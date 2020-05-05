性格測驗總能捕捉心理？掀開神秘面紗後的心理現象

文：杜傾思 @ 樹洞特約作者

近日，互聯網及社交平台上以「神準／史上最準」自詡的性格測驗網頁風靡一時，只要你完成該網上測驗 （如只輸入出生日期、回答一兩題簡單問題），繼而瀏覽自己的測驗報告時，你往往會因電腦「神機妙算」的分析而感到嘆為觀止，有一種「嘩！這就是我，Bingo！」的感覺，甚至乎轉發該測驗工具予身邊朋友。為何我們會對此類的心理分析工具趨之若鶩呢？ 接下來，讓我們了解性格分析工具的作用與其限制。

如何評估性格？

近代心理學把性格分析方法分為五大類：

訪談法（interviews），透過與受訪者進行對話，以了解對方的心理特性。例如，對方的嗜好、社交能力、甚至乎更深遠的世界觀 （如宿命論、陰謀論信念及宇宙觀）； 觀察法（direct observation），即透過現場（或者視像） 觀察特定對象的表現，例如教師觀察課室每位學生的言行舉止，有需要的話便會訓導有問題學生； 行為記錄法（behavioral assessment），跟第二點相似，不過焦點放在量度特定時間內某行為出現的頻率，例如某學生於上課時擅自「出位」或「插嘴」的次數，以及心理治療師詢問求助者每天出現負面思想的次數； 評定量表（rating scale），讓特定對象作答一連串問題（最常見的是就每項陳述給予1至5分數），然後計算分數分佈以得出性格測驗結果，以及； 投射測驗（projective test），透過展示一些含糊不清的影像予測試者，然後從他們的作答內容（如看見什麼物件）及反應時間以分析其性格。例如，在連續多幅含糊影像裡，如有人答覆不斷圍繞着「性」的元素 （如男女的性器官），這表示該人可能有被性侵犯或其他性相關負面經歷。

Photo Credit: AP / 達志影像

性格分析工具的出現，源於我們對未知數的畏懼

好奇心、畏懼未知數（fear of uncertainty）之心，人皆有之。我們對事物的好奇心（特別是「人」），某程度上源自於我們恐懼事物的不確定性，故此傾向尋找一個能夠準確預測未來的「法寶」。人類是群體動物，須依賴互相的交流和合作才能生存。而人們性格變幻莫測，所以我們致力希望能把眾人分門別類為不同特性，從而「預測」各類人的行為習慣及模式。故此，我們才會發展出不同的性格分析工具，例如星座性格 （Astrological Zodiac Personality Traits）、九形人格 （Enneagram） 以及Myers-Briggs Type Indicator（MBTI），而我們亦容易「戀上」這些工具。

性格分析工具「神準」的關鍵：巴納姆效應與確認偏誤

巴納姆效應

為何我們會信服這些性格分析工具至五體投地的地步呢？ 其中一個著名心理現象是巴納姆效應（Barnum effect），這所指的是人們傾向相信一個籠統、模棱兩可的性格描述，覺得特別符合自己的情况。以星座性格分析做例子，以下是某網站對巨蟹座的人（筆者都屬於這星座）的描述節錄： 「……記性非常好，有點情緒化，但是對自己喜歡的人非常體貼……另外，如果巨蟹座的人沒有什特別事情，會寧願整天躲在被窩中……」

大家不妨試想一下，如果我把上述句子的「巨蟹座」三字改為「處女座」，然後再給予處女座的人閱讀，他們會有甚麼反應？筆者相信有一部分人定會感到描述頗為吻合他們，這是由於在任何人的人生經歷中，總是會出現「記性」較平常好、或情緒較為波動、或躺臥在床而百無聊賴的時候。換句話說，這些的描述也稱不上具體和貼切。

確認偏誤

另一方面，如果我們本身已經相信星座分析的效用，當我們閱讀這些描述句時，我們會傾向從生活中選取一些能符合星座描述句的事例 （即使是非常個別），從而更加鞏固本身的信念，這便是確認偏誤 （confirmation bias）。結果，周而復始，這種對星座性格分析的「迷信」便會更加牢不可破。

性格並非一個結果，而是開端

儘管經過科學化驗證的性格評估工具（如Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI、Big-Five Personality Test）能產生相對確實和值得信賴的性格報告，筆者亦不鼓勵讀者完全相信評估報告的內容，這是因為：

性格並非一成不變，俗語「三歲定八十」無疑起參考作用，但你的性格會隨着人生經歷而作出某程度的改變； 世上所有的性格評估工具都不過是把人們分成若干類別，而我們的獨特性並不是單單評估工具所能反映出來，它只是一個概括的標籤； 更重要的是，性格評估是反映你行為習慣的其中一個指標，但不應成為你生命裡的制肘。

例如出現「我是內向形，本性不喜歡交際，故此還是少交朋友好了」等的想法。滴水穿石，改變始於一念之間。我個人的建議是，把性格分析結果當成學校的一張成績表好了，這至少它不會綁定你的發展，而是告訴你，透過不斷的嘗試和學習，行為習慣和能力均可改變的。

最後，讓筆者給大家一個動動腦筋的機會。中國四大名著之一《紅樓夢》對賈寶玉有這樣的記載：賈寶玉剛剛滿一周歲時，賈政想預測自己兒子未來的志向前途，就把那些筆墨紙硯、金元寶、書本等物，讓寶玉去抓。這個俗稱「抓周」。可是寶玉唯獨去抓胭脂粉釵之物，賈政大怒：「將來酒色之徒耳。」請問「抓周」是否一個可信賴的心理評估工具？ 如否，那為什麼？

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，內文稍作修改，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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