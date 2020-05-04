柬埔寨武漢肺炎病例康復率達98%，官方重啟「China-Ready」歡迎中國遊客

2020年上半年，東南亞各國的觀光業都因武漢肺炎疫情而受到衝擊。不過，柬埔寨如今有望成為迎來第一波中國遊客的國家。觀光部長Thong Khon在上週的會議中表示，「當中國政府允許人們出外或者恢復航班，我想很快會有會有巨大的中國觀光客人流進到柬埔寨。」

《高棉時報》報導，觀光業的蕭條，從柬埔寨最著名的歷史景點吳哥窟（Angkor Wat Archaeological Park）的營收狀況可見一斑。國營的吳哥窟售票處1日時指出，從1月到4月間入場票卷銷售量出現驚人的減退，約有38萬4317名旅客前來，營收約為180萬美元（約5360萬新台幣），較去年同時期減少進6成。

若是單論4月，票卷銷售量更是衰退了99.5%，僅有654名外國旅客，售票處只收到2萬9368元（約87萬新台幣）。此外，因為嚴格的旅遊禁令，與觀光業息息相關的航空業也受波及。根據柬埔寨民航局國務秘書處（SSCA）指出，4月柬埔寨的航空業也衰退了90%左右，中國目前只允許一週一班從柬埔寨出發的航班。

若是做最壞的打算，根據亞洲開發銀行 （Asian Development Bank）提供的預測，柬埔寨的觀光收益衰退8億5650萬美元（約255億0713萬新台幣），約等於3.5%的GDP。不過，作為可能較快從疫情中康復的國家，觀光部國務秘書Tith Chantha卻預測，在接下來的4到5個月之間，疫情結束後，到訪柬埔寨的外國旅客將成長2到3倍。

柬埔寨在過去20天內沒有新的確診病例，康復率達到98%。根據柬埔寨衛生部2日上午發布的聲明，隨著第120位病人的康復，目前國內只剩2名活躍病例（active cases），一位在西北部的班達棉吉省（Benteay Meanchey）、一位在東南部磅湛省（Kompong Cham）。

攜著如此樂觀的前景，Thong Khon指出，目前將已經部署各官方專家，根據China-Ready策略準備接收中國遊客，刺激觀光業經濟，並在觀光景點備好為所有來客設下的衛生安全措施。柬埔寨觀光業相當倚賴中國遊客，China-Ready策略是官方在2016年推出專門面對中國遊客的政策。

《金邊郵報》報導，觀光作為柬埔寨王國其中一項重要收入，為帶動經濟成長，柬埔寨政府在2017年宣布加速實施China-Ready策略，當時設下在2020年，達成每年有200萬中國遊客到訪的目標。而在當時，2017年1到8月到訪柬埔寨的350萬國際旅客中，就有約74萬多名中國遊客。

2月28日，位在柬埔寨重要的旅遊城市施努亞市（Sihanoukville）的奧克提爾海灘（Ochheuteal beach），午後的沙灘因為沒有遊客，顯得相當空曠。

東南亞各國也在苦思對策，《金邊郵報》報導，4月29日，在Thong Khon主持的視訊會議上，東協（ASEAN）十國的觀光部長共同指出疫情導致高失業率以及許多人生活困苦，並發表共同聲明同意深化合作共度疫情衝擊下的難關，包括發展安全健康的旅遊指南與標準、支持Covid-19危機振興計畫等。

泰國是衝擊甚深的東南亞國家，不過遊客目前仍需面臨禁止入境的規範。《曼谷郵報》報導，泰國民航局（CAAT）4月27日時決定將延長所有商業航班的禁令，直到5月31日。「外國遊客目前還不能來訪。」民航局發言人Taweesilp Visanuyothin說，「我們必須先照顧我們自己的人眠。觀光業會再討論到，別擔心。」

隨著逐步解禁，中國國內旅遊已經開始活絡。《中國新聞社》報導，勞動節假期的前三天，即5月1日到3日，全國接待國內遊客總人數8499.7萬人次。《CNN》報導，根據中國社會科學院 （Chinese Academy of Social Sciences）旅遊業研究中心、騰訊文化研究中心和旅遊工業研究中心4月28日發布的報告，中國遊客在疫情之後最想去的國家，第一名是泰國，接著依序是俄羅斯和日本。

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責任編輯：徐卉馨

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