎隨時處在一觸即發的狀態。另一方面，有些人則是明明生氣卻不敢發作，一味吞忍討好，反而讓對方得寸進尺。等到理智終於斷線，破壞彼此關係不說，有時甚至可能釀成悲劇。

本書以腦科學為立足點，透過大腦機制與荷爾蒙的變化，分析「憤怒」的真面目，並提出實際的應對與活用法，讓不傷人、不傷己的「發怒」成為生活中最佳的保護傘。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航