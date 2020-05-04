【Fact Check】網絡上有人號召「攬炒DSE」堵路嗎？

重點︰

網絡上流傳訊息截圖，當中提到一項「攬炒DSE考生大行動」。

訊息來源不詳，並非來自常見的「香港人日程表」頻道。

難以判斷發起人意圖，行動未見有人響應。

昨日（5月3日）香港警察Facebook專頁發文「譴責網民呼籲他人非法堵路」，表示近日發現「有網民號召於香港中學文憑考試期間，堵塞香港不同的主要運輸幹道，以達致個人及政治目的」[1]，但未有提及消息來源。

《東方日報》、《文匯報》及《點新聞》的報道均指「黑暴」號召堵路，提及網上流傳的「香港人日程表」上有「攬炒DSE考生大行動」，日期為今個星期一至五（5月4日至8日），時間則為「晨咁早」。[2-4] 然而今日（4日）早上未見堵路行動。

在網上搜尋「攬炒DSE考生大行動」可找到以下兩張訊息截圖︰

兩張圖片中的訊息內容相同，但顯示發送時間有別。圖中未有訊息發送日期，透過Google搜尋發現，包含這兩張圖片的訊息最早分別來自「港島西。channel」及「港島東•鷹眼?」兩個Telegram頻道[5]，時間分別為4月29日下午2時10分和44分，相信兩張截圖中的訊息來自同一日。[6][7]兩個訊息均截圖批評這項「攬炒DSE考生大行動」，而非發起或宣傳行動︰

翻查跟反修例示威有關的Telegram頻道——例如「香港人抗爭日程表文宣頻道」和「香港人日程表整合頻道」——均未見有提到這項行動[8][9]，頻道使用日期格式亦與截圖訊息不同。此外，「香港人日程表」Facebook專頁更於5月1日發文指「特此澄清沒有此日程出現，希望考DSE手足先專注考試」。[10]

值得注意的是，假如截圖來自Telegram頻道，網傳的截圖中訊息右下方應會顯示閱讀人數，由此判斷，訊息並非來自公開Telegram頻道，可能源於群組或私人對話截圖，而且任何人也可以製造類似的截圖。

由於未能追查訊息源頭，單憑截圖難以判斷這個「攬炒DSE考生大行動」發起人的意圖到底真的想號召堵路，抑或如部分批評者所言是「以假亂真」——包括發起假行動擾亂示威者以及發放假訊息。而從網民反應、「香港人日程表」Facebook專頁帖文及今日（5月4日）結果來看，無論發起人有何意圖，均未能號召其他人堵路。

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核稿編輯︰Alvin