超越社會制約，才達道德最高階段——心理學家柯爾伯格道德發展理論

道德（morality）是什麼？簡單來說就是一個人判斷事情對與錯、行為好與壞的準則。

著名心理學家Lawrence Kohlberg（1927-1987）對於人類道德觀念（moral judgment）發展的階段提出了一個十分著名的理論，就是經常所說到的「柯爾伯格道德發展三階段理論」（Kohlberg’s 3 levels of moral judgment）。

前習俗水平（pre-conventional level）

Kohlberg將道德觀念的發展分為三個階段。第一階段是前習俗階段，而「convention」的意思就會社會規範、社會認為對的準則，所以「pre-conventional」也就是在學懂社會規範之前的意思。在前習俗階段中，對與錯在於行為是否被懲罰或被獎賞。被懲罰的行為就是錯的，被奬賞的行為就是對的。對與錯亦可在於行為是否利己的，利己的行為是對的。例如一個幼稚園小朋友會認為他有禮貌而被父母誇獎是對的行為，另外一個朋友到處欺凌別人卻被父母誇奬的話，他也會覺得欺凌是對的行為。研究發現在這道德發展階段的一般都是六歲以下的小朋友。

習俗水平（conventional level）

隨著人慢慢長大，會學懂很多社會規範，社會規範會控制了我們很多的行為，例如我們知道等車時要排隊。道德觀念慢慢受社會規範束縛，去到Kohlberg所說的第二階段：習俗水平（conventional level）。對與錯慢慢是取決於權威個體（authority figures，例如政府、老師、老闆、父母）是否允許。他們不允許的都是錯的行為，例如由於學校是不準許上課時學生睡覺的，所以上課睡覺是錯的行為。在這個階段中，對與錯亦取決於你的行為有沒有犯法（法律是人自己創造出來的社會規範），犯法的行為，無論其背後動機是好是壞，因為是犯法，所以是錯。研究發現大部分人其實道德發展最終都只會來到這個階段，而不能再進一步發展到第三階段。

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後習俗水平（post-conventional level）

Kohlberg的第三階段也是最高的階段︰後習俗水平（postconventional level），而「post-conventional」也就是超越了社會制約的意思。在這階段中，對與錯不再是關於行為有否被獎勵或者行為是否能滿足社會規範或是否合法等等。在這階段中，對與錯是取決於一些普世價值，是不論地域文化而屬於全人類的普世價值，為了追求普世價值即使破壞了社會規範（如法律）也是正確的。

後習俗水平判斷對與錯的準則其實十分抽象。大家也不要認為每個人都只會限定於某一種水平上，判斷對錯的準則其實很可能是是乎情況而定。在某些時候，你判斷對與錯的準則很可能就像一個六歲小孩，認為對與錯只是乎是否有懲罰或是否對自己有利，例如你會在紅燈卻沒有車的情況下過行人馬路。有些時候你判斷對錯的準則又可能去到後習俗水平，例如你相信在政府無道的情況下，即使暴力反抗可能是違法，但那也是正確的。

大家也可以從「安樂死」、「死刑」這些超具爭議性的話題中去探討一下Kohlberg後習俗水平的準則到底是什麼。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文稍作修改，原文請看此。

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