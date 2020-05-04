玉蘭花阿嬤也能領！行政院加碼紓困：沒投保的工作者、農漁民都可以領1萬元

（中央社）行政院長蘇貞昌今（4）日宣布對2個族群加碼紓困，一是「有工作無加保者」，如舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤商等共34萬人；二是「農漁民」，約140萬人，皆排富發放新台幣1萬元。

蘇貞昌上午出席行政院「擴大紓困 前進振興」記者會，用招牌撞球桿說明目前的紓困進度，並宣布對兩個族群加碼紓困。

有工作、沒投保者

蘇貞昌表示，一個是有工作而無加保軍、公、教、勞、農保者，例如舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案者等無勞保的工作者等，共約34萬人，每個人給1萬元。但設定排富條件，須為家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍以上，低於2倍者。即日起到各地公所填表即可申請。

衛福部長陳時中表示，原本急難救助針對收入未達基本生活費1.5倍的中低收入者發放1萬到3萬元，但為了擴大照顧生計受疫情影響的民眾，放寬請領資格，對於基本生活費1.5倍到2倍者發放1萬元。

農漁民

蘇貞昌說，第二類是實際從事農漁生產的農漁民，也是發放每人1萬元，排富條件為報稅所得50萬元以下，且未領取3萬元紓困者，可攜帶身分證洽農漁會櫃檯辦理。

農委會主委陳吉仲表示，農漁民補助從5月11日起受理申請，受惠的農漁民約140萬人，包括保農保的農民107萬人、無農保但有實際從農的農民14萬人，以及漁民約19萬到20萬人。為了完整照顧農民，政府這次將實際從農、但是沒有農保的民眾納入紓困範圍，且運用7種系統勾稽請領資格，避免假借農漁民身份冒領或重複領取補助。

有工作、沒投保者 農漁民 誰可以申請？ 有工作而無加保軍、公、教、勞、農保者 農漁民

包含實際從農，但沒有農保者 有什麼條件？ 基本生活費*1.5<家戶平均所得<基本生活費*2 報稅所得50萬元以下

未領取3萬元紓困 可以領多少？ 1萬元 1萬元 去哪申請？ 各地鄉鎮市區公所 農漁會 何時開始申請 5月4日起 5月11日起

陳吉仲說明，漁民若符合勞動部補助條件，即投保勞保2萬4000元以下、年所得不超過40萬元，約有15萬人可以請領3萬元補助；其他約有20萬漁民投農保或沒加保，可以領取這次宣布的1萬元紓困，兩者對象不同。

在經費方面，主計總處主計長朱澤民說，將盤整所有經費，無加保工作者補助經費由衛福部準備金支出；農漁民則由農委會移緩濟急，從相關基金支應。

另外，蘇貞昌表示，到5月1日為止的武漢肺炎紓困進度，已發放現金新台幣320億元，紓困180萬人，其中包括現金發放300億元、紓困177萬人，以及產業薪資補助19億元，紓困5.3萬人；貸款紓困核准3700億元，紓困7.4萬戶；降息降租降稅減輕440萬個家庭負擔。

蘇貞昌說，特別條例修正後，政府很有效率，現金、貸款、減負擔，這三支箭讓民眾紓困；但還是有民眾沒有紓困到，因此他請各部會盤點生活受到衝擊的人，今天宣布針對兩個族群加碼紓困，就是要雨露均霑。

延伸閱讀：

新聞來源：紓困加碼 蘇貞昌：有工作無保險與農漁民發1萬【更新】（中央社）

責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範